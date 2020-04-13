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13 квітня • оновлено в 17:11
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Яна Коваль
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Як виживають пенсіонери під час карантину в Дніпрі

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Через карантин в Дніпрі введена велика кількість обмежень, які безпосередньо торкнулися людей похилого віку.

Про те, як живуть пенсіонери під час карантину через коронавірус – розповість OBOZREVATEL.

Карантин у Дніпрі: як живуть пенсіонери

Карантин у Дніпрі: як живуть пенсіонери

Як повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, 95% жертв COVID-19 – люди, старше 60 років. З цієї причини в Дніпрі і всій Україні введені особливі карантинні заходи для людей похилого віку. Звичайно ж, у пенсіонерів це викликає масу незручностей, але самоізоляція – єдиний спосіб зберегти здоров'я і життя.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України №211, а саме нормі щодо обмежень громадян, яким більше 60 років, прийнято низку заборон:

  • Люди поважного віку знаходяться в групі ризику. Саме тому для них введена обов'язкова самоізоляція. Крім того, пенсіонерам важливо утриматися від контакту з іншими людьми;

  • Дніпрянам старше 60-ти років не рекомендується їздити на власному авто по місту і області з особистих причин. Пенсіонерам необхідно залишатися вдома, вибравши одне місце для самоізоляції до 24 квітня включно;

  • Якщо про людину поважного віку нікому подбати – вона має право відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі за умови, що локація знаходиться не далі ніж за два кілометри від місця самоізоляції. При собі у пенсіонера повинен бути документ, що посвідчує особу, маска і рукавички.

ВАЖЛИВО: будь-який одинокий дніпрянин старше 60 років має право звернутися до Управління соціального захисту населення, в якому йому нададуть необхідну допомогу: покупка і доставка продуктів, супровід, допомога з оплатою комунальних послуг – всі ці питання пенсіонеру допоможуть вирішити.

Центри соціального обслуговування в Дніпрі: адреси і телефони

  • Територіальний центр соціального обслуговування населення Амур-Нижньодніпровської районної ради: вул. Путилівська, 3.

  • Територіальний центр обслуговування населення Шевченківської районної ради: Тополь-3, вул. Панікахи, 95, тел. (056) 765-84-66.

  • Територіальний центр обслуговування населення Соборної районної ради: вул. Космічна, 9, тел. (0562) 33-71-30.

  • Територіальний центр обслуговування населення Індустріальної районної ради: вул. Осіння, 11-Б, тел. (056) 726-33- 31.

  • Територіальний центр обслуговування населення Центральної районної ради: вул. Чапленко (Фрунзе), 2, тел. (056) 770-65-60.

  • Територіальний центр обслуговування населення Чечелівської районної ради: вул. Романа Шухевича (Бабушкіна) 28/32, тел. (056) 770-62-28.

  • Територіальний центр обслуговування населення Новокодакскої районної ради: вул. Новоорловская, 25, тел. (056) 767-19-81.

  • Територіальний центр обслуговування населення Самарської районної ради: вул. Ілларіонівська, 78, тел. (056) 731-25-85.

Як отримати допомогу під час карантину одиноким пенсіонерам

Щоб стати підопічним територіального центру, потрібно звернутися в територіальний центр за місцем проживання. Дізнатися про роботу центрів можна в районних управліннях соціального захисту населення або в міському управлінні праці та соціального захисту населення за телефоном: (056) 745-56-64.

Підопічним територіального центру може стати самотня немобільна людина, яка за призначенням лікаря потребує стороннього догляду або літня людина, діти якої пенсіонери. В даному випадку всі послуги надаються безкоштовно.

Життя в карантині: думки пенсіонерів з Дніпра

Багато дніпряни старше 60 років негативно ставляться до карантинних обмежень. Так, 66-річний житель ж\м Парус Федір Іванович змушений терпіти масу незручностей:

"Я не можу банально сісти в громадський транспорт і поїхати на дачу в приватний сектор. Те ж саме стосується переміщення по місту на авто: зараз я зобов'язаний знаходитися не далі, ніж за два кілометри від будинку. Потрібно допомагати дітям, працювати, вирішувати свої особисті питання, але під час карантину я не можу собі цього дозволити".
Не можна відходити від місця самоізоляції більш ніж на два кілометри

Не можна відходити від місця самоізоляції більш ніж на два кілометри

68-річна Меланія Іванівна також не в захваті від нововведень:

"Мені пощастило, так як мої діти живуть близько. Дочка на авто привозить кілька разів на тиждень необхідні продукти, допомагає з оплатою комунальних послуг. Син також вирішує всі питання, з якими я до нього звертаюся. Але у мене сусідка, їй 89 років. У бабусі немає дітей і онуків, тому допомагаю їй я. Банально купити медикаменти – потрібно поїхати в аптеку, вона далеко від будинку. Людині що, хворіти? У підсумку я прошу своїх дітей робити покупки і для неї. Її шкода, самотня людина зі слабким здоров'ям. Здається, що про неї забув весь світ ".

Багато дніпряни, які входять в групу по віковим обмеженням, змушені багато економити:

"Мені 61 рік, і я достатньо здоровий, щоб працювати. І працювати я люблю. Зараз доводиться сидіти вдома, багато обмежень. Жити не нашу смішну пенсію (1638 гривень) – це геноцид, а фінансові заощадження мають особливість закінчуватися. Влада України не думає про те, як ми будемо жити,як заплатимо за рахунками і за що купимо продукти. Сплатіть мені по рахунках, і я спокійно посиджу вдома, але стабільності немає. Я і моя дружина не повинні голодувати " – поділився житель вулиці Передової Костянтин Вікторович.
Громадський транспорт для людей похилого віку під час карантину недоступний

Громадський транспорт для людей похилого віку під час карантину недоступний

Як розповіла Меланія Іванівна, жителям приватних секторів легше. А ось тим, хто проживає в квартирах – нелегко:

"Я живу в будинку, є город. Звичайно ж, ще багато запасів в погребі з минулого року: картопля, буряк, цибуля, морква, консервовані овочі та тушковане м'ясо. Ще у мене курочки і качечки, решта привозять діти, але питання покупок для мене не таке критичне. Моя давня подруга зі студентських часів живе в квартирі, а там все потрібно купувати, нічого свого немає. Ось запропонувала їй переїхати до мене, поки така ситуація. Не голодувати ж людині ".
Жителям приватних секторів трохи легше пережити карантин

Жителям приватних секторів трохи легше пережити карантин

Днепрянин Федір Іванович упевнений, що краще перестрахуватися:

"Молодь ось сміється з нас, пенсіонерів, хоч і не зі зла:" дідусь, ну чого переживати, продуктів багато, дефіциту немає ". А ми ж росли в повоєнний час, і знаємо, що таке нужда. Особливо це стосується тих, хто виріс в маленьких селах, і лише потім переїхав в місто. Все, чого хочемо – щоб у дітей все було, ніхто не голодував. Немає надії на країну в цей карантин, сподіваємося тільки на себе. Тому і засаджуємо городи біля будинків і на дачах, робимо запаси. Щоб діти і внуки жили добре. А про себе вже так не думаємо ".
Пенсіонери не можуть навіть заробити на життя

Пенсіонери не можуть навіть заробити на життя

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в Дніпрі накрити великодній стіл не виходячи з дому.

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Автор
Яна Коваль
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини Пенсійний фонд пенсії карантин вірус
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