Як в Дніпрі подати скаргу в мерію онлайн: інструкція

У Дніпрі цілодобово працює контакт-центр, в який можна повідомити про будь-які аварійні ситуації або оцінити роботу комунальних служб.

Де залишити заявку і простежити за вирішенням питання – розповість OBOZREVATEL.

Як в Дніпрі подати скаргу до міськради ubr.ua

Геоінформаційний портал "Міський Контакт-Центр" був створений в Дніпрі з метою налагодження конструктивного діалогу між жителями міста та органами виконавчої влади.

Портал надає жителям Дніпра можливість:

– отримувати інформацію про діяльність органів влади;

– контролювати своєчасність і якість виконуваних робіт по аварійним ситуаціям;

– повідомляти про виявлені аварійні ситуації;

– оцінювати роботу комунальних служб;

– підтверджувати або спростовувати виконання робіт з аварійних ситуацій.

Крім того, на головній сторінці сайту завжди можна ознайомитися з інформацією про те, де проходять термінові аварійні роботи:

Інформація про ремонтні роботи по місту Контакт-центр Дніпра

Як користуватися сайтом

Для зручності користувачів була розроблена проста і зручна система подачі заявок. Потрібно зробити лише кілька кроків і надати основну інформацію, після чого вам на мобільний телефон прийде смс-підтвердження про прийняття заявки.

Подати заявку дуже просто Контакт-центр Дніпра

Крок 1: Пройдіть реєстрацію

Вам необхідно пройти авторизацію на сайті за допомогою своєї електронної адреси, телефону або ж підтвердити реєстрацію за допомогою Facebook.

Для звернення необхідно пройти реєстрацію Контакт-центр Дніпра

Далі ви перейдете в свій особистий кабінет, де будуть відображатися поточні та виконані заявки. Там же ви можете створити нове звернення.

В особистому кабінеті відображаються всі ваші заявки Контакт-центр Дніпра

Крок 2: Оформіть і відправте заявку

Для того, щоб заявку прийняли в роботу, потрібно вибрати тему проблеми, уточнити причину, вказати точну адресу, описати подробиці, прикріпити фото (не обов'язково) і відправити звернення.

Про що можна повідомити Контакт-центр Дніпра

Для прикладу, відправимо запит на вирішення такої проблеми, як велике накопичення сміття:

Для заповнення заявки необхідно вказати детальну інформацію Контакт-центр Дніпра

Повідомляємо подробиці Контакт-центр Дніпра

Прикріплюємо фото Контакт-центр Дніпра

Після опису проблеми, вказівки адреси і прикріплених фото, залишається тільки звірити дані і відправити запит.

Крок 2: Отримайте смс-підтвердження про прийняття заявки внаслідок звернення

Далі в вашому особистому кабінеті з'явиться інформація про відправленої заявки, її виконавець і статус.

Залишається чекати, коли заявку приймуть до роботи Контакт-центр Дніпра

На мобільний телефон прийде повідомлення про те, що ваша заявка прийнята в роботу або про те, що питання вирішене. Терміни розгляду звернень контролююєься автоматично в системі. Термін розгляду може бути різний (аварійна заявка – 6 годин, короткострокова заявка – 24 години, середньострокова заявка – 72 години, довгострокова – 1 тиждень).

Повідомлення про прийом заявки і результаті прийде на ваш мобільний Скріншот

З яких питань найчастіше звертаються мешканці Дніпра в контакт-центр

Згідно з останніми даними контакт-центру Дніпра, основні запити городян пов'язані з водопостачанням, каналізацією та опаленням. Трохи рідше дніпряни турбуються про вуличне освітлення і електропостачання.

Статистика звернень по Дніпру Контакт-центр Дніпра

Якщо ви не можете звернутися в контакт-центр онлайн – телефонуйте за телефонними номерами (цілодобово): (056) 732 12 12, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.

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