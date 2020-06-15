Як доїхати до моря з Дніпра: маршрути та ціни

Незважаючи на ослаблення карантинного режиму, на сьогоднішній день на популярних українських курортах потік відпочиваючих стрімко зростає. Жителі Дніпра активно обирають місця для відпочинку, бронюють житло та планують маршрути.

Як дістатися на популярні морські курорти з Дніпра – дізнавався OBOZREVATEL.

Бердянськ

До Бердянська жителі Дніпра можуть дістатися кількома способами: на поїзді, автобусі або ж попутками.

Так, з 12 червня з Дніпра до Бердянська запустили всього один поїзд – Київ-Бердянськ. З Дніпра він відправляється щодня в 4:08, а в Бердянськ прибуває о 11:46.

Ціни на квитки:

Плацкарт – від 250 гривень;

Купе – близько 400 гривень;

Люкс – від 1000 гривень.

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Відзначимо, що квитки на поїзд потрібно купувати заздалегідь, так як вільних місць дуже мало.

Крім того, всі пасажири перед поїздкою повинні в обов'язковому порядку пройти перевірку температури і мати при собі засоби індивідуального захисту.

Пасажирам рекомендують по можливості не пересуватися всередині поїзда, окріп можна буде отримати тільки в свій посуд, а продажу кави та чаю тимчасово припинили.

Бердянськ kirillovka.ks.ua

Набагато простіше доїхати з Дніпра до Бердянська можна на автобусі. З головного автовокзалу щодня ходить безліч прямих і ті, що проходять повз, автобусів. Середня вартість квитка – від 200 до 350 гривень. Час в дорозі – близько шести годин.

Важливо! На касі автовокзалу Дніпра Вам не продадуть квиток без маски, а в автобус не пустять без маски та рукавичок.

Адміністрація автовокзалу просить пасажирів по можливості купувати квитки на свої рейси онлайн. Цим Ви заощадите свій час, і не будете зайвий раз стояти в черзі на касі, піддаючись потенційному ризику.

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Якщо Ви хочете більш комфортно дістатися до морського курорту, то в цьому на допомогу приходять попутки. В інтернеті багато водіїв пропонують підвезти людей в потрібне місце за певну суму.

Для цього в інтернеті Вам необхідно вказати куди потрібно доїхати, звідки та коли, і за результатами пошуку вибрати поїздку, яка більше подобається.

Перш ніж бронювати місце, Ви можете дізнатися про плани водія докладніше, написавши йому приватне повідомлення.

Потім забронюйте місце онлайн і після цього отримаєте номер телефону водія для оперативного зв'язку.

Середня вартість такої поїздки з Дніпра до Бердянська – 250-300 гривень.

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Одеса

З Дніпра в Одесу городяни можуть також дістатися за допомогою поїздів. Але на даний момент з Дніпра можна доїхати тільки на одному поїзді, який курсує щодня. З Дніпра він відправляється о 19:10 і в Одесу прибуває о 6:28.

Одеса LIGA.net

Середня вартість квитків:

Плацкарт – від 300 гривень;

Купе – від 350 гривень;

Люкс – від 1200 гривень.

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Також з Дніпра в Одесу можна доїхати на автобусі. Два з них курсують щодня, а інші тільки в будні дні або через день.

Середня вартість квитка – 500 гривень. Час в дорозі – близько 11 години.

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Крім цього, в Одесу з Дніпра швидко та комфортно можна дістатися за допомогою попуток. Водії на власному автомобілі доставлять Вас за 250-300 гривень.

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Генічеськ

Одним з найпопулярніших морських курортів залишається Генічеськ.

Раніше з Дніпра до Генічеська можна було дістатися електричкою, яка курсувала щодня. Але цього літа через введення карантинного режиму дану електричку поки не запустили.

У зв'язку з обмеженим відновленням пасажирських перевезень, жителям Дніпра рекомендують скористатися пошуком попутних автомобілів або автобусом.

Генічеськ kirillovka.ks.ua

Так, з Дніпра до Генічеська на автобусі можна доїхати за 300 гривень. Час в дорозі – близько восьми годин.

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На автомобілі з Дніпра до Генічеська водії довезуть Вас приблизно за 200 гривень. Час в дорозі набагато менше і при цьому Ви доберетеся до морського курорту з усіма зручностями.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпро нарешті прийшла сонячна і спекотна погода. Тому місцеві жителі активно виходять на міські пляжі, загоряють і плещуться в річці. Стало відомо, як працюють пляжі Дніпра.