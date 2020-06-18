Виживання після карантину: як жителям Дніпра заощадити кошти

У зв'язку із введенням карантинного режиму багато жителів Дніпра залишилися без роботи, деяким урізали заробітну плату або ж відправили у відпустку за свій рахунок. В період ослаблення карантину городяни почали виходити на роботу, але грошей як і раніше не вистачає.

Як жителям Дніпра заощадити кошти і не залишитися "голодними" – читайте далі в нашому матеріалі.

Як карантин вплинув на економічний стан жителів Дніпра

Як розповів OBOZREVATEL дніпровський економічний експерт Михайло Крапивко, економічний стан жителів Дніпра такий же, як і у всіх українців:

"Платоспроможність впала, ділова активність також впала. Відновлення поки тільки починається і це не швидкий процес", – повідомив експерт.

Економія

Як жителям Дніпра правильно економити і розпоряджатися коштами

Михайло Крапивко зазначив, що в даній ситуації, виходячи з того принципу, що гроші можуть бути не швидкодоступними, жителям Дніпра розпоряджатися грошовими коштами потрібно економно, обережно та без розуміння гарантованості наступного доходу:

"Виходячи з цього, підхід до оцінки своїх ресурсів і пріоритетів платежів повинен бути відповідний", – підкреслив економічний експерт.

Економія грошей

Як жителям Дніпра правильно вести облік витрат

Економічний експерт Михайло Крапивко розповів, що ведення обліку витрат – це культура поводження коштами:

"Таким чином, змінюється підхід до грошей. Коли людина знає, що його гарантований дохід прийде найближчим часом, то він планує його.

На сьогоднішній день потрібно бути готовим, що заробітна плата може прийти невчасно, а набагато пізніше. Також може прийти в меншому розмірі", – прокоментував Крапивко.

Фахівець додав, що в даний період жителям Дніпра необхідно залишати більше запасів. Наприклад, великі покупки або щось більш серйозне – по можливості можна відкласти на кращі часи, коли буде гарантований дохід.

Також бажано не створювати борги, так як потім їх може бути дуже важко повертати.

Економія коштів

Як жителі Дніпра економлять під час ослаблення карантину

Тетяна, 38 років:

"У даний період моя сім'я виживає за рахунок кредитної карти. Чоловіка на роботі відправили у відпустку за свій рахунок, а я працюю поки віддалено. До того ж, мою заробітну плату урізали!

Добре, що є кредитні карти, які дуже допомагають пережити карантинний період. Сподіваюся, скоро все налагодиться", – розповіла дніпрянка Тетяна.

Кредитна картка

Олег, 23 роки:

"Я економлю на харчуванні. На роботу щодня беру їжу з дому в судочках.

До карантину ходив в місця громадського харчування, але це надто витратно. У день міг витрачати по 100-120 гривень.

Зараз доводиться економити таким чином. І, в принципі, це непоганий спосіб. Адже ці ж гроші я можуть відкласти на оплату за квартиру або комунальні послуги", – повідомив житель Дніпра Олег.

Економія на продуктах

Анна, 29 років:

"Я божевільний шопоголік і без покупок прожити не можу. Але в зв'язку з карантином довелося перебороти в собі це і перестати купувати купу непотрібних речей.

Великі покупки також довелося відкласти. Наприклад, хотіла собі придбати новий телефон останньої моделі, але з нинішніми доходами – потрібно почекати", – розповіла Анна.

Економія

Дмитро, 44 роки:

"Як до карантину, під час нього та після, в окремому блокноті я веду облік витрат. Це дуже допомагає в кінці місяця зрозуміти, на які непотрібні речі або послуги ти витрачаєш безліч грошових коштів.

Крім того, завдяки цьому в майбутньому ти вже розумієш, на що необхідно виділити більше грошей, а з чим можна почекати до кращих часів", – повідомив дніпрянин Дмитро.

Економія

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі люди з інвалідністю мають ті ж права та обов'язки, що й інші городяни. Часто можна стати свідком того, як в громадському транспорті Дніпра ображають або принижують людей з інвалідністю.