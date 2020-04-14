Як отримати допомогу по безробіттю під час карантину в Дніпрі

Житель Дніпра, який залишився без роботи, має законне право отримати державну компенсацію у вигляді допомоги по безробіттю. Але в даному питанні є багато особливостей.

Як стати на облік в центр зайнятості і отримати виплати в Дніпрі – розповість OBOZREVATEL.

Карантин у Дніпрі: як отримати допомогу ua.depositphotos

Багато дніпрян переживають, що під час карантину можуть бути звільнені роботодавцем, що спричинить за собою багато проблем. Але є чимало нюансів в даному питанні, про які ми розповімо нижче.

Карантин у Дніпрі: чи можуть звільнити через коронавірус

Під час карантину через COVID-19 роботодавець не має право звільняти працівників. За такі дії по відношенню до недобросовісного роботодавця буде передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 172 Кримінального кодексу України – грубе порушення законодавства про працю. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу від 34 до 51 тисяч гривень або виправні роботи на строк до двох років.

Важливо пам'ятати: під час карантину в Дніпрі ви не повинні писати заяву на звільнення за власним бажанням через карантинні заходи, пов'язані з коронавірусом. Якщо ж ви все-таки з власних причин залишилися без роботи – подумайте про можливість отримувати допомогу.

Хто має право отримувати допомогу

Важливо пам'ятати, що отримувати допомогу мають право тільки дніпряни, які були офіційно працевлаштовані і зараз знаходяться в статусі безробітного.

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України "Про зайнятість населення" статус безробітного надається:

Людям працездатного віку до призначення пенсії (зокрема, на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку, готові та здатні приступити до трудової діяльності;

Особам, молодше 16 років, які працювали і були звільнені у зв'язку з припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату;

Людям з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку і отримують соціальну допомогу.

Як стати на облік в Центр зайнятості та отримати статус безробітного

Щоб зареєструватися в центрі зайнятості, необхідно зібрати і подати всі обов'язкові документи:

паспорт громадянина України;

облікову карточу платника податків;

трудову книжку або цивільно-правовий договір;

документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат і т.д.);

військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік;

довідку з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше півроку).

заяву про надання або поновлення статусу безробітного;

заяву про призначення або поновлення виплати допомоги по безробіттю.

Заява про призначення або відновлення статусу безробітного Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Заява про призначення або відновлення виплат Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Реєструють безробітних не тільки за місцем проживання або прописки: в Україні діє Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості.

Під час карантину через коронавірус зареєструватися в службі зайнятості можна тільки в онлайн-режимі. Для отримання допомоги по безробіттю потрібно відправити фото або скан-копії всіх перерахованих вище документів на адресу електронної пошти Державного центру зайнятості – cz450@dnpocz.gov.ua.

Як зареєструватися в центрі зайнятості онлайн Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Центри зайнятості в Дніпрі: куди можна звернутися

Якщо у вас виникли питання – в будь-який з центрів зайнятості можна зателефонувати або звернутися особисто. На час карантину особистий прийом громадян в центрах зайнятості обмежений. Одночасно в місцях надання послуг не може перебувати більше 10 осіб:

Дніпропетровський обласний центр зайнятості: вул. Княгині Ольги, 2. Телефон: 056-770-60-49.

Дніпровський міський центр зайнятості: вул. Авіаційна, 41. Телефон: 068-357-96-91.

Відділення надання соціальних послуг в Шевченківському районі: вул. Михайла Грушевського, 70. Телефон: 056-745-32-27.

Центр зайнятості в Центральному районі: вул. Володимира Антоновича, 26. Телефон: 056-232-10-56.

Лівобережний районний центр зайнятості: проспект Слобожанський, 29. Телефон: 056-760-06-76.

Дніпровський районний центр зайнятості: вул. Василя Сухомлинського, 69. Телефон: 056-753-75-34.

Виплати в Дніпрі: скільки можна отримати і як розраховують суму

В Україні центри зайнятості використовують різні калькулятори при розрахунку допомоги для безробітних, офіційного онлайн-калькулятора немає. Мінімальна сума виплат допомоги по безробіттю в Україні в 2020 році становить 610 гривень.

Для тих, у кого стаж роботи на час звільнення більше одного року, розмір допомоги по безробіттю такий:

50% від суми заробітної плати (при стажі до двох років);

55% від суми заробітної плати (при стажі від двох до шести років);

60% від суми заробітної плати (при стажі від шести до десяти років);

70% від суми заробітної плати (при стажі більше десяти років).

Крім того, на офіційному сайті Дніпропетровського центру зайнятості ви можете самостійно знайти вільну вакансію чи пройти тест на професійну орієнтацію.

На сайті можна самостійно знайти роботу Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Можна знайти багато пропозицій по роботі Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Пройти тест з профорієнтації ніколи не пізно Дніпропетровський обласний центр зайнятості

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