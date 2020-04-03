Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Австралія

Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.

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OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, в яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, ексклюзивно розкажуть про ситуаціях в своїх країнах.

Коронавірус в Австралії: як проходить карантин для дніпрян

За останніми даними, в Австралії підтверджено 5133 випадків захворювання. 19 осіб – померли.

В Австралії зафіксували різкий попит на алкоголь, через що 31 березня влада ввела обмеження на продаж даного товару. Так, тепер кожному покупцеві можна придбати не більше 12 пляшок вина і двох ящиків пива в день. Обмеження обумовлені тим, що в країні став стрімко зростати продаж алкогольних напоїв після закриття пабів і барів.

Дніпрянка Ангеліна Качан разом зі своєю сім'єю живе в Аделаїді, штат Південна Австралія. У штаті на сьогодні зафіксовано 385 випадків зараження коронавірусом.

Дніпрянка розповіла, як протікає життя в Австралії під час карантину Ангеліна Качан

Дівчина акцентує: через вірус австралійці переживають стрес, як і більшість людей в світі:

"У супермаркетах порожні полиці там, де повинен бути туалетний папір, мило, антибактеріальні та дезинфікуючі засоби. Макарони і рис видають не більше 2 пачок в руки. Якщо туалетний папір пощастило знайти, то теж більше пачки в одні руки не дають. Я вважаю, що це правильно – не потрібно штучно нагнітати продуктову паніку. У російських і польських магазинах активно купують гречку. Борошно, равіолі, консерви – теж є далеко не скрізь ".

Австралійці розкуповують туалетний папір в супермаркетах Ангеліна Качан

З полиць також швидко пропадають крупи і консерви Ангеліна Качан

Як розповіла Ангеліна, зазвичай супермаркети в Аделаїді відкриваються з 8-9 годин ранку, але останнім часом деякі стали починати роботу на годину раніше. Цей позаурочний час магазини працюють виключно для пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших пільговиків. Всередину пускають за відповідним документом. Правила з обмеженнями покупки 1-2 пачок товарів в руки на них теж поширюються, але зате вони мають доступ до полиць супермаркетів першими. Ціни на продукти і непродовольчі товари в штаті залишилися незмінними.

В супермаркетах Австралії обмеження за кількістю покупок Ангеліна Качан

За словами Ангеліни, австралійці дуже люблять спорт і підтримують свою фізичну форму навіть під час карантину:

"На даний момент багато хто працює з дому, і в зв'язку з цим є досить цікаві моменти. Моя подруга хотіла купити гантелі для занять спортом, щоб підтримувати форму вдома. І що ви думаєте? Приїхавши в популярний універмаг, вона не знайшла нічого зі спортивних товарів на полицях. Пустота. Все розібрали. Австралійці дуже небайдужі до фізичного виховання, тому почавши працювати з дому люди подбали про своє тіло. Моя інша подруга, як, власне, і я, захоплюється бігом і теж стала помічати більше людей на доріжках. Поки що можна виходити на вулицю в спортивних цілях і це радує, хоча вуличні тренажерні зали вже закриті ".

Порожні коридори в торговому центрі: люди не хочуть хворіти Ангеліна Качан

Дніпрянка акцентує: більшість людей все ж свідомо ставляться до ситуації, що склалася і сидять вдома, дотримуються правил гігієни і соціальної дистанцї. Але, на жаль, не всі. У сусідніх штатах поліція відстежує і штрафує на пристойні суми тих, хто ігнорує правила:

"Що стосується штрафів, в Новому Південному Уельсі, де столиця Сідней, штрафи до 11 000 $ або 6 місяців у в'язниці за те, що вийшов на вулицю без поважної причини (не за продуктами або медичними послугами)".

Вулиці Аделаїди спорожніли з приходом вірусу Ангеліна Качан

На вулицях практично немає людей Ангеліна Качан

На сьогодні в Південній Австралії штрафи на місці в розмірі 1000 $ застосовуються тільки до тих, хто збирається в групи більше 10 осіб. Соціальне дистанціювання працює так: на зборах менше 10 осіб в приміщенні повинні дотримуватися правила однієї людини на чотири квадратних метри. Всі люди, які в'їжджають до Південної Австралії, зобов'язані пройти 14-денний карантин.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як дніпряни живуть за кордоном під час карантину в Німеччині, Франції, Польщі та Японії.

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