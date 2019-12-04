З приходом зими ціни на опалення продовжують рости. Бідбшість дніпрян намагаються різними способами заощадити на опаленні будинку або квартири.

OBOZREVATEL докладно розповість, як зберегти бюджет і не переплачувати за тепло.

Як в Дніпрі заощадити на опаленні в зимовий період

Теплолічильник

За допомогою лічильника теплової енергії можна добре заощадити на опаленні квартири. Цим пристроєм контролюють кількість споживаного тепла і регулюють інтенсивність опалення.

Відзначимо, що для установки лічильника теплової енергії доведеться витратити чимало грошей – від 3 тисяч до 5 тисяч гривень. Але потім Ви зможете контролювати обігрів квартири, і плата за комунальні послуги значно зменшиться.

Перш ніж купувати і встановлювати теплолічильник, потрібно врахувати кілька нюансів і підготувати будинок:

Квартира або будинок повинні бути утеплені (металопластикові вікна, нові двері і т.п.). Якщо у Вас старі вікна і будинок не утеплений зовні, то заощадити на опаленні за допомогою лічильника теплової енергії не вийде, так як холодне повітря буде потрапляти в будинок крізь щілини старих вікон.

У будинку або квартирі повинна бути гарна теплоізоляція, так як при зниженні подачі і температури води є можливість заощадити на опаленні.

Теплолічильник Одеське Життя

Опалення газом

Більшість дніпрян встановлюють газові котли, але при цьому намагаються заощадити на опаленні. Для того, щоб менше платити за тепло, слід запам'ятати:

Перед установкою котла вибирайте тільки перевірені фірми і ретельно радьтеся з консультантами. Якщо Ви придбаєте дорогу, але гарну модель з показниками продуктивності, то в майбутньому значно заощадите на оплаті за опалення.

Крім цього, газовий котел не обов'язково залишати включеним. Наприклад, якщо Ви кудись їдете, то обладнання можна вимкнути. Тоді при оплаті економія буде помітна.

Газовий котел otopleniesam.ru

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Електричне опалення

Якщо Ви використовуєте електричне опалення, то для економії можна встановити двозонний або багатозонний лічильник. Так, в денний час (з 7:00 до 23:00) лічильник накручує за стандартним тарифом, а в нічний час (з 23:00 до 7:00) – тариф знижується до 50%.

Як відомо, вночі температура повітря падає, відповідно, температуру електричного опалення доводиться збільшувати. За допомогою багатозонного лічильника оплата за опалення значно зменшитися.

Електричне опалення ТеплоСпец

Дніпрянин Андрій давно користується електричним опаленням і при цьому добре економить на оплаті за послуги:

"У моєму будинку вже три роки встановлений електричний котел. З приходом холодів суми в платіжках за комунальні послуги просто вражають. Мені порадили поставити двозонний лічильник. Тепер вдень температуру на котлі зменшую, а вночі збільшую. За опалення став платити менше і за електрику також. Будинок добре обігрівається навіть на мінімальній температурі котла. Електричний котел набагато вигідніший і зручніший, ніж газовий. Можна легко контролювати температуру і кількість споживаного тепла, і при цьому економити власні гроші", – розповів місцевий житель Андрій.

Утеплення фасадів, балконів і вікон

Утеплення квартири або будинку грає чималу роль. Щоб було комфортно і тепло, незалежно від того, яким опаленням Ви користуєтеся, потрібно утеплювати вікна, балкони та фасади. Так Ви значно заощадите на витратах тепла.

При цьому потрібно запам'ятати, що перед встановленням металопластикових вікон не потрібно економити на якості товару. Радьтеся зі знайомими, консультантами та головне – не попадіться на шахраїв. Для цього ретельно з'ясовуйте кожну деталь покупки і якість вікон.

Для теплоізоляції балконів можна використовувати обшивку пінопластом, мінеральною ватою, пенофолом і інші матеріали. Це Ви можете зробити самі або викликати на допомогу професіоналів.

Утеплення фасаду будинку значно економить гроші на опаленні, так як зберігає комфортний мікроклімат. Для цього слід вибрати компанію, професіонали якої зробити якісну роботу. Витрати на утеплення підуть чималі, але в майбутньому заощадять гроші у Вашому бюджеті.

Утеплення фасаду stroypomosh.com.ua

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Терморегулятор

Терморегулятор – це прилад для автоматичної підтримки температури в приміщенні. Його встановлюють для того, щоб не перетоплювати кімнату і контролювати задану температуру повітря. Тому терморегулятори допоможуть заощадити на опаленні та тримати комфортну температуру в приміщенні.

Ціна такого приладу залежить від виробника – мінімальна вартість – від 200 до 500 гривень, максимальна – від 1 тисячі до 3 тисяч гривень.

Терморегулятор Pol-Spec.ru

Дніпрянка Катерина в минулому році встановила терморегулятор і тепер непогано заощаджує на опаленні:

"Терморегулятор дуже зручний для регулювання температури повітря в квартирі. За допомогою цього приладу в будинку не тільки комфортна атмосфера, а й контроль, і регулювання котла. Крім цього, прилад швидко окупається і за опалення плачу менше. Економія в 30% точно", – розповіла Катерина.

Щоб значно заощадити на опаленні та зберегти Ваш бюджет, встановлюйте лічильники, користуйтеся терморегуляторами і стежте за температурою тепла. Тоді Ви побачите значну різницю в комунальних платіжках.

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