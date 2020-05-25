Внутрішньообласні перевезення відкриті! Як виглядає автовокзал Дніпра після карантину

У Дніпрі та області розпочався другий етап ослаблення карантину. Тепер дозволена робота громадського транспорту в звичайному режимі, а також запустили внутрішньообласні перевезення.

OBOZREVATEL покаже, як виглядає автовокзал Дніпра після карантину, і розповість про його подальшу роботу.

Автовокзал Дніпра

Як йдуть справи з роботою автовокзалів Дніпра і області

З понеділка, 25 травня, мережа автовокзалів Дніпропетровської області "ДОПАС", а також автостанція "Лівий Берег" в Дніпрі відновили свою роботу.

На кожному вході автовокзалу висять антисептики, в передкасових зонах нанесені додаткові смуги дистанції між пасажирами.

На кожному вході автовокзалу висять антисептики

Також прибрані лавки, присутня охорона, касири і диспетчери, які проінструктовані щодо недопущення знаходження на території вокзалу і допуску в автобуси осіб без засобів індивідуального захисту.

Охорона на автовокзалі контролює порядок

Співробітники ретельно дезінфікують місця

Вже стартували відправлення практично всіх внутрішньообласних рейсів: Підгородне, Новомосковськ, Павлоград, Межова, Обухівка, Царичанка, Петриківка, Кам'янське, Кривий Ріг, Інгулець та інші.

Стартували відправлення практично всіх внутрішньообласних рейсів

Адміністрація автовокзалу просить пасажирів по можливості купувати квитки на свої рейси онлайн. Відзначимо, що продаж доступний на сайті www.24bus.com.ua. Цим Ви заощадите свій час, і не будете зайвий раз стояти в черзі на касі, піддаючись потенційному ризику.

Жителі Дніпра дотримуються дистанції

Людей на автовокзалі дуже мало

Більшість кіосків і магазинів ще закриті

Як розповів OBOZREVATEL глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, на сьогоднішній день майже всі автовокзали і автостанції Дніпропетровської області відкриті:

"На повну потужність вони поки що не працюють. Зараз відкриті 35-45% касових зон. Касири продають квитки виключно за наявності засобів індивідуального захисту", – зазначив Тонконогий.

На сьогоднішній день понад тисячу відправлень, які здійснювалися до карантину, виконується близько 35-40% майже в усіх напрямках. Експерт підкреслив, що на даний момент працює близько 350 відправлень.

На пероні прибуття маршруток мало, а людей практично немає

85% напрямків – це всі основні магістральні маршрути, які на даний момент відновлені в Дніпропетровській області.

"Поки що не відновили маршрути в далеких селах, де невеликий пасажиропотік. Їх планують відновити поступово до кінця тижня", – додав фахівець.

Коли відновлять всі транспортні сполучення

Михайло Тонконогий повідомив, що до кінця тижня сполучення між містами Дніпропетровської області повинні повністю відновити:

"На жаль, на сьогоднішній день в перший пік ми маємо кількість проданих квитків – до 18% від загальної кількості, яка продавалася до карантину. Тобто наповненість автобусів дуже низька. Перевізники їздять на межі збитковості", – розповів голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра .

Жителі Дніпра активно звертаються за додатковою інформацією

Черг на автовокзалі немає

Каси на міжнародні напрямки поки що не працюють

Водіїв в Дніпрі катастрофічно не вистачає

На сьогоднішній день у підприємств перевізників здійснюється "кадровий голод":

"Нестача кадрів до 50%. На жаль, за період карантину водії знайшли собі іншу роботу. Професія водія не така, за яку тримаються. Тому водії шукають собі роботу в інших напрямках", – підкреслив Тонконогий.

На автовокзалі людей практично немає

Наявність засобів індивідуального захисту ніхто не відміняв

Важливо! На касі автовокзалу Дніпра Вам не продадуть квиток без маски, а в автобус не пустять без маски і рукавичок.

Крім того, водії мають право перевозити пасажирів тільки за кількістю сидячих місць.

Михайло Тонконогий додав, що деякі пасажири агресивно протестують щодо засобів індивідуального захисту, але 90-95% дотримуються правил.

Банкомати і термінали на автовокзалі повинні запрацювати найближчим часом

Багатьма послугами автовокзалу скористатися поки не можна

Людей дуже мало

Деякі кіоски з їжею вже відкриті

Також на автовокзалі запрацювали перукарні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 21 травня в районі села Кримське Луганської області військовий автомобіль потрапив під мінометний обстріл. Один солдат – загинув, а п'ятеро виживших відправили в лікарню імені Мечникова. Стало відомо, в якому стані бійці знаходяться в лікарні Дніпра і що відомо про загиблого.

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