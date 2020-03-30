Як навести красу в домашніх умовах: рекомендації від майстрів Дніпра

У період карантину в Дніпрі закрилися студії і салони краси, а також перестали працювати багато майстрів на дому. Тому мешканки Дніпра змушені відмовитися від походів по салонах і їм доводиться наводити красу в домашніх умовах.
OBOZREVATEL зібрав рекомендації дніпровських майстрів, які розповіли, як в домашніх умовах привести себе в порядок.
Б'юті-процедури
beautystory.com.ua
Манікюр
Мешканкам Дніпра на час карантину рекомендують дати свободу нігтям і зняти покриття, щоб вони трохи "відпочили".
Майстер манікюру Дар’я зазначає, що в період карантину найкраще просто прибирати довжину. Але в крайніх випадках – потрібно зняти покриття.
Інструкція, як зняти гель-лак в домашніх умовах з мінімальними втратами:
Запилюємо топ до матового стану.
Захищаємо шкіру навколо нігтя будь-яким кремом або олією.
Беремо ацетоновмістну рідину для зняття лаку.
Змочуємо рідиною шматочок спонжиком, розміром з нігтик.
Загортаємо у фольгу або харчову плівку.
Чекаємо 5-7 хвилин і зчищаємо гель-лак паличкою або пушером. Головне – обережно.
Як тільки покриття перестає кришитися – повторюємо аплікацію ще на 5 хвилин.
Дар'я додала, що залишки бази здирати не можна, тільки розмочувати.
В кінці процедури шліфуємо бафом, наносимо прозорий лак і рятуємо кутикулу маслом або кремом.
Манікюр в домашніх умовах
Манікюр в домашніх умовах
Брови
Дніпровський майстер-бровіст Владислава докладно розповіла інструкцію, як в домашніх умовах зробити красиві і природні брови.
Для початку потрібна міцелярна вода, щоб очистити брови від забруднень або косметики.
Наступним етапом буде знежирення. Робимо це хлоргексидином. Цей етап потрібен для того, щоб барвник краще взявся і добре тримався протягом декількох днів.
Після цього ми приступаємо до невеликої розмітки. Робимо це будь-яким звичним способом.
Пунктирними рухами робимо нижню лінію, за межі якої не вийде вийти під час фарбування.
Заключним етапом є фарбування брів фарбою або хною. Час витримки залежить від бажаної інтенсивності фарбування. Час витримки – до 10 хвилин, і Ваші бровки готові.
Брови в домашніх умовах
Волосся
Майстри не рекомендують дніпрянкам фарбувати волосся в домашніх умовах, особливо тим, у кого складне фарбування.
"Краще місяць перечекати і вже потім піти до хорошого майстра на стрижку, фарбування і т.д.", – додають майстри.
Але щоб волосся залишалося красивим навіть в період карантину, багато професіоналів Дніпра записують онлайн відео-уроки легких зачісок і розповідають, як доглядати за волоссям в домашніх умовах.
Наприклад, майстер по зачісках Карина розповіла, як зробити вдома гарний хвіст.
Для того щоб прибрати трохи пухнастість на волоссі, необхідно після накрутки використовувати сольовий спрей, а для обсягу на корені – пудру. Головне – не переборщити.
Карина відзначила, що на готову текстуру складнощів з хвостом немає. Збираєте силіконовими резинками хвіст, потім дістаєте обсяг та пасьми з обличчя. Після цього берете одну пасьму з хвоста і обмотує резинку, потім фіксуєте невидимками. І шикарний хвіст готовий.
Зачіска в домашніх умовах
На даний момент це максимальні б'юті-процедури, які Ви можете зробити в домашніх умовах. Професіонали наполягають, що краще пересидіти вдома і вже після закінчення карантину зайнятися своєю красою.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителям Дніпра під час карантину радять користуватися медичними масками для безпеки свого здоров'я. Але зараз в аптеках міста практично неможливо знайти засіб захисту. Стало відомо, як зробити маску своїми руками в домашніх умовах.
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