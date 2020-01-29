Як в Дніпрі оплатити комуналку, не виходячи з дому: покрокова інструкція

Сучасні технології настільки прогресують, що тепер необов'язково йти і стояти в довгих чергах, щоб сплатити комунальні послуги. Це можна зробити швидко і не виходячи з дому.

OBOZREVATEL докладно розповість, як в Дніпрі оплатити комуналку онлайн.

Як в Дніпрі оплатити комуналку онлайн

Електрика

З листопада 2019 року жителі Дніпра і області отримують нові платіжки за електроенергію від YASNO. Відзначимо, що реквізити для оплати рахунків і тарифи не змінилися.

Нові платіжки від YASNO ДТЕК

YASNO

Фіксувати показання лічильника жителям Дніпра потрібно щомісяця з 1 по 5 число. А оплатити комунальні послуги можна в особистому кабінеті.

Для цього слід зробити наступне:

Оплата за електроенергію

Оплата за електроенергію

Оплата за електроенергію

Оплата за електроенергію

Водопостачання

За водопостачання в Дніпрі можна також заплатити онлайн. Для цього необхідно зайти на головний сайт КП "Дніпроводоканал", потім перейти в особистий кабінет.

"Дніпроводоканал"

Відзначимо, що в зв'язку з оновленням сервісу "Особистий кабінет" всім користувачам при першому відвідуванні необхідно пройти реєстрацію.

Реєстрація

Також легко оплатити платіж за водопостачання можна через сайт EasyPay. Для цього Вам потрібно ввести номер особового рахунку, а далі слідувати інструкції:

Оплата за водопостачання EasyPay

Оплата за водопостачання EasyPay

Оплата за водопостачання EasyPay

Газопостачання

Щоб заплатити за газопостачання, жителі Дніпра можуть зареєструватися для користування особистим кабінетом і мобільним додатком 104 Mobile.

Мобільний додаток

"Дніпрогаз"

При реєстрації з мобільного додатка потрібно уважно стежити за підказками і користуватися довідкою. При будь-якому способі реєстрації, Ви зможете використовувати свій логін і пароль для входу в обліковий запис як з сайту, так і з мобільного додатку.

Реєстрація

Реєстрація Дніпрогаз

Реєстрація Дніпрогаз

Відзначимо, що з 1 січня 2020 року споживачі газу Дніпра будуть по-новому оплачувати доставку газу. Тепер послуга з доставки газу виключена з рахунків за газ. Тому всі споживачі вже в цьому місяці почали отримувати окремі рахунки: один за газ, другий - за його доставку.

Також така послуга з'явилася і на сайті "Дніпрогазу". Її Ви можете сплатити онлайн, як і основний рахунок.

Оплата за газопостачання Дніпрогаз

Оплата за газ через особистий кабінет – найоперативніший спосіб занесення даних в систему. У разі оплати іншим способом споживачеві необхідно в призначенні платежу обов'язково вказувати наступні реквізити: ПІБ, адреса, номер особового рахунку та назва газового господарства, яке його обслуговує. Оплата онлайн дозволяє прискорити процес ідентифікації даних споживача та внесення їх в систему підприємства.

ЄРЦ КП

Також жителі Дніпра і області можуть оплатити комунальні послуги на сайті центру абонентських послуг "ЄРЦ КП". Для цього необхідно зареєструватися в особистому кабінеті і вибрати комунальну послугу, за яку Ви хочете заплатити. Потім вибираєте спосіб оплати, і після цього платіж успішно проходить.

ЄРЦ КП

Провести оплату можна через ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Новий і Укрпошту.

Оплата на ЄРЦ КП Событие

Оплата на ЄРЦ КП Событие

Відзначимо, що через ЄРЦ КП можна оплатити будь-яку комунальну послугу (електроенергію, водопостачання, газопостачання). Також можна заплатити платіж за опалення. Головне зареєструватися, вибрати потрібну послугу і провести оплату.

Теплоенерго

ЄРЦ КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ввів нове обмеження для ціни на газ в Україні. З 1 січня 2020 року тариф повинен становити не більше вартості блакитного палива на нідерландському газовому хабі.

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