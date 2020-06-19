Як убезпечити дітей на пляжах Дніпра: про першу допомогу і обов'язкову аптечку

Що може статися під час літнього відпочинку на пляжах

Літо – довгоочікувана пора року для жителів Дніпра. Незважаючи на те, що сезон теплий, для дітей він може бути небезпечним.

Про те, як безпечно відпочивати на пляжах біля водойм і що може загрожувати вашій дитині в літній період – розповість OBOZREVATEL.

Багато хто до цих пір не хоче ризикувати, тому відвідування пляжів переносить на більш надійний час. При цьому, як заявив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, дослідження підтверджують, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.

Чи можна купатися в Дніпрі і в морях України

"Ми провели консультації з Інститутом епідеміологи та інфекційних захворювань НАН. Вони підтвердили: морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищують збудника коронавірусної хвороби. Тому пляжний сезон в Україні відкрито", – пояснив Ляшко.

При цьому головний санітарний лікар додав, що хоча в прісній воді вірус і може вижити, але інфікуватися в проточній річковій воді дуже складно, тому річкові пляжі теж відкриті.

Як повідомила OBOZREVATEL Начальник відділу санепіднагляду в Дніпрі Неля Полюхович, за результатами досліджень, в річці Дніпро можна купатися:

"Наші фахівці перевірили всі можливі лабораторні результати дослідження водойм і води в питних фонтанчиках в Дніпрі. Під час купального сезону також слід щотижня проводити такі ж дослідження: за власний рахунок чи ні, але лабораторні дослідження власники пляжів повинні проводити в обов'язковому порядку".

Незважаючи на те, що вода в Дніпрі безпечна, у випадку з дітьми на пляжах може виникнути багато неприємностей. Про те, як не допустити серйозні проблеми і що робити, якщо з вашою дитиною щось трапилося – розповімо нижче.

Будьте уважнішими до дітей під час відпочинку на пляжі pixabay

Що робити, якщо дитина перегрілася. Як убезпечити від сонячного удару

Як розповіла педіатр з Дніпра Любов Єрмакова, найважливіший аспект на пляжі з дітьми – це уважність:

"У ваших силах тримати ситуацію під контролем. Звертайте увагу на стан дитини в період спекотних літніх днів, введіть це в звичку. Для початку важливо пам'ятати: на пляжі дитина повинна знаходитися в панамці світлого кольору, найкраще – білого. Не забуваємо використовувати захист з високим рівнем SPF і контролювати перебування дитини в тіні ".

На думку фахівця, важливо дотримуватися кількох правил, щоб дитина не перегрілася на сонці:

Дитина повинна бути в головному уборі;

Щогодини і після кожного купання – оновлюємо шар крему або спрея з захистом від сонця на шкірі;

Чергуючи купання і відпочинок : 10 хвилин у воді, 20 хвилин на березі;

Вода повинна бути достатньою температури: не нижче 20°;

Під час спекотного періоду дня часто даємо дитині воду, компот або трав'яний чай. Ніяких газованих;

Відпочивати дитині на пляжі рекомендується до 10:00 і після 17:00, щоб не наражати на організм небезпеки.

"Якщо ви побачили, що у дитини різко виражена адинамія (небажання рухатися) і виникає сплутаність свідомості, стан оглушення, невпевнені руху, часте дихання і суха шкіра – це перегрів".

Що робити, якщо дитина перегрілася

Перенесіть дитини в тінь або прохолодне провітрюване місце;

Зніміть верхній одяг з малюка, звільніть шию і грудну клітку. Щільну або синтетичний одяг краще зовсім зняти;

Дитину потрібно ретельно випоювати водою. Воду давати дрібними порціями, але часто. Вода повинна бути не сильно холодної, так як це може спровокувати спазм шлунка і блювоту. Краще випоювати мінеральною водою або спеціальними сольовими розчинами, такими як Регідрон або Нормогідрон;

Намочіть прохолодною водою будь-яку матерію і прикладіть її до чола, шиї або потилиці. Обітріть тіло малюка мокрою тканиною. Можна поступово все більше обливати тіло водою з температурою близько 20 ° С. Різко заносити розпаленого дитини в море або іншу водойму не можна;

Прикладіть до лоба або потилиці холодний компрес – пакет або пляшку з холодною водою. Зовсім маленької дитини можна обернути мокрим пелюшкою або простирадлом.

Забезпечте приплив свіжого повітря. Обмахуйте його віялоподібними рухами.

При нудоті або вже почалася блювоті – голову поверніть набік, щоб дитина не поперхнувся блювотними масами. Наявність таких симптомів дуже небезпечно, тому в терміновому порядку викликайте швидку допомогу.

Намагайтеся не відпочивати з дітьми під палючим сонцем pixabay

Укус комахи на пляжі: як допомогти дитині

Педіатр Любов Єрмакова акцентує: укуси комах можуть викликати невідому реакцію організму:

"Якщо ви відпочиваєте на морському узбережжі – насамперед перевірте пісок на наявність зачаїлися павуків. Відпочиваючи біля річки, розстеляють біле простирадло або рушник: так ви відразу помітите наближення тих же кліщів. Крім того, не забувайте про засоби захисту від укусів комах, їх потрібно брати з собою в обов'язковому порядку ".

Якщо вас укусив кліщ, то одного укусу достатньо, щоб заразитися п'ятьма інфекціями, найстрашніші з яких – кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма. Тому, ставитеся до цього питання дуже відповідально, особливо відпочиваючи з дітьми.

Що робити, якщо дитину вкусила комаха

Як тільки ви зрозуміли, що вас або вашої дитини вкусила комаха, потрібно промити рану холодною кип'яченою водою і промокнути серветкою. Ні в якому разі не потрібно терти рушником. Просто злегка придавлюючи серветку, обсушити шкіру. Щоб видалити бактерії, шкіру слід обробити розчином мила.

Не потрібно чіпати місце укусу, що не розчісувати його і не давати це робити дитині;

Прикласти до місця укусу лід, загорнутий в м'яку серветку. Він допоможе зняти набряк і свербіж;

Якщо льоду немає, то докласти серветки, змочені дуже холодною водою, періодично їх міняючи;

Обробити місце укусу будь-яким антисептиком: горілкою, спиртом або препаратами, що містять спирт, розчином фурациліну, борним спиртом, хлоргексидином і іншими;

Якщо біль і свербіж сильні – потрібно прийняти будь-яке антигістамінний і знеболюючий засіб;

Якщо через кілька годин на шкірі з'явилися пухирі і висип – зверніться до лікаря.

"При укусі кліща – відразу ж звертайтеся до фахівця, підійде навіть найближчий медпункт. Ні в якому разі не намагайтеся самостійно дістати кліща – медичний працівник проведе маніпуляцію, згідно безпечним правилам".

Якщо не чіпати кліща, що присмоктався, то через кілька днів він відвалиться, випивши крові стільки, скільки зможе. При цьому, якщо кліщ несе в собі вірус, то чим довше він годується, тим більшу дозу збудника отримає дитина, і ймовірність захворіти підвищиться.

При ускладненнях - відразу звертайтеся до фахівця pixabay

Аптечка у відпустці: що варто взяти на пляж

Якщо ви хочете убезпечити себе і своїх близьких під час відпочинку на пляжі, фахівці рекомендують запастися міні-аптечкою, яка допоможе в "польових" умовах. Вам знадобляться:

Засіб для обробки ран, антисептик;

Сорбенти (на випадок діареї або відправлення);

Крем (лосьйон, молочко) для захисту від сонця з високим рівнем SPF;

Засоби після засмаги (у вигляді крему, лосьйону, молочка);

Засіб від укусу комах;

Стерильний перев'язувальний пакет.

"Найважливіше, що я можу порадити батькам – це бути уважними. Не забувайте, що благополуччя вашої дитини залежить від вас самих", – підсумувала фахівець.

Міні-аптечка завжди стане в нагоді pixabay

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, коли в Дніпрі відкриють кінотеатри і які правила будуть діяти. Один з кінотеатрів стартує з показами вже сьогодні, 19 червня.