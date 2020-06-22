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Як безкоштовно перевірити кредитну історію в Дніпрі і покращити рейтинг

Яна Коваль
Яна Коваль
Дніпро в деталях
962
Як безкоштовно перевірити кредитну історію в Дніпрі і покращити рейтинг

Як поліпшити кредитний рейтинг

Кожен житель Дніпра в тій чи іншій мірі пов'язаний з кредитами. Багато людей беруть кредитні кошти в банках для великих покупок або незапланованих витрат.

Незважаючи на те, що кредити в наш час стали рятувальним човном для багатьох дніпрян, один невірний крок у вигляді прострочення платежу може вагомо зіпсувати ваш кредитний рейтинг. Про те, як дізнатися свою кредитну історію і рейтинг – розповість OBOZREVATEL.

Що таке кредитна історія

Кредитна історія – це інформація про ваші кредити і історія їх погашення, яку Українське бюро кредитних історій отримує від партнерів: банків, фінансових і лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів. Кредитна історія зберігається в базі даних бюро протягом 10 років з моменту виконання позичальником кредитного договору.

Кредитну історію може запросити тільки її власник і організації, що мають спеціальний дозвіл. При зверненні за кредитом і оформленні договору кредитор обов'язково отримує згоду позичальника на перевірку його даних в бюро для узгодження кредиту та моніторингу стану кредитної історії на час наявності активного кредитного договору.

Як розповів кредитний експерт з Дніпра Микола Іванчук, багато людей безвідповідально ставляться до своїх кредитів, а пізніше звинувачують себе в цьому:

"Багато жителів Дніпра спочатку беруть, а лише потім усвідомлюють. У питанні з кредитом важливо розуміти свої можливості, бути впевненим в тому, що цей шлях буде під силу. Часто зустрічаються і ті, хто бере черговий кредит, щоб погасити іншу заборгованість. Кредитний рейтинг в такому випадку швидко псується, особливо при наявності прострочених платежів ".

Як отримати свою кредитну історію в онлайн режимі і по пошті

Для того, щоб дізнатися свою кредитну історію – досить пройти авторизацію на сайті за допомогою номера телефону і вказати необхідні дані при реєстрації: номер паспорта та ідентифікаційний код. За допомогою цих даних бюро отримає можливість надати повну інформацію за запитом. Один раз в рік таку інформацію ви маєте право запросити безкоштовно. Повторний запит обійдеться в 50 гривень.

Перший крок - авторизація за номером телефону

Перший крок - авторизація за номером телефону Українське бюро кредитних історій

Звіт можна не тільки подивитися на сайті, але і переадресувати собі на поштову скриньку

Звіт можна не тільки подивитися на сайті, але і переадресувати собі на поштову скриньку Українське бюро кредитних історій

Запити про кредитну історію і рейтинг зберігаються в архіві вашого профілю на УБКІ

Запити про кредитну історію і рейтинг зберігаються в архіві вашого профілю на УБКІ Українське бюро кредитних історій

Зробивши запит, ви можете ознайомитися з докладною інформацією про вашу кредитну історію на сьогодні

Зробивши запит, ви можете ознайомитися з докладною інформацією про вашу кредитну історію на сьогодні Українське бюро кредитних історій

Якщо з яких-небудь причин ви не можете зайти на сайт бюро – вам необхідно відправити заявку на поштову адресу ТОВ "Українське бюро кредитних історій", 49044, Дніпро, а/с 2733.

"У заяві обов'язково потрібно вказати детальну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, юридичну адресу, адреса проживання. Якщо вся інформація подана вірно – кредитна історія буде відправлена до вас рекомендованим листом максимум через 2 дні після запиту. Якщо у вас немає кредитної історії – вам відправлять довідку про це з мокрою печаткою ", – розповів кредитний експерт Микола Іванчук.

Приклад заяви на отримання кредитної історії поштою

Приклад заяви на отримання кредитної історії поштою Українське бюро кредитних історій

Що робити, якщо ви не згодні з даними в кредитній історії

Ви маєте право оскаржити дані в кредитній історії. Корективи в історію можуть бути внесені, якщо кредитор підтверджує хибність інформації. В іншому випадку – ви маєте право включити в свою кредитну історію коментар розміром до 100 слів за інформацією, яка оскаржувалася. Подати заявку на оскарження кредитної історії можна в спеціальному розділі на сайті Українського бюро кредитних історій. Всі отримані раніше звіти можна знайти в розділі Архів-Замовлення.

На сайті також є розділ "Журнал Ваших звернень"

На сайті також є розділ "Журнал Ваших звернень" Українське бюро кредитних історій

Ви можете оскаржити свою кредитну історію за допомогою декількох кроків

Ви можете оскаржити свою кредитну історію за допомогою декількох кроків Українське бюро кредитних історій

Як підвищити кредитний рейтинг і поліпшити кредитну історію

Гарна кредитна історія формується в разі активного користування кредитними продуктами і їх своєчасним погашенням:

"Вплив прострочень, допущених в минулому, буде зменшуватися з часом, а недавнє погашення чергового кредитного договору поліпшить поточний стан кредитної історії. Також важливо пам'ятати, що велика кількість одночасно відкритих кредитів знизить ваш поточний кредитний рейтинг", – підсумував фахівець.

Для поліпшення кредитної історії потрібно:

  • погасити поточні заборгованості, якщо вони є;

  • мінімізувати кількість одночасно відкритих договорів;

  • активно користуватися кредитними продуктами (переважно це невеликі короткострокові кредити);

  • своєчасно виконувати платежі.

Як дізнатися свій кредитний рейтинг

На відміну від кредитної історії, дізнатися кредитний рейтинг безкоштовно не вийде. На сайті УБКІ є спеціальний розділ "кредитний рейтинг", в якому ви можете дізнатися всю необхідну інформацію. Вартість отримання інформації – 50 гривень. Вам необхідно пройти авторизацію на сайті, про яку ми розповіли вище.

Оплатити послугу можна в онлайн-режимі

Оплатити послугу можна в онлайн-режимі Українське бюро кредитних історій

З якої причини може бути знижений кредитний рейтинг

Кредитний рейтинг включає в себе більше 10 факторів, що впливають на його показник. Велика кількість запитів кредитної історії або велика кількість відкритих кредитів може тимчасово трохи знизити рейтинг. Для поліпшення кредитної історії і підвищення кредитного рейтингу варто спочатку погасити поточні прострочення (якщо вони є), мінімізувати кількість одночасно відкритих договорів, активно користуватися кредитними продуктами і найголовніше – своєчасно виконувати платежі по кредитах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як убезпечити дітей на пляжах Дніпра. Що робити, якщо дитина перегрілася і як її вберегти від сонячного удару.

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