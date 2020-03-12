Випускний-2020: у скільки обійдеться образ в Дніпрі

Вже скоро у всіх школах Дніпра пролунає останній дзвоник і 11-класники відгуляють випускні вечори. До цього довгоочікуваного свята більшість готуються заздалегідь. Дівчата активно бронюють місця на макіяж і зачіски, а хлопці обирають костюми.

У скільки в Дніпрі обійдеться образ на випускний – читайте далі в нашому матеріалі.

Випускний-2020 в Дніпрі

Сукня

Головною частиною образу випускниці є плаття. Хтось вважає за краще шикарні вбрання в підлогу зі стразами, а хтось дотримується скромного стилю без яскравих деталей.

У Дніпрі гарну сукню на випускний можна пошити на замовлення, придбати в магазинах або ж взяти напрокат.

Пошиття випускної сукні в Дніпрі в обійдеться від 2 тисяч до 10 тисяч гривень. Вартість залежить від уподобань клієнта і вибору тканини.

Пошиття сукні в Дніпрі

Пошиття сукні в Дніпрі

Пошиття сукні в Дніпрі

Пошиття сукні в Дніпрі

Пошиття сукні в Дніпрі

Якщо ж Ви хочете придбати вже готову сукню, то в салонах Дніпра асортимент великий. Ви можете прийти на примірку в будь-який день.

Середня вартість сукні в салонах Дніпра – від 3500 до 8 тисяч гривень.

Плаття в салонах Дніпра

Плаття в салонах Дніпра

Також можна орендувати випускну сукню на вечір. Вартість оренди становить 2-4 тисяч гривень. Але при цьому плаття потрібно повернути в хорошому стані, інакше доведеться додатково заплатити за ваду.

Оренда сукні в Дніпрі

Більшість мешканок Дніпра обирають сукні від відомих брендів і модельєрів. Такі наряди можна придбати в салонах весільних та випускних суконь.

Середня ціна за такий наряд в Дніпрі – від 15 до 25 тисяч гривень. Вартість залежить від вибору бренду.

Брендове плаття в Дніпрі

Брендове плаття в Дніпрі

Додатково до сукні необхідно підібрати взуття. У Дніпрі середня вартість туфель до випускного наряду – близько 1-2 тисяч гривень.

Взуття в Дніпрі

Макіяж і зачіска

Випускниці Дніпра вже активно записуються і бронюють місця на макіяж і зачіски. А візажисти і перукарі беруть клієнток на пробні зачіски і макіяжі.

Середня ціна випускного макіяжу в Дніпрі – 500-800 гривень. Відзначимо, що також Ви можете прийти до візажиста і зробити пробний макіяж до випускного. Професіонал підбере відповідний макіяж до Вашого образу, а також врахує Ваші побажання. Вартість пробного макіяжу в Дніпрі – 100-200 гривень.

Вартість випускної зачіски в Дніпрі також залежить від Вашого вибору. Середня ціна локонів варіюється від 300 до 700 гривень, вечірня зачіска – 500-700 гривень, плетіння – 400-500 гривень, браш-накрутка – 400-600 гривень.

Випускний макіяж в Дніпрі

Випускний макіяж в Дніпрі

Випускні зачіски в Дніпрі

Манікюр

Зробити манікюр в Дніпрі завжди можна встигнути. Поки що салони і майстри запис перед випускним не відкрили, але з цим затягувати не можна.

Середня вартість манікюру в Дніпрі – 250-350 гривень. Якщо Ви хочете додати стрази, малюнок і інші деталі, то доведеться доплатити близько 50 гривень.

Як розповіла OBOZREVATEL майстер манікюру Вікторія, найчастіше запис відкривають за місяць до випускного:

"Раніше немає сенсу записувати, тому що ще не всі випускниці знають точний час інших процедур, і часто бувають переноси записів.

Особисто я і більшість інших знайомих майстрів відкриваємо запис в травні. Якраз в цей період випускниці вже знають точний час усіх процедур.

Ціни на манікюр перед випускним не змінюються. Хіба що поза запис або з виїздом доведеться доплатити", – розповіла майстер манікюру з Дніпра Вікторія.

Манікюр в Дніпрі

Аксесуари

Прикраси – невід'ємна частина випускного образу. На один вечір можна придбати красиву біжутерію і зовсім недорого.

У Дніпрі середня вартість сережок – близько 100-200 гривень, браслетів – 100-150 гривень, кольє – 100-300 гривень.

Прикраси

Прикраси

Прикраси

Також випускниці Дніпра можуть купити набір прикрас. Їх вартість варіюється від 200 до 400 гривень.

Набір прикрас

Крім цього, деякі дівчата хочуть підкреслити свій образ стильним клатчем або маленькою сумочкою. У Дніпрі середня ціна такого аксесуара становить 500-700 гривень.

Аксесуари

Образ для випускника Дніпра

Зібрати образ для хлопця-випускника легше, ніж для дівчини. У магазинах Дніпра можна придбати костюм для випускника за невеликі гроші, а якщо Ви хочете ексклюзивне вбрання, то доведеться витратити набагато більше.

У Дніпрі пошиття штанів для хлопця коштує від 3 тисяч гривень і вище, пошиття піджака – від 8 тисяч гривень, пошиття сорочки – від 4 тисяч гривень і вище.

Також в магазинах можна придбати вже готовий чоловічий костюм до випускного. Середня вартість – 5 тисяч гривень.

Випускний костюм

Якщо Ви віддаєте перевагу купувати брендові речі, то витратити доведеться набагато більше – від 10 тисяч гривень і вище.

Випускний костюм

Ціни на чоловіче взуття під випускний костюм обійдеться близько 1000-2000 гривень.

Чоловіче взуття

Чоловіче взуття

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вступ до вищого навчального закладу – важливий крок у житті кожного. Щоб навчатися на бюджетній основі, необхідно ретельно підготуватися. Стало відомо, як випускникам Дніпра підготуватися до здачі ЗНО та вступу до вищого навчального закладу, і у скільки це обійдеться.

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