Внутрішньообласні перевезення відкриті! Як виглядає автовокзал Дніпра після карантину
У Дніпрі та області розпочався другий етап ослаблення карантину. Тепер дозволена робота громадського транспорту в звичайному режимі, а також запустили внутрішньообласні перевезення.
OBOZREVATEL покаже, як виглядає автовокзал Дніпра після карантину, і розповість про його подальшу роботу.
Як йдуть справи з роботою автовокзалів Дніпра і області
З понеділка, 25 травня, мережа автовокзалів Дніпропетровської області "ДОПАС", а також автостанція "Лівий Берег" в Дніпрі відновили свою роботу.
На кожному вході автовокзалу висять антисептики, в передкасових зонах нанесені додаткові смуги дистанції між пасажирами.
Також прибрані лавки, присутня охорона, касири і диспетчери, які проінструктовані щодо недопущення знаходження на території вокзалу і допуску в автобуси осіб без засобів індивідуального захисту.
Вже стартували відправлення практично всіх внутрішньообласних рейсів: Підгородне, Новомосковськ, Павлоград, Межова, Обухівка, Царичанка, Петриківка, Кам'янське, Кривий Ріг, Інгулець та інші.
Адміністрація автовокзалу просить пасажирів по можливості купувати квитки на свої рейси онлайн. Відзначимо, що продаж доступний на сайті www.24bus.com.ua. Цим Ви заощадите свій час, і не будете зайвий раз стояти в черзі на касі, піддаючись потенційному ризику.
Як розповів OBOZREVATEL глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, на сьогоднішній день майже всі автовокзали і автостанції Дніпропетровської області відкриті:
"На повну потужність вони поки що не працюють. Зараз відкриті 35-45% касових зон. Касири продають квитки виключно за наявності засобів індивідуального захисту", – зазначив Тонконогий.
На сьогоднішній день понад тисячу відправлень, які здійснювалися до карантину, виконується близько 35-40% майже в усіх напрямках. Експерт підкреслив, що на даний момент працює близько 350 відправлень.
85% напрямків – це всі основні магістральні маршрути, які на даний момент відновлені в Дніпропетровській області.
"Поки що не відновили маршрути в далеких селах, де невеликий пасажиропотік. Їх планують відновити поступово до кінця тижня", – додав фахівець.
Коли відновлять всі транспортні сполучення
Михайло Тонконогий повідомив, що до кінця тижня сполучення між містами Дніпропетровської області повинні повністю відновити:
"На жаль, на сьогоднішній день в перший пік ми маємо кількість проданих квитків – до 18% від загальної кількості, яка продавалася до карантину. Тобто наповненість автобусів дуже низька. Перевізники їздять на межі збитковості", – розповів голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра .
Водіїв в Дніпрі катастрофічно не вистачає
На сьогоднішній день у підприємств перевізників здійснюється "кадровий голод":
"Нестача кадрів до 50%. На жаль, за період карантину водії знайшли собі іншу роботу. Професія водія не така, за яку тримаються. Тому водії шукають собі роботу в інших напрямках", – підкреслив Тонконогий.
Наявність засобів індивідуального захисту ніхто не відміняв
Важливо! На касі автовокзалу Дніпра Вам не продадуть квиток без маски, а в автобус не пустять без маски і рукавичок.
Крім того, водії мають право перевозити пасажирів тільки за кількістю сидячих місць.
Михайло Тонконогий додав, що деякі пасажири агресивно протестують щодо засобів індивідуального захисту, але 90-95% дотримуються правил.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 21 травня в районі села Кримське Луганської області військовий автомобіль потрапив під мінометний обстріл. Один солдат – загинув, а п'ятеро виживших відправили в лікарню імені Мечникова. Стало відомо, в якому стані бійці знаходяться в лікарні Дніпра і що відомо про загиблого.