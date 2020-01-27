Як в Дніпрі подати скаргу в мерію онлайн: інструкція

У Дніпрі цілодобово працює контакт-центр, в який можна повідомити про будь-які аварійні ситуації або оцінити роботу комунальних служб.
Де залишити заявку і простежити за вирішенням питання – розповість OBOZREVATEL.
Як в Дніпрі подати скаргу до міськради
ubr.ua
Геоінформаційний портал "Міський Контакт-Центр" був створений в Дніпрі з метою налагодження конструктивного діалогу між жителями міста та органами виконавчої влади.
Портал надає жителям Дніпра можливість:
– отримувати інформацію про діяльність органів влади;
– контролювати своєчасність і якість виконуваних робіт по аварійним ситуаціям;
– повідомляти про виявлені аварійні ситуації;
– оцінювати роботу комунальних служб;
– підтверджувати або спростовувати виконання робіт з аварійних ситуацій.
Крім того, на головній сторінці сайту завжди можна ознайомитися з інформацією про те, де проходять термінові аварійні роботи:
Інформація про ремонтні роботи по місту
Контакт-центр Дніпра
Як користуватися сайтом
Для зручності користувачів була розроблена проста і зручна система подачі заявок. Потрібно зробити лише кілька кроків і надати основну інформацію, після чого вам на мобільний телефон прийде смс-підтвердження про прийняття заявки.
Подати заявку дуже просто
Контакт-центр Дніпра
Крок 1: Пройдіть реєстрацію
Вам необхідно пройти авторизацію на сайті за допомогою своєї електронної адреси, телефону або ж підтвердити реєстрацію за допомогою Facebook.
Для звернення необхідно пройти реєстрацію
Контакт-центр Дніпра
Далі ви перейдете в свій особистий кабінет, де будуть відображатися поточні та виконані заявки. Там же ви можете створити нове звернення.
В особистому кабінеті відображаються всі ваші заявки
Контакт-центр Дніпра
Крок 2: Оформіть і відправте заявку
Для того, щоб заявку прийняли в роботу, потрібно вибрати тему проблеми, уточнити причину, вказати точну адресу, описати подробиці, прикріпити фото (не обов'язково) і відправити звернення.
Про що можна повідомити
Контакт-центр Дніпра
Для прикладу, відправимо запит на вирішення такої проблеми, як велике накопичення сміття:
Для заповнення заявки необхідно вказати детальну інформацію
Контакт-центр Дніпра
Повідомляємо подробиці
Контакт-центр Дніпра
Прикріплюємо фото
Контакт-центр Дніпра
Після опису проблеми, вказівки адреси і прикріплених фото, залишається тільки звірити дані і відправити запит.
Крок 2: Отримайте смс-підтвердження про прийняття заявки внаслідок звернення
Далі в вашому особистому кабінеті з'явиться інформація про відправленої заявки, її виконавець і статус.
Залишається чекати, коли заявку приймуть до роботи
Контакт-центр Дніпра
На мобільний телефон прийде повідомлення про те, що ваша заявка прийнята в роботу або про те, що питання вирішене. Терміни розгляду звернень контролююєься автоматично в системі. Термін розгляду може бути різний (аварійна заявка – 6 годин, короткострокова заявка – 24 години, середньострокова заявка – 72 години, довгострокова – 1 тиждень).
Повідомлення про прийом заявки і результаті прийде на ваш мобільний
Скріншот
З яких питань найчастіше звертаються мешканці Дніпра в контакт-центр
Згідно з останніми даними контакт-центру Дніпра, основні запити городян пов'язані з водопостачанням, каналізацією та опаленням. Трохи рідше дніпряни турбуються про вуличне освітлення і електропостачання.
Статистика звернень по Дніпру
Контакт-центр Дніпра
Якщо ви не можете звернутися в контакт-центр онлайн – телефонуйте за телефонними номерами (цілодобово): (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як зареєструвати домашнього улюбленця в Дніпрі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!