Як в Дніпрі усиновити дитину: про умови, терміни і заборони

Усиновлення дитини – величезний і відповідальний крок, на який зважуються не всі. Процедура усиновлення в Дніпрі досить проста, але займає багато часу.

Про те, як в Дніпрі усиновити дитину – розповість OBOZREVATEL.

Як усиновити дитину в Дніпрі freepik.com

Для того, щоб усиновити дитину – кандидати повинні відповідати всім вимогам: від стану здоров'я до наявності власної житлоплощі. Усиновителем може бути тільки дієздатна особа віком не молодше 21 року і старше дитини не менш ніж на 15 років, за винятком, коли усиновлювач – родич дитини. Також усиновителям не обов'язково перебувати у шлюбі: якщо пара – громадяни України, то мають повне право на усиновлення.

Хто не може усиновити дитину

Усиновлювачами не можуть бути особи, які:

• обмежені в дієздатності або визнані недієздатними;

• ті, хто позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

• були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

• перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

• зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

• не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

• страждають на хвороби, перелік яких затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України;

• є іноземцями, які не перебувають у шлюбі (крім випадків, коли іноземець є родичем дитини);

• були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини , передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

• не можуть бути усиновлювачами особи однієї статі, а також інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

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Куди звертатися і як подати документи на усиновлення дитини в Дніпрі

Жителі Дніпра, які бажають усиновити дитину, повинні звернутися з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання:

– Служба у справах дітей (ДніпроОДА) – вул. Старокозацька, 34;

– Управління-служба у справах дітей виконавчого комітету Дніпровської міськради – проспект Дмитра Яворницького, 75;

– Новокодакський район – проспект Сергія Нігояна, 52;

– Чечелівський район – вул. Театральна 5А;

– Центральний район – проспект Поля, 14;

– Соборний район – пл. Т. Шевченка, 7;

– Самарський район – вул. 20-річчя Перемоги, 51.

Заява може бути написано тільки в присутності працівника служби у справах дітей та завірене ним. У разі, якщо один з подружжя не може особисто з'явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Заява складається у довільній формі. Міністерство соціальної політики України рекомендує написання за таким зразком:

Міністерство соціальної політики

Які документи необхідні

– Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

– Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, завірену органами ДФС, може подавати один з подружжя, який має постійний дохід;

– Копія свідоцтва про шлюб, укладеного в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

– Висновок про стан здоров'я кожного заявника за такою формою:

Міністерство соціальної політики

– Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);

– Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

– Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

– У разі усиновлення дитини одним з подружжя – висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя. Термін дії документів становить один рік з дня видачі.

freepik.com

Далі Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства, складає акт обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі.

Заявники не приймаються на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

• подані документи не відповідають вимогам: в них є виправлення або дописки, що не завірені в установленому порядку;

• заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

• різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш 15 років;

• сума сукупного доходу на кожного члена сім'ї менше, ніж встановлений законодавством прожитковий мінімум;

• житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

• в житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір познайомитися з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Термін дії направлення становить 10 робочих днів з дати видачі. У разі необхідності термін дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більше ніж на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.

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Як відбувається знайомство з дитиною

Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини, про що складається акт. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її. Воно складається в довільній формі. Мінсоцполітики рекомендує подавати заяву за таким зразком:

Міністерство соціальної політики

Усиновлення дитини: історії дніпрян

"Труднощі адаптації – важливий період при усиновленні дитини. Нас у батьків тоді було вже троє, і коли мені було 10 років, мама вмовила тата усиновити хлопчика. Саша був уже підлітком, він прийшов в нашу сім'ю в 13 років. Звичайно ж, дитині, яку з невідомих нам причин батьки залишили в дитбудинку – приділялося багато уваги. Ми з ним подружилися, зблизилися. Було складно зрозуміти і прийняти, що в родині з'явився ще одна дитина, часом прослизали дитяча ревнощі. Але коли в будинку панує розуміння і любов – цей період проходить не травматично ", – розповіла мешканка Дніпра Катерина, яка виросла з прийомним братом.

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Оформлення всіх обов'язкових документів – один з етапів, який вимагає особливої уважності:

"Служби йдуть на зустріч, коли бачать гідних майбутніх батьків. Це нормально, адже будь-який здоровий чоловік постарається якомога швидше допомогти дитині знайти будинок і сім'ю. У нас з чоловіком є свій юрист, який допомагав в оформленні та підготовці документів, і я раджу всім скористатися послугами фахівця, якщо дозволяють фінанси. Це спростить процес і допоможе уникнути помилок, з якими стикаються майбутні батьки ", – розповіла Дніпрянка Христина.

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Але деякі діти вимагають до себе особливої уваги і терпіння:

"Мати дівчинки Неллі позбавили батьківських прав, коли дитині було 7 років. Неллі кожен день спостерігала за тим, як в будинку вживаються наркотики і алкоголь. Крім того, в квартирі часто перебували компанії "однодумців" матері. Дівчинка прийшла в мій будинок асоціальною і нервовою . Вона не поверталася спиною до людей, всіх боялася, не хотіла виходити на контакт. Що таке щоденні гігієнічні процедури, смачний сніданок і казки перед сном в чистій постелі – дитина просто не знала. Турбота творить чудеса, хоч і не відразу. Знадобилося дуже багато часу, щоб донька почала довіряти. Це не один день і не місяць – показати, що можна любити і жити в надійної сім'ї ", – поділилася мешканка Дніпра Валентина.

freepik.com

Ще один важливий аспект – моральна готовність і зрілість потенційних опікунів та батьків:

"Щоб усиновити дитину – потрібно бути дорослою, відповідальною і терплячою людиною. Дитина – величезна відповідальність і потрібно мати багато любові в серці, щоб мудро вистояти перед труднощами, які прийдуть разом з новим членом сім'ї. Але та любов, яка виходить від дитини пізніше – незрівнянна ні з чим. Її потрібно заслужити ", – додала Валентина.

За даними служби у справах дітей Дніпропетровської ОДА, за 2019 рік 135 дітей, які виховувалися в дитячих будинках, були передані новим прийомним сім'ям. Більшість дітей, позбавлених батьківського піклування в нашому регіоні, знайшли сім'ї в межах країни.

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