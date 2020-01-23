Кожен з нас може врятувати людину, яка так потребує медичної допомоги. Завдяки донорству Ви не тільки подаруєте новий шанс на життя, а й зміцните своє здоров'я.

OBOZREVATEL докладно розповість, як в Дніпрі стати донором крові та куди звертатися.

Як стати донором крові в Дніпрі КиевВласть

Хто може стати донором крові

В Україні донором крові може стати будь-який громадянин від 18 років. При цьому маса його тіла повинна складати не менше 50 кілограмів.

Відзначимо, що кров береться з вени на руці. Цей процес триває 5-10 хвилин.

Протипоказання до донорства

Стати донором абсолютно протипоказано тим людям, які мають наступні захворювання:

Гемотрансмісивні захворювання;

Інфекційні (CПІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс вроджений або набутий, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів, туберкульоз – всі форми, бруцельоз, висипний тиф, туляремія, лепра);

Паразитарні;

Соматичні захворювання;

Злоякісні новоутворення;

Хвороби крові;

Органічні захворювання центральної нервової системи;

Повна відсутність слуху та мовлення;

Психічні захворювання;

Наркоманія, алкоголізм;

Серцево-судинні захворювання;

Хвороби органів дихання;

Хвороби органів травлення;

Захворювання печінки і жовчних шляхів;

Захворювання нирок і сечовивідних шляхів у стадії декомпенсації;

Дифузні захворювання сполучної тканини;

Променева хвороба;

Хвороби ендокринної системи у випадку вираженого порушення функцій та обміну речовин;

Хвороби ЛОР-органів;

Очні хвороби;

Шкірні хвороби;

Остеомієліт гострий і хронічний.

Крім цього, існує ряд тимчасових протипоказань, які мають термін відведення від донорства:

Трансфузії крові, її компонентів - відведення 6 місяців;

Оперативні втручання (аборти) - відведення 6 місяців;

Нанесення татуювання чи лікування голковколюванням - відведення 1 рік з моменту закінчення процедур;

Перебування в закордонних відрядженнях тривалістю більше 2 місяців - відведення 6 місяців;

Перебування в ендемічних з малярії країнах тропічного і субтропічного клімату більше 3 місяців - відведення 3 роки;

Контакт з хворими на гепатит А - відведення 3 місяці;

Контакт з гепатитом В і С - відведення 1 рік.

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Інфекційні захворювання, які не вказані в "Абсолютних протипоказаннях":

Малярія в анамнезі при відсутності симптомів і негативних результатах імунологічних тестів - відведення 3 роки;

Черевний тиф після одужання та повного клінічного обстеження при відсутності виражених функціональних розладів - відведення 1 рік;

Ангіна, грип, ГРВІ - відведення 1 місяць після одужання;

Інші інфекційні захворювання, які не вказані в "Абсолютних протипоказаннях" - відведення 6 місяців після одужання;

Екстракція зуба - відведення 10 днів;

Гострі і хронічні запальні процеси в стадії загострення - відведення 1 місяць після купірування гострого періоду;

Вегето-судинна дистонія - відведення 1 місяць;

Алергічні захворювання в стадії загострення - відведення 2 місяці;

Період вагітності:

відведення 1 рік після пологів, і лактації - відведення 3 місяці після закінчення лактації.

Період менструації:

відведення 5 днів з дня закінчення менструації.

Щеплення:

Щеплення убитими вакцинами, анатоксинами - відведення 10 днів;

Щеплення живими вакцинами - відведення 1 місяць;

Введення імуноглобуліну проти гепатиту В - відведення 1 рік;

Щеплення вакциною - відведення 2 тижні.

Прийом лікарських препаратів:

Антибіотики - відведення 2 тижні після закінчення прийому;

Анальгетики, саліцилати - відведення 3 дні після закінчення прийому;

Прийом алкоголю - відведення 48 годин.

Зміна біохімічних показників крові:

Підвищення активності аланін-амінотрансферази (АЛТ) менше, ніж в 2 рази - відведення 3 місяці;

Повторне підвищення і збільшення АЛТ в 2 і більше разів - відсторонення від донорства і направлення на обстеження;

Диспротеінемія - відведення 1 місяць.

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Як підготуватися до здачі крові в Дніпрі

Прийом донорів в місцевих установах проводиться при наявності паспорта громадянина України та ІПН.

Відзначимо, що для внутрішньо переміщених осіб необхідно при собі мати довідку переселенця.

Як повідомляють у Дніпропетровській обласній станції переливання крові, до здачі слід ретельно підготуватися. Так, потрібно дотримуватися таких правил:

Напередодні дня здачі, ввечері заборонено вживати жирну і смажену їжу, а також копченості, яйця і алкоголь. У день здачі крові можна поснідати легкою їжею і не перенапружуватися. В станції переливання крові відзначають, що за дві години до і дві години після здачі крові забороняється курити. Намагайтеся регулярно і збалансовано харчуватися, вживайте більше рідини. Найкраще відмовтеся від споживання алкоголю за 48 годин до процедури. Також утримайтеся від вживання аспірину, анальгіну і ліків, що містять аспірин і анальгетики, за 72 години до процедури. По можливості, не паліть за годину до процедури.

Важливо! Якщо під час здачі крові Ви себе погано відчули, то обов'язково повідомте про це лікаря.

Після здачі крові необхідно:

Відпочити;

Випити солодкого чаю і перекусити легкою їжею;

Протягом трьох годин не піднімати важке;

Уникати фізичних навантажень протягом 12 годин;

Не приймати протягом восьми годин алкогольні напої;

Вживати багато рідини протягом двох діб.

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В станції переливання крові додали, що здавати кров – дуже корисно для здоров'я. Але між здачею має пройти деякий час.

Так, чоловіки можуть здавати кров не більше 5 раз на рік, а жінки - не більше 4 разів на рік. Після п'яти регулярних здач крові рекомендується зробити перерву не менше 3 місяців.

Також після здачі крові повинно пройти не менше 60 днів, перш ніж донор зможе знову здавати кров. І не менше 30 днів, перш ніж знову здавати плазму. Після здачі плазми не менше 14-ти днів до наступної кровоздачі. Тому донори можуть здавати плазму не більше 12-ти разів на рік.

Інтервал між здачею крові

Де можна здати кров у Дніпрі

Дніпропетровська обласна станція переливання крові: проспект Богдана Хмельницького, 17. Прийом з 8:00 до 13:00. Телефон: 056-745-30-56.

Міська клінічна лікарня №2: проспект Нігояна, 53. Прийом з 8:00 до 12:00. Телефон: 056-760-58-84.

Міська багатопрофільна клінічна лікарня №4: вулиця Ближня, 31. Прийом з 8:00 до 12:00. Телефон: 096-235-80-27.

Клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги: вулиця Антоновича, 65А. Прийом з 8:00 до 12:00. Телефон: 056-770-65-03.

Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1: вулиця Титова, 29. Прийом з 8:00 до 11:00. Телефон: 056-235-74-15.

Донор крові Відкритий

Як повідомляв OBOZREVATEL, група крові людини може "розповісти" про схильності до певних хвороб. Так, дослідженнями доведено, що кожен тип крові – це особлива система захисту організму від вірусів, бактерій і токсичних сполук.

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