"Я паркуюся як...": автохами Дніпра захопили місто

Щодня в Дніпрі можна спостерігати, як місцеві водії порушують не тільки правила руху, але і парковки. Через це страждають як водії сусідніх машин, так і громадський транспорт.

OBOZREVATEL зібрав добірку порушень правил паркування в Дніпрі і розповість, що за це загрожує водіям (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жителі Дніпра грубо порушують правила паркування auto-dor.com.ua

"Я паркуюся як..."

Жителі Дніпра щодня надсилають і публікують в соціальних мережах фото і відео, де видно грубі порушення правил паркування місцевими водіями. Так, часто подібні ситуації заважають проїхати іншим машинам, громадському транспорту і навіть пройти пішоходам.

Наприклад, водії паркуються в недозволеному місці і дніпряни в подиві, як пройти:

"А мами з дітьми нехай їдуть зі своїми колясками по сходах?", – обурюються в соцмережах.

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

У Дніпрі для людей з інвалідністю на парковках відведені спеціальні місця, які позначені відповідними знаками. Але, на жаль, не всі місцеві водії бачать їх.

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Часто бувають випадки, коли в Дніпрі автохами паркуються на рейках і перекривають рух електротранспорту. Потім водієві та пасажирам транспорту доводиться самостійно ліквідувати автомобіль або ж чекати евакуатор.

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Що вже говорити про простих смертних, якщо навіть співробітники Головного управління СБУ в Дніпропетровській області грубо порушують правила паркування під своєю будівлею, свідком чого особисто стала журналіст OBOZREVATEL сьогодні вранці, 26 травня.

Порушення правил паркування в Дніпрі біля будівлі СБУ

Порушення правил паркування в Дніпрі біля будівлі СБУ

На відео чітко видно, що їхні машини припарковані так, що інші автомобілі виявилися просто заблоковані.

Що робити, якщо Ви помітили порушення

Як розповів OBOZREVATEL начальник Інспекції з питань контролю за парковками Дніпровської міськради Володимир Бацун, якщо Ви помітили явні порушення правил парковки і транспортний засіб заважає Вашому пересуванню, то необхідно звернутися на гарячу лінію інспекції: 068-578-04-37.

Начальник інспекції зазначив, що зі скаргою також можна зателефонувати на гарячу лінію Дніпровської міської ради:

+380567321212;

+380957321212;

+380967321212;

+380737321212.

Евакуація транспортних засобів в Дніпрі Facebook Інспекції з питань контролю за парковками

Евакуація транспортних засобів в Дніпрі Facebook Інспекції з питань контролю за парковками

Де в Дніпрі найбільше порушень правил паркування

Інспектори з питань контролю за парковками активно патрулюють і місто, а особливо центральну частину:

"Найбільше порушень відбувається в центральній частині міста, де велике скупчення транспорту. У цих місцях автомобілі часто перекривають рух іншому транспорту, в тому числі і громадському", – розповів начальник інспекції.

Бацун підкреслив, що, в першу чергу, інспекція реагує на порушення, які створюють перешкоди пішоходам або водіям.

Евакуація транспортних засобів в Дніпрі Facebook Інспекції з питань контролю за парковками

Що загрожує за порушення водіям Дніпра

Згідно із законодавством, водіям Дніпра за грубі порушення Правил дорожнього руху і паркування загрожує штраф і евакуація транспортного засобу на штрафмайданчик.

Якщо Ви не виявили свій автомобіль, то, ймовірно, його евакуювали на штрафмайданчик на підставі рішення інспектора з паркування.

Для того щоб повернути свій автомобіль, Вам необхідно зателефонувати до Інспекції за номером: 068-578-04-37:

З понеділка по четвер 9:00-18:00;

П'ятниця 9:00-16:45;

Перерва 13:00-13:45.

Потім слід оплатити штраф, і з усіма квитанціями і документами, що підтверджують власність/право користування транспортним засобом, необхідно поїхати на штрафмайданчик: вул. Курсантська, в районі будинку номер 7. Час роботи: 09:00-20:00 з понеділка по п'ятницю.

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook Інспекції з питань контролю за парковками

Розмір штрафів

За словами начальника інспекції, до категорії парковки, яка істотно перешкоджає руху транспорту, відносяться:

Пішохідні переходи;

Парковки на тротуарах;

Парковка, що перешкоджає руху громадського транспорту або біля зупинки транспорту.

За подібні порушення загрожує штраф в розмірі 510 гривень.

За інші порушення правил дорожнього руху – парковка біля заборонених знаків, на газонах, по центру тротуару і т.д. загрожує штраф в розмірі 255 гривень.

Крім того, начальник інспекції Володимир Бацун додав, що за період карантинного режиму в Дніпрі зменшилася кількість порушень правил паркування:

"За час карантину кількість автотранспортних засобів значно зменшилася, особливо в перші три тижні. Відповідно, порушень було в кілька разів менше.

Після ослаблення карантину машин в місті стало набагато більше і тому порушення правил парковки і дорожнього руху з кожним днем збільшуються", – підкреслив начальник інспекції.

Водії Дніпра грубо порушують правила паркування Facebook "Автобидло Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі і області розпочався другий етап ослаблення карантину. Тепер дозволена робота громадського транспорту в звичайному режимі, а також запустили внутрішньообласні перевезення. Стало відомо, як виглядає автовокзал Дніпра після карантину і як він буде працювати далі.