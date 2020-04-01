Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Польща

Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.

OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, в яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, ексклюзивно розкажуть про ситуації в своїх країнах.

Коронавірус в Польщі: як проходить карантин для дніпрян

Як повідомили в прес-службі міністерства охорони здоров'я Польщі, кількість заражених в країні досягла позначки 2347 чоловік. На сьогодні зареєстровано 35 смертей. У відомстві зазначають, що в ніч на 1 квітня померли ще двоє людей: 83-річний чоловік у Варшаві і 68-річний чоловік в лікарні міста Тихи (південь Польщі). Всього за минулу добу підтверджено понад 250 нових випадків зараження COVID-19.

У Польщі проживає величезна кількість українців, які відправляються в сусідню країну на заробітки. Як раніше повідомляла керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса, за останні п'ять років кількість українців у Польщі збільшилася в п'ять разів: з близько 300 тисяч в 2014 році до 1,5 мільйона в 2019 році.

Як розповів дніпрянин Євген Коваленко, який на даний момент проживає в Варшаві, країна не піддається паніці. У столиці спокійно і мирно, а місцеві жителі дотримуються всіх необхідних карантинних заходів.

"Паніки немає, але і туалетного паперу в магазинах теж. В магазини (приблизно такі, як наш супермаркет АТБ) пускають строго по 10 чоловік, а в черзі між людьми обов'язково повинна бути дистанція в 1,5 метра", – розповів Євген Коваленко.

Як і в Німеччині, про яку ми розповідали раніше, під час карантину полякам заборонено ходити по вулиці компаніями більше двох осіб. У Польщі дозволено ходити на роботу (якщо ти працівник критичної інфраструктури), відвідувати продуктові магазини і аптеки. Також не заборонено вигулювати собаку.

Тримайте дистанцію

"Я вважаю, що більшість жителів польської Варшави – усвідомлені громадяни. Зараз, під час епідемії COVID-19, вулиці абсолютно порожні, машини практично не їздять. Люди виходять з дому тільки з певних причин", – додав дніпрянин.

Крім того, в польських багатоквартирних будинках небайдужі громадяни залишають оголошення про те, що під час епідемії потрібно допомагати людям похилого віку. Якщо потрібно – пенсіонери можуть самостійно звернутися до сусідів по допомогу.

Так в Польщі допомагають людям похилого віку

Кілька днів тому в громадському транспорті Варшави з'явилося оголошення про те, що вводяться нові обмеження, тепер в транспорті можна займати місця через одне, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом. Крім того, оголошення транслюються не тільки на польській, а й на українській мові.

У громадському транспорті Варшави транслюють оголошення на українській мові

Громадський транспорт практично порожній

У столиці діють суворі обмеження

За словами жителя Варшави, ситуація з медичними масками і антисептиками в Польщі точно така ж, як і в Україні:

"В аптеках немає НІЧОГО. Маски і антисептики можна замовити в інтернеті на Alegro (а-ля польський Аліекспресс), але в 10 разів дорожче".

У Польщі є дефіцит масок і антисептиків

Як акцентував Євген, компенсація зарплати під час карантину торкнулася тільки тих, хто працює в державних установах. Решта поляків працюють або в віддаленому режимі, або просто залишилися вдома за свій рахунок.

Крім того, у Варшаві контролюють ситуацію з коронавірусом серед людей без певного місця проживання:

"Кожен день в певний час у Варшаві безхатчанкам роздають безкоштовні продуктові набори, і заодно перевіряють їх стан здоров'я. Вишиковуються величезні кілометрові черги, адже ніхто не проти отримати продукти і дізнатися, чи заражений коронавірусом".

Штрафи за порушення заходів і обмежень в Польщі більш серйозні, ніж в Україні:

"Тільки вчора посилили заходи карантину, штрафують на 5000 злотих (це майже 1200 $ або 30 000 гривень), якщо у них вийде довести, що ти вийшов не в магазин і не в аптеку, а з власних причин. Такі випадки вже є. А так – на вулицях людей днем досить багато, а ввечері абсолютно порожньо.

Завжди багатолюдна вулиця у Варшаві сьогодні виглядає так

Нагадаємо, що під час карантину варто дотримуватися основних правил, які допоможуть убезпечити ваше життя і життя ваших близьких:

Часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою. Використану хустку слід негайно викинути і помити руки;

Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

Якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря;

Відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з тваринами і поверхнями, які контактують з тваринами;

Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. З сирим м'ясом і молоком слід поводитися обережно.

Не панікуйте. Все буде добре!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавируса. Франція.

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