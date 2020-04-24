Як виглядає весняна набережна Дніпра під час карантину

Коли в Дніпро приходить весна – жителі міста намагаються частіше виходити на прогулянки. Але через карантин поточний сезон став винятком.

Про те, як виглядає улюблена зона відпочинку дніпрян – розповість і покаже OBOZREVATEL.

Як виглядає весняний Дніпро під час карантину

Весна – улюблена пора жителів Дніпра для прогулянок по набережній: батьки з дітьми катаються на велосипедах, закохані пари тримаються за руки і зустрічають захід, студенти влаштовують пікніки. Навесні набережна Дніпра в прямому сенсі "забита" людьми.

Цього року все по-іншому: не дивлячись на прекрасну погоду, набережна Дніпра стала абсолютно порожньою. Звичайно ж, вся справа в карантинних обмеженнях.

Так, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якщо все буде добре, 11 травня ми будемо говорити про відкриття парків, скверів, об'єктів торгівлі непродовольчих товарів і побутових послуг.

Ну а сьогодні чітко видно: дніпряни дотримуються правил карантинних заходів, не піддаючись спокусі вийти на прогулянку. Городяни розуміють, що власне здоров'я і безпека близьких – пріоритети весни-2020.

Весняне місто пустує

Дніпряни не виходять на прогулянку

Погода вабить, але здоров'я на першому місці

Карантин продовжили до 11 травня

З карантину Дніпро буде виходити поетапно

Залишайтеся вдома

Всі мріють скоріше повернутися до звичного режиму

Улюблена зона відпочинку дніпрян

Карантин не входив в плани, але виходу немає

Потрібно потерпіти ще трохи

Як тільки карантин закінчиться - головні вулиці перетворяться на фестиваль

Дніпро на карантині

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Зелена набережна

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На Сонячному аналогічна ситуація

Як же хочеться на прогулянку

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

Якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно;

Не панікуйте. Все буде добре!

Городяни втомилися від обмежень

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