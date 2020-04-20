У житті бувають різні ситуації, коли потрібно терміново оформити і отримати важливі документи. Але в період загальнонаціонального карантину система оформлення трохи змінилася і тепер жителям Дніпра надають послуги в обмеженому режимі.

Як оформити потрібні документи під час карантину в Дніпрі – читайте далі в нашому матеріалі.

Як в Дніпрі оформити потрібні документи під час карантину

Як працюють ЦНАП Дніпропетровщини на час карантину

Як повідомили в пресслужбі ДніпроОДА, адміністративні послуги доступні для жителів Дніпропетровщини і в період карантину. Так, з початку введення карантину 15 ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг, – ред.) В різних куточках регіону тимчасово працюють в форматі онлайн. Решта – в обмеженому режимі.

"Жителі регіону як і раніше можуть скористатися адмінпослугами. ЦНАП області не припинили роботу в карантин. Деякі спілкуються з клієнтами в форматі онлайн. Можна зателефонувати або відправити повідомлення в месенджері. Документи – надіслати на e-mail або Укрпоштою", – зазначила заступник директора департаменту економічного розвитку ДніпроОДА Олена Лічманенко.

Відзначимо, що деякі ЦНАП продовжують особистий прийом громадян, проте з дотриманням вимог карантину.

Як стало відомо, на онлайн-режим перейшли ЦНАП Дніпра, Нікополя, Покрова, Апостолівського, Криничанського, Магдалинівського, Новомосковського, Синельниківського, Юр'ївського районів. В такому форматі в карантин працюють і центри адмінпослуг в Васильківській, Ляшківській, Новоолександрівській, Покровській, Слобожанськвй, Сурсько-Литовській ОТГ.

Номери телефонів та електронні адреси можна дізнатися на офіційних сайтах центрів або просто з листівок, розміщених на вхідних дверях.

У пресслужбі ДніпроОДА додали, що ЦНАП, які продовжили особистий прийом жителів, строго дотримуються карантинного режиму. Приміщення за графіком дезінфікують і провітрюють. Також у всередину пускають обмежену кількість клієнтів – по одному відвідувачу на одного адміністратора. Крім цього, такі центри ще скоротили години прийому.

ЦНАП Дніпра gorod.dp.ua

ЦНАП Дніпропетровщини відновили особистий прийом громадян

Як вже відомо, з початку карантину деякі ЦНАП Дніпропетровської області тимчасово працювали дистанційно. Після внесення змін до постанови Кабміну центри відновили особистий прийом громадян. Зараз вони працюють в обмеженому режимі і надають послуги згідно з переліком.

"Уряд визначив перелік послуг, які ЦНАП продовжують надавати під час карантину. Це 19 невідкладних сервісів. Наприклад, оформлення паспорта, субсидії чи іншої соціальної допомоги, реєстрація місця проживання. Такий перелік може бути і розширений. Відповідне рішення повинні прийняти місцева влада", – розповіла заступник директора департаменту економічного розвитку ДніпроОДА Олена Лічманенко.

Однак жителів Дніпра і області закликають не ходити в держустанови без крайньої необхідності. Якщо є можливість, то краще дочекатися закінчення карантину.

Крім цього, проконсультуватися з адміністратором ЦНАП можна по телефону, електронній пошті або відправити повідомлення в месенджері. Запит можна залишити в поштовій скриньці, а документи – надіслати на e-mail або кур'єром.

На сьогоднішній день особистий прийом громадян відбувається майже у всіх центрах адмінпослуг Дніпропетровської області. Виняток – ЦНАП Сурсько-Литовської ОТГ. Він продовжив роботу дистанційно. Також тимчасово не працюють дві філії в місті Кам'янське. Тому клієнти можуть звернутися до головного офісу місцевого ЦНАП.

Відзначимо, що інші офіси працюють в звичайному режимі, однак з огляду на карантин і дотримуючись всіх правил. Зараз на Дніпропетровщині – 60 ЦНАП з філіями.

Заява в поштову скриньку Пресслужба ДніпроОДА

Як працюють ЦНАП Дніпра в період карантину

У зв'язку з введенням загальнонаціонального карантину, терміни надання адміністративних послуг, що надаються Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській області, продовжено.

Так, всі документи, що надходять в ЦНАП Дніпра для отримання адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є Головне управління Держпраці в Дніпропетровській області, будуть реєструватися адміністратором ЦНАП в програмно-технічному комплексі "Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області" в день їх надходження, але отримані представниками ГУ Держпраці в Дніпропетровській області для надання адміністративної послуги – після закінчення карантину.

Прийом документів для надання адміністративних послуг здійснюється засобами поштового зв'язку:

ЦНАП "Правобережний": вул. Дмитра Яворницького, 75, 1 поверх, кімн. 105. Телефон: (099) -203-09-25, (097) -807-37-07

ЦНАП "Лівобережний": просп. Слобожанський, 31-Д. Телефон: (099) -602-10-02, (068) -237-52-76

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровського міської ради: вулиця Старокозацька, 58

За допомогою електронної пошти: adminposlug@dniprorada.gov.ua

Через веб-сайт ЦНАП Дніпра: cnap.dniprorada.gov.ua

Через портал електронних послуг iGov

Всі питання і відповіді жителі Дніпра можуть отримати за наступними телефонами:

З питань надання адміністративних послуг: (099) -203-09-25, (097) -807-37-07, (099) -602 10 02, (068) -237-52-76 і по електронній пошті: dnepr- cnap@ukr.net, adminposlug@dniprorada.gov.ua.

З питань надання довідок про склад сім'ї:

Шевченківський/Чечелівський райони – 073-125-79-67;

Соборний район – 098-288-75-24;

Центральний район – 063-875-40-10;

Новокодацький район – 099-524-87-13;

Амур-Нижньодніпровський/Індустріальний райони – 068-996-59-39;

Самарський район – 099-609-65-85;

Таромське – (056) -749-41-59.

З питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання та видачі довідок про місце реєстрації:

Шевченківський/Чечелівський райони – 098-998-67-45;

Соборний/Центральний райони – 067-744-28-58;

Амур-Нижньодніпровський/Індустріальний райони – 093-939-13-12;

Новокодацький район – 096-666-07-29;

Самарський район – (056) -728-21-98;

Таромське – (056) -749-41-59.

З питань реєстрації прав на нерухоме майно: (056) -791-10-69, (050) -540-03-87.

З питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: (056) -791-10-62, (056) -791-10-67, (056) -791-10-30.

З питань обліку інвентаризаційних справ: 096-611-37-63, 066-755-33 -06, 067-108-31-49.

Отримання послуг Кофранс

Портал "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України запустило портал державних послуг "Дія", на якому можна онлайн швидко і зручно замовити потрібні послуги.

На порталі вже можна отримати 27 публічних послуг онлайн, зокрема – стати підприємцем, змінити вид діяльності або припинити її. Оформити довідку про несудимість, допомога при народженні дитини або щомісячне відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років. Подати позов до суду, зареєструвати авто або отримати послуги, пов'язані з документами водія, оформити ряд ліцензій, дозволів або отримати виписки з реєстрів.

Також жителі Дніпра отримають можливість перевірити наявну інформацію про себе з п'яти державних реєстрів.

Для цього на порталі "Дія" необхідно зареєструватися в Особистому кабінеті. Таким чином кожен бажаючий отримає доступ до інформації виключно про себе.

Послуги на порталі "Дія" надаються за принципом поділу на категорії та життєві події. Кожна з категорій має підкатегорії, в яких можна отримати онлайн-послугу.

Крім цього, найближчим часом на порталі з'являться оптимізовані послуги з реєстрації дитини онлайн, послуги в сфері будівництва, соціального захисту та реєстрації юридичних осіб.

В Особистому кабінеті доступні документи, які відображаються в мобільному додатку "Дія", – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і посвідчення водія. Пізніше будуть також доступні цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-карти і біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Також в Особистому кабінеті надаватиметься доступ до особистої інформації в державних реєстрах. Зараз підключено 5 реєстрів:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів та їх власників Міністерства внутрішніх справ;

Державний земельний кадастр;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

Для отримання послуги на порталі "Дія" необхідно мати електронний підпис, можна авторизуватися за допомогою сервісу id.gov.ua.

Портал "Дія" ТСН

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кількість звернень за соціальною допомогою під час загальнонаціонального карантину значно збільшилася. Так, жителі Дніпра можуть отримати підтримку від держави в режимі онлайн і навіть по телефону. Стало відомо, як в Дніпрі отримати соціальну допомогу в період карантину.

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