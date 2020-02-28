Як "відкосити" від армії в Дніпрі: скільки це коштує і чи працює схема

У Дніпрі та області очікується наймасовіший призов до армії: на строкову службу повинні попрямувати 1520 молодих людей.

Про те, як намагаються "відкосити" жителі Дніпра і які методи для цього використовують – розповість OBOZREVATEL.

Призов 2020: методи жителів Дніпра shutterstock

Дніпропетровська область стала лідером за кількістю призовників навесні 2020 року. Про це свідчить розпорядження уряду. Не дивлячись на це, жителі Дніпра "не горять бажанням" присвятити рік життя службі.

Хто може отримати відстрочку від армії

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

– Непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку працездатну мати) або непрацездатних осіб, під опікою чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб-громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

– Неповнолітніх рідних братів і сестер або непрацездатних рідних братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

– Одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

– Дитину віком до трьох років або дитину старше трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

– Двох і більше дітей;

– Дитину з інвалідністю;

– Дружину з інвалідністю;

– Вагітну дружину.

Хто може отримати відстрочку 24tv.ua

Якщо призовник не влучає у перелік вищевказаних осіб, то приходить час включати кмітливість. Про найпопулярніші способи Обозревателю розповіли жителі Дніпра.

Спосіб 1: не отримувати повістку

Повістка вважається офіційно отриманою тоді, коли документ вручено особисто і на ньому стоїть підпис призовника. Незважаючи на те, що ігнорування повісток призводить до візитів правоохоронців, мало кого хвилює такий нюанс. Найчастіше молоді жителі Дніпра не живуть за місцем прописки, орендуючи житло. В даному варіанті їх відшукати практично неможливо.

"Додому приходили повістки, намагалися дізнатися у мами, де я живу. Мама сказала, що не знає, що не спілкується зі мною. Намагалися передати повістку через маму, на що отримали відмову. Давно живу на зйомній і не планую йти в армію", – розповів 24-річний житель Дніпра Сергій.

Спосіб 2: придумати проблеми зі здоров'ям

Є докладний перелік хвороб, які дають право отримати звільнення від служби. А в інтернеті і серед знайомих – маса оголошень "допоможу відкосити від служби за станом здоров'я". Але варіант ненадійний, адже часто це закінчується тим, що гроші опиняються у шахрая в кишені, а призовник – в армії.

Хвороби, які дають право звільнення від військової служби lawportal.com.ua

"Спосіб не надто надихає. Легше вступити до магістратури, більше гарантій. Особисто я так і роблю. Вчуся, потім хочу поїхати в іншу країну. Так в житті більше толку, ніж рік в армії витратити абсолютно даремно", – поділився 22-річний дніпрянин Олексій.

Спосіб 3: відстрочка від армії по навчанню

Відстрочка від призову для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

– в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

– в вищих навчальних закладах з денною формою навчання, в тому числі, під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

– в середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

– в навчальних закладах інших держав.

Спосіб 4: запропонувати хабар

Варіант не сумлінний, але досить популярний. При цьому не варто забувати, що хабар тягне за собою серйозні проблеми, так що варто подумати про доцільність даного варіанту.

"Вам ніхто точно не скаже, яка цифра ховається в конверті з хабарем. Одні "відбуваються" пляшкою коньяку, так як у батьків серйозні зв'язки, інші – платять суми в доларах. Це тупий вихід і з ситуації, ненадійний. Нинішнє покоління молоді не надто вітає такий метод ", – вважає 25-річний дніпрянин Богдан.

Чому хабар не вирішить проблему

Причини, за якими "укіс" від армії в Україні не працює і чому давати хабарі не потрібно – роз'яснює військовий юрист Гліб Дубров.

"Навіть якщо вам на практиці пропонують" рішення "цього питання – вам загрожує ряд небезпечних наслідків: як варіант, може загрожувати кримінальна відповідальність за дачу хабара. У даному питанні відповідальність настає не тільки з моменту передачі грошей, а з моменту пропозиції дати хабар. Покарання за такі дії передбачені статтею 369 Кримінального кодексу України, а саме – штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років " – розповів військовий адвокат Гліб Дубров.

За словами фахівця, співробітникам військкомату, які беруть гроші, загрожує стаття 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою хабара в будь-якому вигляді. Покарання за цією статтею серйозне – штраф від 75 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Якщо ж згадані вище наслідки вас не торкнулися, то вас точно чекає одна з наступних неприємностей, яка зведе нанівець весь сенс затії. Про такі випадки я регулярно чую і це тенденція, з якої немає винятків. Вас запам'ятають, і через півроку/рік до вас обов'язково прийдуть з військкомату і заявлять про те, що ви підлягаєте призову. По досягненню 27 років вас точно закличуть, щоб виконати план призову. Якщо ж на той час у вас з'являться підстави для відстрочки – є варіант, що їх проігнорують" .

Військовий адвокат рекомендує не йти по шляху "вирішення питання" через знайомих і друзів, а якщо співробітник військкомату запропонує вам "вирішити питання" – відразу ж звертайтеся до компетентних органів.

Хабар несе за собою серйозну кримінальну відповідальність 24tv.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, де в Дніпрі безкоштовно допомагають пенсіонерам.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся