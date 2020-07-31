Як в Дніпрі взяти тварину з притулку і що для цього потрібно.

Для настрою та теплоти в будинку іноді не вистачає вірного і поступливого пухнастого друга. Знайти в Дніпрі вихованця – не проблема. У цьому на допомогу приходять спеціалізовані притулки для тварин.

Як в Дніпрі взяти тварину з притулку і що для цього потрібно – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Прихистити тварину в Дніпрі – не проблема

У Дніпрі є безліч притулків для тварин, де Ви зможете вибрати вподобану собаку або кошеня. Відзначимо, що також в місті працює комунальне підприємство "Зооконтроль", яке займається стерилізацією, вакцинацією бездомних тварин міста. Але крім цього, там є можливість прихистити чотирилапого друга.

Як розповіли OBOZREVATEL в підприємстві, для того щоб прихистити тварину, необхідно вибрати вподобаного пухнастика, звернутися в саму компанію і далі вже обговорити всі подробиці.

Після цього Ви приїжджаєте до притулку, оглядаєте вподобану тварину і забираєте її.

У КП "Зооконтроль" повідомили, що для взяття тварини з притулку при собі потрібно мати лише паспорт громадянина України. Більше ніякі документи не знадобляться.

Крім цього, в притулках міста тварин обов'язково обробляють від паразитів і прищеплюють. Деяких чотирилапих, в разі потреби, стерилізують. Тому за здоров'я пухнастика турбуватися не варто.

Як в Дніпрі взяти тварину з притулку. Фото "Газета.Ру"

Речі для тварини та їх вартість у Дніпрі

Перед тим, як взяти тварину з притулку, необхідно купити для неї кілька важливих речей.

Якщо Ви вирішили прихистити собаку, то потрібно придбати наступний список речей:

Нашийник – від 30 до 150 гривень;

Повідець – від 70 до 200 гривень;

Намордник – від 30 до 100 гривень;

Миски для їжі та води – від 70 до 500 гривень;

Корм – від 30 гривень/кг;

Шампунь для купання – від 50 до 200 гривень.

Крім того, деяким собакам може знадобитися грумер – фахівець, який на професійному рівні доглядає за тваринами. Його послуги в Дніпрі обійдуться близько 200 гривень.

Як в Дніпрі взяти тварину з притулку. Фото "Пикабу"

Якщо Ви вирішили прихистити кошеня, то для нього необхідно купити такі речі:

Корм – від 30 гривень/кг;

Миски для їжі та води – від 30 гривень;

Туалет – від 300 гривень;

Наповнювач – від 50 до 100 гривень;

Будиночок і когтеточка – від 1500 гривень;

Шампунь для купання – від 60 гривень;

Нашийник – від 70 гривень.

Відзначимо, що також для тварини потрібно придбати іграшки. Їх вартість в Дніпрі залежить від виду і розміру виробу.

Як в Дніпрі взяти тварину з притулку. Фото "Факти ICTV"

Які пухнастики в Дніпрі потребують господарів

Міра

Її знайшли минулого літа. Міра молода, здорова, красива собака. Все, що їй потрібно, це трохи терпіння на її адаптацію та, звичайно ж, любов і ласка. Вона прекрасно зможе жити у вольєрі або теплій будці.

Контакти: 067-325-41-71.

Міра

Кукла

Їй всього сім місяців. Вона щеплена, оброблена і стерилізована. Куклу зраджували не один раз, намагалися посадити на прив'язь в будку. Дивлячись на цю дитину важко уявити її на ланцюзі.

Нещодавно Куклу стерилізували. Надалі малятку потрібен будинок або перетримка до прихисту. Їй потрібні любов і терпіння, натомість вона віддасть своє серце і відданість.

Контакти: 0505294421; 0960588905.

Кукла

Сімона

Сімона має яскраву, вишукану зовнішність, красиве сріблясте забарвлення шерсті. При цьому вона зовсім не зазнайка. Сіма ніжна, ласкава, дружить з іншими котами та собаками.

Кішечка зовсім юна, їй до п'яти місяців, але вона вже отримала хороше виховання. Лоточок на "відмінно", ніжне муркотіння на "чудово", позування на диванчику – на "чудово".

Контакти: 097-900-44-77.

Сімона

Бусінка

Бусінка дуже ніжне і ласкаве створення, грудка позитиву і ніжності, спокійна, ненав'язлива кішечка. Чудова мурчалочка, ідеальний домашній улюбленець для сім'ї.

Кішечка оброблена, стерилізована, щеплена, до лотка привчена. Вік – 1 рік.

Контакти: 067-566-83-16.

Бусінка

Матильда

Яскрава, ніжна Матильда має вишукану зовнішність і скромний, сором'язливий характер. Ласкава, спокійніша, не царапучка, дружить з іншими котами та собаками.

Кішечка оброблена від паразитів, привчена до лотка, стерилізована. Вік – близько 1 року.

Контакти: 097-900-44-77; 093 063 62 05.

Матильда

Грей

Грей – грайливе, спокійне, лагідне, ніжне кошеня. Характер дуже поступливий. З лотком проблем немає.

Кошеня виросте в красивого пухнастого кота з сірою димчастою спинкою, сіро-білими смугастими лапками з білими носочками.

Кошеняті три місяці. Він оброблений від паразитів і привчений до лотка.

Контакти: 067-567-14-85.

Грей

Бетті

Бетті – чарівна і ласкава собака-компаньйон з виразним поглядом. Молода, невелика, граціозна і активна. Хороший дзвіночок. Обожнює і цінує увагу. Чекає зустрічі з надійним і дбайливим господарем, якому готова бути відданою і слухняною.

Контакти: 096-237-53-53; 097-819-23-69.

Бетті

Маруся

Марусі близько 1,5 року, вона оброблена, щеплена від паразитів. Характер позитивний, дуже грайлива.

Контакти: 096-545-12-45.

Маруся

Нонна

Руда Нонночка – грайлива і весела дівчинка. Вона прикрашає цей світ своїм теплом.

Малятко оброблена від паразитів і щеплена. Стерилізація планується за віком.

Контакти: 050-761-62-97; 096-207-32-38; 073-104-65-75.

Нонна

Машенька

Машенька має ніжний, спокійний характер, соромлива, ненав'язлива, любить грати, дружелюбна.

Кішечка стерилізована, оброблена від паразитів і привчена до лотка.

Контакти: 097-900-44-77.

Машенька

І це тільки маленька частина пухнастиків, які мріють потрапити в сім'ю, де подарують любов, ласку та ніжність. Якщо Ви давно мрієте завести таке чудо – звертайтеся в спеціалізовані притулки міста.

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