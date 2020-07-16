Як в Дніпрі отримати грошову допомогу від міськради: докладна інструкція

Щорічно з міського бюджету виділяється матеріальна допомога жителям Дніпра. Але не всім, а тільки тим, хто опинився в складній життєвій ситуації.

OBOZREVATEL докладно розповість, хто і як може отримати грошову допомогу від Дніпровської міської ради і в якому розмірі.

Хто може отримати матеріальну допомогу

Як розповіла OBOZREVATEL начальник відділу адресної допомоги управління соцзахисту департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Світлана Мошук, матеріальну допомогу видають не всім, а тільки окремим категоріям населення.

Так, допомогу можуть отримати жителі Дніпра наступних категорій:

Які мають хворобу: онкологічне захворювання, оперативне лікування, лікування після ДТП, проведення курсу лікування або реабілітації дитини з інвалідністю або для осіб, що мають інвалідність I і II групи.

У разі виникнення пожежі або стихійного лиха, в результаті якого завдано збитків житлу, майну потерпілого або його здоров'ю.

Інші непередбачені надзвичайні обставини, які об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність заявника та його сім'ї, наслідки яких неможливо подолати самостійно.

"Це все повинно бути обов'язково підкріплено відповідним актом про те, що трапилося. Матеріальна допомога надається, як правило, один раз на рік в грошовому або натуральному вигляді", – зазначила Світлана Мошук.

Як отримати грошову допомогу від Дніпровської міської ради. Фото "Інтерфакс-Україна"

Які документи потрібні для отримання матеріальної допомоги

Для призначення грошової допомоги необхідно надати наступні документи:

Відповідну заяву зі згодою на обробку персональних даних;

Копію паспорта громадянина України;

Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) громадянина (або копію документа, що свідчить про відмову в її отриманні);

Копію довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території;

Оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

Оригінал довідки про доходи заявника та членів його сім'ї за останні три місяці для працездатних громадян; пенсія – для непрацездатних громадян; стипендія – для студентів, що навчаються в професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації довідка з державної служби зайнятості про перебування/неперебування на обліку – для непрацюючих працездатних громадян, довідка про розмір державної соціальної допомоги – для громадян, які в установленому порядку здійснюють догляд або отримують інші види допомоги з державного бюджету.

Відповідна заява на отримання матеріальної допомоги від Дніпровської міськради. Фото "ОПОРА"

Якщо член сім'ї заявника не живе з сім'єю і не веде спільного господарства, то заявник додатково повинен надати документ, що підтверджує цей факт:

Довідка з місця фактичного проживання члена сім'ї;

Довідка з місця роботи члена сім'ї з іншого міста, де він фактично проживає;

Акт обстеження соціально-побутових умов сім'ї заявника, оформлений належним чином із зазначенням членів його сім'ї, які фактично проживають з ним за однією адресою.

Крім вищевказаних документів для призначення грошової допомоги необхідно надати один або кілька документів, що підтверджують складну життєву ситуацію:

У разі тяжкої хвороби – оригінал або завірена належним чином копія довідки медичної установи про необхідність лікування, проведення операції, реабілітації. У разі лікування, проведення операції, реабілітації в медичних установах, координацію яких здійснює департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міськради, може надаватися висновок цього ж департаменту;

У разі пожежі – копія акта Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Інші документи, що підтверджують факти, викладені в заяві (в разі необхідності).

Заява та необхідний пакет документів місцеві жителі можуть принести особисто в Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради або відправити поштою за адресою: вул. Дмитра Яворницького, 75.

Як отримати грошову допомогу від Дніпровської міської ради. Фото "Інформатор"

Хто призначає матеріальну допомогу

Необхідність призначення грошової допомоги розглядається міським головою, його заступником з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу повноважень.

Сума грошової допомоги визначається також міським головою, його заступником з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу повноважень особисто або за їх дорученням – міською комісією з призначенням і надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста.

Засідання Комісії проводить її голова. При відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник.

Як отримати грошову допомогу від Дніпровської міської ради. Фото "Попасная.City"

Розмір матеріальної виплати

За словами Світлани Мошук, в деяких ситуаціях сума грошової допомоги може становити до 30 прожиткових мінімумів, встановлених законодавством на одну працездатну особу:

"30 прожиткових мінімумів дають тільки одиницям, тим людям, яким мають зробити, наприклад, дуже важку операцію", – повідомила експерт.

Так, сума грошової допомоги визначається рішенням Комісії, і не може перевищувати трьох розмірів прожиткового мінімуму.

Відзначимо, що на сьогоднішній день прожитковий мінімум в Україні становить 2118 гривень на місяць. Так, жителі Дніпра можуть отримати допомогу від міської влади в розмірі близько 6354 гривень.

Як отримати грошову допомогу від Дніпровської міської ради. Фото "Попасная.City"

Скільки потрібно чекати

Також Світлана Мошук розповіла, що після подачі всіх необхідних документів дається місяць на їх обробку:

"Комісія розглядає звернення раз на місяць, коли накопичуються заяви. Якщо є повний пакет документів, то протягом місяця їх розглядає Комісія, потім оперативно готується розпорядження. Після цього розпорядження візується і відбувається фінансування та виплата", – підкреслила начальник відділу адресної допомоги.

В яких випадках можуть відмовити у виплаті грошової допомоги

Комісія може відмовити у виплаті матеріальної допомоги в разі надання неповного пакета документів. Таке звернення не виноситься на розгляд Комісії.

Також допомога за рішенням Комісії не призначається в разі, коли сукупний середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за попередні три місяці перевищує два розміру прожиткового мінімуму.

Важливо відмітити! Якщо людина має захворювання або у неї сталася пожежа або стихійне лихо, в результаті якого завдано збитків житлу, майну потерпілого або його здоров'ю, то грошова допомога надається незалежно від доходу сім'ї за попередні три місяці.

Як отримати грошову допомогу від Дніпровської міської ради. Фото "AlexCredit"

Де отримати грошову допомогу

Начальник відділу адресної допомоги Світлана Мошук повідомила, що матеріальну допомогу можна отримати через відділення "Укрпошти".

Крім того, можна подати заяву на те, щоб виплату провели через банк. Відповідну заяву потрібно написати на ім'я керівника Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Едуарда Підлубного. Після цього грошова допомога надійде на картку ПриватБанку або Ощадбанку.

Відповідна заява на отримання матеріальної допомоги через банк. Фото "ОПОРА"

Відзначимо, з початку 2020 років матеріальну допомогу з міського бюджету отримали 5588 жителів Дніпра на загальну суму майже 14,5 млн гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в громадських місцях на дошках оголошень часто можна побачити послуги майстрів по обслуговуванню комп'ютерів, які нібито гарантують якісний ремонт. Але не завжди ці майстри виявляються високопрофільними і місцеві жителі потрапляють на їх прийоми. В результаті залякані потерпілі залишаються без грошей.