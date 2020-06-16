Як в Дніпрі змінити по батькові дитини і на яких підставах це можливо

Бувають ситуації, коли з тих чи інших причин потрібно змінити по батькові дитині. По батькові – невід'ємна частина імені, воно дозволяє визначити сімейну приналежність, а іноді – національну.

Про процедуру зміни по батькові в Дніпрі, а також про нюанси та особливості – розповість OBOZREVATEL.

Як змінити по батькові неповнолітній дитині в Дніпрі

Право на зміну по батькові громадян України, в тому числі неповнолітніх і малолітніх дітей, передбачено статтею 295 Цивільного кодексу і статтею 149 Сімейного кодексу.

Як розповів юрист з Дніпра Станіслав Ліфлянчік, відштовхуючись від норм законодавства, поміняти по батькові неповнолітньої дитини можна при наявності таких підстав:

батьківство встановлено в судовому порядку;

батько дитини змінив своє ім'я;

вироблено добровільне визнання батьківства;

запис про батька дитини була анульована;

визнання усиновлення недійсним;

винесено рішення суду про усиновлення або його скасування.

"Для зміни по батькові у батьків повинні бути серйозні підстави. Адже після процедури дитина стикається з багатьма труднощами: заміна паспорта, ІПН, отримання нових довідок та інших документів".

Процедура зміни по батькові дитини в Дніпрі

"Згідно із законом, порядок зміни по батькові один і той же як для дорослих, так і для дітей. Державна реєстрація зміни по батькові здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Право на звернення до будь-якого РАЦСу, без прив'язки до місця прописки, надано лише жителям Криму і тимчасово окупованих територій ", – розповіла юрист.

Відділи реєстрації актів цивільного стану в Дніпрі: куди звертатися

Амур-Нижньодніпровський районний відділ РАГС – проспект Слобожанський, 15. Телефон: 056-767-20-45;

Індустріальний районний відділ РАГС – проспект Слобожанський, 14. Телефон: т056-767-20-56;

Новокодацький районний відділ РАГС – вул. Данила Галицького, 31. Телефон: 066-683-80-78;

Самарський районний відділ РАГС – вул. Космонавта Волкова, 3. Телефон: 056-767-20-57;

Центральний районний відділ РАГС – Січеславська Набережна, 10. Телефон: 068-683-53-45;

Чечелівський районний відділ РАГС – просп. Пушкіна, 67. Телефон: 056-767-21-02;

Відділ реєстрації актів цивільного стану управління юстиції Дніпропетровської області – вул. Шмідта, 43-А. Телефон: 056-371-27-48.

Які потрібні документи для зміни по батькові дитини

письмова заяву дитини, яка досягла 14 років;

заява батьків (при зміні по батькові дітям до 14 років);

свідоцтво про народження і фотографія заявника (дитини);

довідка з місця проживання та квитанція про сплату державного мита;

свідоцтво про зміну імені батька дитини, якщо воно було раніше змінено;

згода батьків на зміну по батькові дитини – для дітей у віці від 14 до 16 років.

Скільки коштує поміняти по батькові неповнолітньої дитини в Дніпрі

За надання послуг по зміні прізвища, імені або по батькові стягується адміністративний збір у розмірі 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – 5 гривень 10 копійок; 51 гривня або 3 неоподатковуваних мінімумів – при повторному зміні.

Від сплати державного мита звільняються:

інваліди першої і другої групи;

громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих від Чорнобильської катастрофи;

інваліди ВВВ і сім'ї воїнів, які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них.

Скільки часу займає зміна по батькові

"Весь процес розгляду заяви про зміну по батькові займає три місяці, датою початку обробки даних є день подачі документів в РАГС. У деяких випадках, при наявності поважної причини, цей термін може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці", – підсумував юрист Станіслав Ліфлянчік.

У разі позитивного рішення РАЦСу, заявнику належить в тримісячний строк з дня винесення висновку звернутися до відділу держреєстрації актів цивільного стану для зміни по батькові. Якщо строки звернення були порушені і на це не було поважної причини, дозвіл на зміну даних втрачає силу і весь процес треба починати заново.

Як одинокій матері поміняти по батькові дитині

Відповідно до українського законодавства, всі діти мають право на повне ім'я, яке включає в себе прізвище, власне ім'я та по батькові, навіть якщо реальний батько не встановлено. Відповідно до частини 2 статті 147 Сімейного кодексу, по батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває в шлюбі (якщо батьківство не було визнано) визначається за іменем особи, яку мати назвала батьком її дитини.

У свідоцтві про народження в графі "Батько" може стояти прочерк, а по батькові дитини бути вигаданим. Обмежень у виборі не передбачено і мати-одиначка може дати дитині будь-яке по батькові. Однак, відсутність у дитини батька не означає, що одинока мати може в будь-який момент поміняти дитині по батькові. Внести корективи можливо, звернувшись до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника і лише за наявності підстав, про які OBOZREVATEL розповів вище.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які пільги і права в Дніпрі доступні вагітним і молодим мамам. Майбутнім і молодим мамам, крім основних трудових прав, даних всім працівникам, надаються додаткові гарантії від держави.