Як в Дніпрі оформити інвалідність: куди звертатися і розмір допомоги

У Дніпрі кожна людина з інвалідністю потребує соціальної допомоги і захисту. Українська влада робить все, щоб життя людей з інвалідністю було максимально полегшеним.

Як в Дніпрі оформити інвалідність, куди звертатися і які передбачені виплати – читайте далі в нашому матеріалі.

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Види інвалідності

Інвалідність буває наступних типів:

1А - люди з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і повністю залежать від інших осіб;

1Б – люди з інвалідністю, які здатні частково виконувати побутові функції;

2 група – люди з інвалідністю, які не потребують постійної сторонньої допомоги;

3 група - люди з інвалідністю, які мають незначно виражені розлади функцій організму, що призводять до зниження працездатності.

Також існує розмежування по терміну дії інвалідності. Так, перша група відноситься до довічної інвалідності.

Безстрокова інвалідність відноситься до тих людей з інвалідністю, які випробували всі методи реабілітації, але не змогли вилікувати захворювання. Також це відноситься до тих, кому реабілітація не може допомогти.

Інвалідність з наступного періодичного огляду діє 1-3 роки в залежності від рішення медико-соціальної експертизи. Протягом терміну потрібно провести всі процедури по реабілітації, після чого проходить перевірка і оцінка впливу процедур на поліпшення стану інваліда, після чого може бути прийняте рішення про продовження інвалідності на певний термін або безстроково.

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В яких випадках оформляють інвалідність

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України, до першої групи інвалідності відносять такі захворювання як:

Серйозні патології в роботі центральної нервової системи;

Розумова відсталість;

Ракові пухлини з метастазами;

Видалення трьох пальців на обох руках;

Видалення ніг вище однієї третьої стегна;

Ниркова недостатність;

Повна втрата зору;

Видалення обох рук до плечей;

Вегетативний стан інсульту;

Параліч опорно-рухового апарату;

Агенезія;

Серйозні патології системи кровообігу.

Відзначимо, що призначення 1,2 або 3 групи залежить від індивідуального стану організму.

До другої групи інвалідності відносять такі захворювання:

Цироз печінки з ускладненнями;

Відсутність легкого при порушеннях в дихальної роботі другого;

Необоротне погіршення зір і опущення верхньої повіки на обидва ока;

Параліч нижніх кінцівок;

Дефекти черепа;

Кукса стегна при неможливості протезування, кукса обох ніг в районі гомілки або помилкова культя нижніх кінцівок;

Психічне захворювання, яке відноситься до переліку захворювань 3 групи інвалідності, але триває більше 10 років.

Також в цю групу входять і інші захворювання, які унеможливлюють повне самообслуговування без використання додаткових пристосувань або допомоги сторонніх осіб.

Третя група інвалідності – найбільш проста, яка передбачає мінімальні допомоги і пільги. У цю групу потрапляють такі особи:

Особи з інвалідністю дитинства (включаючи осіб з вродженими дефектами);

Люди, які отримали хворобу в ході трудової професійної діяльності;

Люди, які отримали інвалідність на війні;

Особи, які заробили інвалідність в результаті хвороби.

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Як в Дніпрі оформити інвалідність

Для оформлення інвалідності в Дніпрі необхідно спочатку звернутися до лікаря за місцем проживання. Після консультації потрібно здати ряд аналізів. Потім лікар повинен виписати направлення на медико-соціальну експертизу.

В МСЕК Вам необхідно надати наступні документи:

Оригінал і ксерокопія паспорта;

Нотаріально завірена копія трудової книжки та довідка про доходи з місця роботи;

Амбулаторна карта;

Характеристика з місця роботи або навчання;

Заява на огляд;

Акт за формою Н1, якщо захворювання пов'язане з виробництвом.

Після цього спеціальна комісія приймає рішення про оформлення Вашої інвалідності, видає довідку і призначає програму реабілітації.

Відзначимо, що дані про проходження комісії передадуть за місцем роботи, навчання, в лікарню за місцем проживання, а також до відділу соціального захисту. Ці установи будуть відслідковувати Ваші дії відповідно до програми реабілітації.

Якщо Ви з особливих причин не можете бути присутнім на рішенні комісії, то цей процес відбувається заочно на підставі пакету документів, які надає лікар. Обстеження перед експертизою може бути зроблено на дому.

У разі незгоди з рішенням комісії протягом місяця можна подати заяву на оскарження рішення.

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Медико-соціальні експертизи Дніпра

Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи Соборного району: Соборна площа, 14/16. Телефон: +380 (56) -370-29-42.

Обласний центр медико-соціальної експертизи: проспект Героїв, 22. Телефон: +380 (56) -374-50-22

Правобережна міжрайонна медико-соціальна експертна комісія №1: вулиця Новосельна, 7. Телефон: +380 (56) -749-71-30.

Обласний центр медико-соціальної експертизи Амур-Нижньодніпровського району: проспект Мануйлівський, 29. Телефон: +380 (56) -223-15-20.

Обласний центр медико-соціальної експертизи Чечелівського району: вулиця Краснопільська, 6Б.

Обласний центр медико-соціальної експертизи Шевченківського району: проспект Богдана Хмельницького, 19. Телефон: +380 (56) -374-55-19.

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Пенсії по інвалідності в Дніпрі

Повна або часткова втрата здоров'я дає право на отримання статусу непрацездатного і оформлення пенсії по інвалідності.

Оформлення, розмір пенсії і тривалість виплат залежать від групи інвалідності та причин.

Для оформлення допомоги по інвалідності необхідно звернутися до Пенсійного фонду. При собі потрібно мати такі документи:

Відповідну заяву на пенсію по інвалідності;

Паспорт громадянина України та ІПН;

Виписка з акту огляду МСЕК;

Документи про стаж, заробітну плату;

Фотографія (для видачі пенсійного посвідчення).

Відзначимо, що з 2019 року Пенсійний фонд запровадив онлайн модель звернення за призначенням пенсії. Сервіс є частиною системи надання послуг в сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ( "Е-пенсія"), яку реалізує Пенсійний фонд.

Новий сервіс передбачає надання документів для призначення пенсії в електронному вигляді. Після прийняття рішення про призначення пенсії одержувачу все ж доведеться прийти до Пенсійного фонду за посвідченням. Про те, що прийшов час такого візиту, жителям Дніпра повідомляють по електронній пошті або SMS.

Для того, щоб подати заявку онлайн, необхідно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг, а далі заповнити відповідну анкету, завантажити необхідні документи, підписати заяву електронним підписом і відправити до Пенсійного фонду. Така послуга абсолютно безкоштовна.

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Розмір пенсій по інвалідності в Дніпрі

Розмір пенсійних виплат для людей з інвалідністю визначається наступним чином:

Особам з інвалідністю 1 группи – 100% пенсії за віком;

Особам з інвалідністю 2 групи – 90% пенсії за віком;

Особам з інвалідністю 3 групи – 50% пенсії за віком.

Пенсійні виплати lawportal.com.ua

Непрацюючі пенсіонери 2 і 3 груп мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком при наявності страхового стажу.

Страховий стаж lawportal.com.ua

У Дніпрі сума мінімальної пенсії по інвалідності встановлена на рівні прожиткового мінімуму. Незалежно від групи інвалідності розмір мінімальних пенсій для людей з інвалідністю у 2020 році становить:

З 1 січня – 1638 гривень;

З 1 липня – 1712 гривень;

З 1 грудня – 1769 гривень.

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Куди звертатися в Дніпрі

Пенсійний фонд Шевченківського району: проспект Богдана Хмельницького, 116А. Телефон: 097-644-66-07.

Пенсійний фонд Центрального району: вулиця Січеславська Набережна, 17. Телефон: 056-722-02-44.

Пенсійний фонд Новокодацького району: вулиця Данила Галицького, 22А. Телефон: 066-596-03-37.

Пенсійний фонд Чечелівського району: вулиця Надії Олексієнко, 106. Телефон: 056-234-26-13.

Пенсійний фонд Самарського району: вулиця Малогвардійська, 22А. Телефон: 056-721-25-74.

Головне управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області: вулиця Набережна Перемоги, 26. Телефон: 067-195-53-51.

Пенсійний фонд Індустріального району: вулиця Богдана Хмельницького, 14. Телефон: 056-227-27-20.

Пенсійний фонд Амур-Нижньодніпровського району: вулиця Радистів, 8. Телефон: 056-376-52-03.

Пенсійний фонд Соборного району: проспект Героїв, 40. Телефон: 0562 682 588.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в зв'язку з появою небезпечної хвороби коронавируса COVID-19 жителі Дніпра стали скаржитися на відсутність медичних масок в аптеках і магазинах. Крім цього, в місті складно купити і антисептичні засоби.

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