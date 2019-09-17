Як в Дніпрі діти з аутизмом встигають вчитися у звичайній школі, вивчати англійську і займатися творчістю

У Дніпрі діти з аутизмом ходять до дитячих садків, загальноосвітніх шкіл і навіть готуються до заробляння власних коштів - ще 10 років тому це було неможливо.

Сьогодні ж - це повсякденна практика і симбіоз співпраці дітей, батьків, фахівців, вчителів і тьюторів.

OBOZREVATEL вирішив докладніше дізнатися про інклюзивну освіту в Дніпрі і на вдалі приклади показати, що при правильному підході - все можливо.

Інклюзивна освіта в Дніпрі - кращий в Україні OBOZREVATEL

Тільки за офіційною статистикою, дітей, з встановленим діагнозом аутизм в Дніпрі - понад 400 осіб. Хоча, як кажуть фахівці в цьому питанні, в реальності їх кількість близько 2 тисяч. І це не рахуючи тих, кому діагноз ще не поставлений (діти до трьох років).

OBOZREVATEL побував в інклюзивних-ресурсному центрі обласній дніпропетровській громадської організації "Особливе дитинство", яким керує Світлана Мігулева.

Все починалося з того, що дитині Світлани Мігулевой, на той час трирічного Тимофію, поставили діагноз аутизм. Дитина не говорив і не відгукувався на ім'я, у нього було повністю дезадаптивной не соціальна поведінка. Сьогодні Тимофій – учень 7 класу міської школи №28. Він, як і інші однолітки, ходить на уроки, займається спортом і дуже любить плавання. Тимофій чудово ладнає з однокласниками і любить вчитися.

Світлана Мігулева OBOZREVATEL

"Коли все тільки починалося нам розповіли про ABA (інтенсивна навчальна програма, яка грунтується на поведінкових технологіях і методах навчання) Коли ми почали шукати фахівців з ABA-терапії, зрозуміли, що в нашій країні таких немає. Тому ми з чоловіком організували приїзд в Україну Юлії Ерц – сертифікованого АВА-тераписта, і набрали групу з 20 осіб. Два роки ми навчалися за програмою прикладного поведінкового аналізу (ABA). На даний момент в Дніпропетровську це єдині курси з підготовки таких фахівців. Обучатьс я на курсах можуть як педагоги, так і батьки ", - розповіла Світлана Мігулева.

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За словами Світлани Мігулевой, найважливішим моментом є раннє втручання. Якщо ще 5 років тому до неї за консультацією приходили батьки з трирічними дітьми, то сьогодні це діти віком 1 рік 9 місяців. Раннє втручання – це хороший старт для дитини і сім'ї, а значить, і основа для майбутнього.

"10 років тому дітей, з діагнозом аутизм, було набагато менше (кожен 168 дитина). Сьогодні ця цифра зросла до одного дитини-аутиста на 68 дітей. Статистика зростає все швидше і швидше з кожним роком", - додала Світлана Мігулева.

Перше, що повинні робити батьки – це бути уважними до своєї дитини.

"На базі нашої громадської організації ми проводимо діагностику аутизму по протоколу спостереження ADOS, яка є золотим стандартом діагностики аутизму в усьому світі. Цей тест ми робимо абсолютно безкоштовно для всіх, хто побажає звернеться. Він допомагає розставити всі крапки над" і ", в усі світі його показання вважаються безперечними ", - розповіла Світлана Мігулева.

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Головне в ранньому втручанні:

- Допомога вчасно;

- Повага до особистості дитини;

- Сім'я як найважливіший ресурс для розвитку дітей;

- Наукова доказовість і обгрунтованість;

- Цілісний підхід до розвитку дитини.

Інклюзія в Дніпрі: як це працює

Дніпро, як і область в цілому, є одним з лідерів у впровадженні інклюзивної освіти в Україні. Сьогодні на Дніпропетровщині 336 інклюзивних класів. Зараз в 64 закладах загальної середньої освіти міста Дніпро відкрито 225 інклюзивних класів, в яких навчаються 300 дітей з особливими освітніми потребами. Що значить, кожна третя школа є інклюзивної. Також в 15 закладах дошкільної освіти функціонує 15 інклюзивних груп, які відвідує 21 дитина з особливими освітніми потребами.

Одним з найяскравіших прикладів на сьогодні виступає НВК №28 на вулиці Володі Дубініна. У школі вже сьогодні сформовані 17 класів (з 1 по 7), в яких 17 дітей з тьюторамі навчаються в класах загальноосвітньої школи.

Тимофій Мігульов OBOZREVATEL

Ця школа на власному прикладі показує, що всі діти можуть взаємодіяти між собою і здобувати освіту. Системи і методологія, а також освітні структури відповідають потребам всіх дітей. Головне для таких дітей - це соціалізація, отримання навичок контакту, спілкування з однолітками і дорослими.

Під час інклюзивного навчання до дитини прикріплюють тьютора-фахівця, який супроводжує школяра або студента в процесі індивідуального навчання. Лілія Ликова - найдосвідченіший тьютор в Дніпрі, хоча вона прийшла в цю професію тільки в 2010 році.

"Для кожної дитини з ментальним розладом розробляється індивідуальна програма для навчання в загальноосвітній школі. У ній прописані індивідуальні цілі, які ми відпрацьовуємо на індивідуальних заняттях. У класі діти також вчаться за тими ж підручниками і матеріалами, що і інші діти. Завдання асистента якраз і полягає в тому, щоб ці матеріали адаптувати, модифікувати, зробити більш зрозумілою. у цьому році почалися складні предмети, такі як фізика і хімія. На сьогодні справляємося ", - розповіла асистент вчителя, соці ний педагог, практичний психолог, а також тьютор Тимофія Мігулева Лілія Ликова.

Робота дитини з аутизмом і тьютера на уроці англійської мови OBOZREVATEL

Як розповіла фахівець, Тимофій любить малювання, праці, фізкультуру. Любить писати, якщо це не пов'язано з іншими складними завданнями: як на українському, так і на англійській.

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На жаль, є діти, батьки яких не хочуть визнавати наявність проблеми. Цим дітям найважче: вони залишаються один на один зі шкільної середовищем і своїми труднощами і їм ніхто не надає таку допомогу, як тьютори.

У школі також є ресурсна кімната для проведення корекційно-розвиваючих занять з особливими дітьми, в якій тьютери працюють з аутистами в індивідуальному порядку. Для адаптації та розвитку соціально-побутових навичок у кімнаті є все для відпочинку, навчання і розвитку. Кожна дитина може самостійно підігріти їжу в мікрохвильовці і помити за собою чашку. Не існує таких корекційних та реабілітаційних практик з фахової освіти, які не могли б бути використані в масовій школі.

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Як батьки своїми силами соціалізують дітей в Дніпрі

У червні 2019 роки 25 дітей з важкою формою аутизму відрахували з реабілітаційного центру в Дніпрі на вулиці Тютюнової, в якому вони навчалися останні кілька років. Батьки перебували в замішанні. У свою чергу, зупинка реабілітації дорівнює шансу втрати всіх досягнутих за роки результатів.

Нове керівництво реабілітаційного центру в липні 2019 року повідомило батькам про те, що за статутом тривалість перебування, незалежно від форми хвороби кожного з дітей - від 1 до 6 місяців.

"Вибачте, ми не будинок-інтернат. Наша основна задача – пропустити якомога більшу кількість дітей через цей центр", - заявив в ЗМІ заступник директора реабілітаційного центру в Дніпрі Володимир Кузьмін.

Саме на цьому грунті мами дітей з аутизмом - Злата Мілюкова і Анна Краснова не опустили руки і запустили унікальну майстерню "Кебети", в якій діти з аутизмом власноруч шиють і розмальовують еко-сумки. Жінки організували творчу майстерню без допомоги держави і спеціалізованих педагогів, виступаючи яскравим і успішним прикладом не тільки для Дніпра, але і для всієї України.

Син Злати Мілюкова, Данило, має важку форму ментального розладу. За її словами, створити центр реабілітації, де діти будуть цікаво і корисно проводити час – величезна мрія. Виручка від продажів сумок йде у виробництво: закуповувати потрібно фломастери, фурнітуру та тканини. Зараз збір коштів направлений на головну мрію – оренду власного приміщення під майстерню.

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"Наша головна мрія на сьогодні – взяти в оренду приміщення і в майбутньому працевлаштовувати вже дорослих дітей з аутизмом. Адже коли їм виповнюється 18 років – в кращому випадку, при великому везінні, вони освоюють мінімальну спеціальність в училище і їх життям і майбутнім ніхто не цікавиться ", - додала Злата Мілюкова.

За словами Злати, в Києві вже є аналогічний досвід: там є місце, де люди з аутизмом активно працюють. Молодий київський підприємець Владислав Малащенка вирішив довести, що такі люди здатні на багато що: вони чесні, акуратні, уважні до деталей і талановиті. Він відкрив пекарню "Good Bread From Good People", в якій працює вісім чоловік з аутизмом, а також синдромом Дауна. Дніпро ж – прогресивний місто, яке не відстає, хай поки що не без труднощів.

За 2,5 місяці роботи дітьми було створено близько 60 hand-made сумок. За відгуками тих, хто вже встиг придбати такі еко-сумки – в них переважає зручність, місткість, яскравість і барвистість. А ще – вироби унікальні і ефектні.

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Уже зараз мами чекають відповідь від Міської ради Дніпра з приводу приміщення для майстерні. Чекають довго, а тривала процедура залагодження документів відтягує можливість в повній мірі розвиватися такому корисному для суспільства справі.

Сподіваємося, міська влада скоріше відгукнутися в даному питанні і нададуть можливість орендувати приміщення, щоб більша кількість дітей з аутизмом могли соціалізуватися і реалізовувати свій потенціал.

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Дослідження показали, що діти досягають кращих результатів (і академічних, і соціальних) в інклюзивних умовах. Тільки інклюзія має потенціал для зниження страху, побудови дружби, формування поваги і розуміння різноманітності. Інклюзія в Дніпрі – це свобода розвитку, спілкування і творчості.

Яна Коваль

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