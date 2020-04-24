Як виглядає весняна набережна Дніпра під час карантину
Коли в Дніпро приходить весна – жителі міста намагаються частіше виходити на прогулянки. Але через карантин поточний сезон став винятком.
Про те, як виглядає улюблена зона відпочинку дніпрян – розповість і покаже OBOZREVATEL.
Весна – улюблена пора жителів Дніпра для прогулянок по набережній: батьки з дітьми катаються на велосипедах, закохані пари тримаються за руки і зустрічають захід, студенти влаштовують пікніки. Навесні набережна Дніпра в прямому сенсі "забита" людьми.
Цього року все по-іншому: не дивлячись на прекрасну погоду, набережна Дніпра стала абсолютно порожньою. Звичайно ж, вся справа в карантинних обмеженнях.
Так, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якщо все буде добре, 11 травня ми будемо говорити про відкриття парків, скверів, об'єктів торгівлі непродовольчих товарів і побутових послуг.
Ну а сьогодні чітко видно: дніпряни дотримуються правил карантинних заходів, не піддаючись спокусі вийти на прогулянку. Городяни розуміють, що власне здоров'я і безпека близьких – пріоритети весни-2020.
Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:
Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;
Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;
Якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;
Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно;
Не панікуйте. Все буде добре!
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