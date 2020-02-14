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14 лютого • оновлено в 13:41
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Софія Ковнір

Як кондуктори електротранспорту наживаються на жителях Дніпра

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Користуючись щодня громадським транспортом, жителі Дніпра навіть не підозрюють, як їх жорстоко можуть обдурити кондуктори.

OBOZREVATEL докладно розповість, як в дніпровському електротранспорті кондуктори наживаються на місцевих жителях.

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Як кондуктори електротранспорту наживаються на жителях Дніпра

Як кондуктори електротранспорту наживаються на жителях Дніпра

"Навіщо Вам квиток?"

Днями жителька Дніпра Аліна мало не попалася на хитрі махінації кондуктора в трамваї:

"Ми зайшли з подругою в вагон і до нас відразу ж підійшов кондуктор. Я заплатила за двох 20 гривень відповідно, мені мали дати здачу 8 гривень.
Але кондуктор віддав 10 гривень і швидко пішов, я навіть не встигла сказати за квитки.
Коли він повертався, я попросила дати два квитки, тому що не хочу потрапити на контролерів і платити штраф. На це кондуктор мені заявив: "Я ж Вам дав 10 гривень здачі, а повинен був 8 гривень. Навіщо Вам квиток?".
Я була в шоці, так як виявилося, що він дав неправильно здачу усвідомлено, щоб ми не просили квитки, і він собі їх привласнив.
Але я не з тих людей, яким все одно на це. Я все-таки добилася свого: кондуктор дав правильно здачу і два квитки.
Якщо чесно, осад залишився неприємний, так як я розумію, що такі схеми кондуктор провертає з багатьма і таким чином "заробляє" собі додаткову копійку", – розповіла Аліна.
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Трамвай Дніпра

Трамвай Дніпра

Відкритий

"Ігнорують, а потім вимагають"

Дніпрянка Інна потрапила на кондуктора, яка "співпрацювала" з контролерами:

"Я сіла в трамвай і тримала в руках купюру, щоб оплатити проїзд, а поруч було ще дві студентки.
Кондуктор з незрозумілих причин пройшла повз нас, не прийнявши оплату за проїзд. Так, ми продовжували чекати, коли до нас підійдуть, але цього не сталося.
На наступній зупинці в вагон трамвая увійшли два контролера. Кондуктор відразу ж щось шепнула їм, кинувши погляд в нашу сторону.
Через хвилину контролери підійшли до студенток і стали вимагати квиток, на що була дана відповідь, що кондуктор до них не підійшла, щоб прийняти оплату.
На це контролери сказали: "Гаразд, не будемо чіпати на перший раз неповнолітніх", після чого яро накинулися на мене.
Попросивши у мене проїзний квиток, якого у мене не було, дані перевіряючі стали виписувати мені квитанцію на штраф.
На що люди навколо мене і я в тому числі стали обурюватися. Тому що як так людина хоче оплатити проїзд, а йому виписують штраф?!
Перевіряючі почали вимагати, щоб я зараз же оплачувала штраф, усіляким тиском на мене.
У підсумку вони стали лякати поліцією, на що я дала добро. Потім на найближчій зупинці я вирішила вийти, так як квиток мені продавати відмовлялися, а контролери продовжували вибивати штраф.
Але мене стали утримувати силою, що обурило всіх, хто був поруч! Якщо людина без квитка, то її на найближчій зупинці повинні, принаймні, висадити і викликати поліції для складання протоколу, але мене силоміць утримували.
Зрозумівши, що злощасні гроші за штраф вони побачать, кондуктор вирвала у мене з рук гроші і тицьнула здачу і квиток. Ось так кондуктори заробляють собі "чайові"!", – розповіла Інна.
Контролери

Контролери

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"Випрошують квитки"

Мешканка Дніпра Світлана також потрапила в неприємну ситуацію, коли кондуктор випрошувала у неї квиток:

"Кондуктор тролейбуса мало "не благала", щоб я віддала їй талончик, при виході на своїй зупинці. Це свавілля", – зазначила Світлана.
Електротранспорт Дніпра

Електротранспорт Дніпра

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"Відпрасовані квитки"

Дніпрянин Олександр попався на прийом кондуктора, який віддав "відпрасовані" квитки:

"Їхав у трамваї і після оплати проїзду отримав квитки, які кондуктор витягнув незрозуміло звідки.
Один з них надірваний, обидва смердять сигаретним димом, і таке враження, що їх "випрасувати".
Гроші за проїзд по цих квитках явно підуть в кишеню кондуктора", – розповів Олександр.
Електротранспорт Дніпра

Електротранспорт Дніпра

YouTube

Куди скаржитися на кондукторів

Шановні жителі Дніпра, щоб не потрапити на хитрі махінації кондукторів, сплачуйте проїзд особисто в руки.

Якщо Ви підозрюєте, що кондуктор Вас обманює або між Вами виник конфлікт, то зафіксуйте номер електротранспорту, маршрут і час.

Потім зверніться до центральної диспетчерської служби комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" за номером: +38056-722-00-75.

Також зі скаргою можна звернутися на цілодобову гарячу лінію Дніпровської міської ради: +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як в Дніпрі оплатити комуналку, не виходячи з дому: покрокова інструкція.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
трамвай транспорт
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