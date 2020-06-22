Як безкоштовно перевірити кредитну історію в Дніпрі і покращити рейтинг

Кожен житель Дніпра в тій чи іншій мірі пов'язаний з кредитами. Багато людей беруть кредитні кошти в банках для великих покупок або незапланованих витрат.

Незважаючи на те, що кредити в наш час стали рятувальним човном для багатьох дніпрян, один невірний крок у вигляді прострочення платежу може вагомо зіпсувати ваш кредитний рейтинг. Про те, як дізнатися свою кредитну історію і рейтинг – розповість OBOZREVATEL.

Що таке кредитна історія

Кредитна історія – це інформація про ваші кредити і історія їх погашення, яку Українське бюро кредитних історій отримує від партнерів: банків, фінансових і лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів. Кредитна історія зберігається в базі даних бюро протягом 10 років з моменту виконання позичальником кредитного договору.

Кредитну історію може запросити тільки її власник і організації, що мають спеціальний дозвіл. При зверненні за кредитом і оформленні договору кредитор обов'язково отримує згоду позичальника на перевірку його даних в бюро для узгодження кредиту та моніторингу стану кредитної історії на час наявності активного кредитного договору.

Як розповів кредитний експерт з Дніпра Микола Іванчук, багато людей безвідповідально ставляться до своїх кредитів, а пізніше звинувачують себе в цьому:

"Багато жителів Дніпра спочатку беруть, а лише потім усвідомлюють. У питанні з кредитом важливо розуміти свої можливості, бути впевненим в тому, що цей шлях буде під силу. Часто зустрічаються і ті, хто бере черговий кредит, щоб погасити іншу заборгованість. Кредитний рейтинг в такому випадку швидко псується, особливо при наявності прострочених платежів ".

Як отримати свою кредитну історію в онлайн режимі і по пошті

Для того, щоб дізнатися свою кредитну історію – досить пройти авторизацію на сайті за допомогою номера телефону і вказати необхідні дані при реєстрації: номер паспорта та ідентифікаційний код. За допомогою цих даних бюро отримає можливість надати повну інформацію за запитом. Один раз в рік таку інформацію ви маєте право запросити безкоштовно. Повторний запит обійдеться в 50 гривень.

Перший крок - авторизація за номером телефону Українське бюро кредитних історій

Звіт можна не тільки подивитися на сайті, але і переадресувати собі на поштову скриньку Українське бюро кредитних історій

Запити про кредитну історію і рейтинг зберігаються в архіві вашого профілю на УБКІ Українське бюро кредитних історій

Зробивши запит, ви можете ознайомитися з докладною інформацією про вашу кредитну історію на сьогодні Українське бюро кредитних історій

Якщо з яких-небудь причин ви не можете зайти на сайт бюро – вам необхідно відправити заявку на поштову адресу ТОВ "Українське бюро кредитних історій", 49044, Дніпро, а/с 2733.

"У заяві обов'язково потрібно вказати детальну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, юридичну адресу, адреса проживання. Якщо вся інформація подана вірно – кредитна історія буде відправлена до вас рекомендованим листом максимум через 2 дні після запиту. Якщо у вас немає кредитної історії – вам відправлять довідку про це з мокрою печаткою ", – розповів кредитний експерт Микола Іванчук.

Приклад заяви на отримання кредитної історії поштою Українське бюро кредитних історій

Що робити, якщо ви не згодні з даними в кредитній історії

Ви маєте право оскаржити дані в кредитній історії. Корективи в історію можуть бути внесені, якщо кредитор підтверджує хибність інформації. В іншому випадку – ви маєте право включити в свою кредитну історію коментар розміром до 100 слів за інформацією, яка оскаржувалася. Подати заявку на оскарження кредитної історії можна в спеціальному розділі на сайті Українського бюро кредитних історій. Всі отримані раніше звіти можна знайти в розділі Архів-Замовлення.

На сайті також є розділ "Журнал Ваших звернень" Українське бюро кредитних історій

Ви можете оскаржити свою кредитну історію за допомогою декількох кроків Українське бюро кредитних історій

Як підвищити кредитний рейтинг і поліпшити кредитну історію

Гарна кредитна історія формується в разі активного користування кредитними продуктами і їх своєчасним погашенням:

"Вплив прострочень, допущених в минулому, буде зменшуватися з часом, а недавнє погашення чергового кредитного договору поліпшить поточний стан кредитної історії. Також важливо пам'ятати, що велика кількість одночасно відкритих кредитів знизить ваш поточний кредитний рейтинг", – підсумував фахівець.

Для поліпшення кредитної історії потрібно:

погасити поточні заборгованості, якщо вони є;

мінімізувати кількість одночасно відкритих договорів;

активно користуватися кредитними продуктами (переважно це невеликі короткострокові кредити);

своєчасно виконувати платежі.

Як дізнатися свій кредитний рейтинг

На відміну від кредитної історії, дізнатися кредитний рейтинг безкоштовно не вийде. На сайті УБКІ є спеціальний розділ "кредитний рейтинг", в якому ви можете дізнатися всю необхідну інформацію. Вартість отримання інформації – 50 гривень. Вам необхідно пройти авторизацію на сайті, про яку ми розповіли вище.

Оплатити послугу можна в онлайн-режимі Українське бюро кредитних історій

З якої причини може бути знижений кредитний рейтинг

Кредитний рейтинг включає в себе більше 10 факторів, що впливають на його показник. Велика кількість запитів кредитної історії або велика кількість відкритих кредитів може тимчасово трохи знизити рейтинг. Для поліпшення кредитної історії і підвищення кредитного рейтингу варто спочатку погасити поточні прострочення (якщо вони є), мінімізувати кількість одночасно відкритих договорів, активно користуватися кредитними продуктами і найголовніше – своєчасно виконувати платежі по кредитах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як убезпечити дітей на пляжах Дніпра. Що робити, якщо дитина перегрілася і як її вберегти від сонячного удару.