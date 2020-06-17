Виписка і прописка 2020: нові правила реєстрації в Дніпрі

Відповідно до закону, кожен житель Дніпра зобов'язаний зареєструвати своє місце проживання. З моменту прийняття Постанови Кабміну №207, в Україні діють нові правила прописки і виписки.

Про те, як оформити необхідні документи в Дніпрі і з якими питаннями доведеться зіткнутися в обов'язковому порядку – розповість OBOZREVATEL.

Як і де оформити виписку та прописку в Дніпрі

Повноваження по реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в містах перейшли до органів місцевого самоврядування і Центрам надання адміністративних послуг – ЦНАПам. Раніше випискою і пропискою займався паспортний стіл.

У Дніпрі послуга доступна в ЦНАПах за такими адресами:

Відділ ЦНАП "Правобережний": проспект Дмитра Яворницького, 75, 1 поверх, кімната 105;

Телефони: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07.

Відділ ЦНАП "Лівобережний": проспект Слобожанський, 31Д;

Телефони: (099) 602-10-02, (068) 237-52-76.

Як розповіла юрист з Дніпра Тетяна Кім, в селах і селищах, щоб прописатися і виписатися, потрібно звернутися до місцевого органу влади:

"У селах Дніпропетровської області функцію з оформлення прописки і виписки виконують виконавчі органи сільських або селищних рад. У районах, де такі органи не створені, обов'язок по реєстрації громадян покладено на сільського голову", – розповіла юрист.

Які документи потрібні в Дніпрі для виписки та прописки

Для виписки та прописки необхідно подати наступний пакет документів:

паспорт громадянина України;

заяву про реєстрацію місця проживання;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

військовий квиток або приписне свідоцтво зі штампом про зняття з обліку або відміткою військкомату про взяття на військовий облік (для виписки-прописки військовозобов'язаних і призовників, які перебувають на військовому обліку в РВК або підлягають постановці на військовий облік у військкоматі);

заяву про зняття з реєстрації місця проживання (у разі здійснення прописки одночасно з випискою з попереднього адреси);

документи, що підтверджують право на проживання в квартирі або будинку: договір купівлі-продажу нерухомості або оренди житлового приміщення. У разі відсутності таких документів, реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька – за згодою всіх власників).

При реєстрації з дозволу власника потрібна його присутність при подачі заяви. Також власник будинку або квартири повинен мати при собі документи, що засвідчують особу і право власності на житло, в яке здійснюється прописка.

Законом забороняється вимагати для реєстрації місця проживання інші документи. Наприклад, якщо в ЦНАП вимагають довідку з військкомату для виписки-прописки призовника або військовозобов'язаного – така вимога є незаконною.

Скільки часу займає процедура виписки та прописки в Дніпрі

Відповідно до законодавства, людині, який знялася з реєстрації за попереднім місцем проживання, дається 30 календарних днів на те, щоб зареєструватися за новою адресою проживання.

"Прописка оформляється в день надання дніпрянином всіх необхідних документів та за бажанням заявника може проводитись одночасно з випискою з попереднього місця проживання. При цьому, повинні бути виконані всі умови зняття з реєстрації і дотримані правила військового обліку у військкоматі", – акцентувала юрист.

При подачі документів на прописку або виписку з квартири через центр надання адміністративних послуг, датою реєстрації місця проживання за новою адресою є день отримання органом реєстрації всіх потрібних документів. Таким чином, терміни оформлення прописки в ЦНАП можуть відрізнятися, але не повинні перевищувати 30 днів. Процедура виписки-прописки призовників та військовозобов'язаних включає необхідність знятися з обліку у військкоматі за 3 дні до переїзду і потім встати на військовий облік не пізніше 7 днів.

Володарям паспортів у вигляді ID-карт інформація про місце проживання вноситься на електронний чіп, вмонтований в документ.

"Заміна ID-паспортів у зв'язку зі зміною прописки не проводиться, а для підтвердження адреси проживання власникові картки видається довідка з Єдиного державного демографічного реєстру, яку можна замовити онлайн і отримати у відділі ГМС".

Реєстрація місця проживання дорослих і дітей, старше 14 років

Щоб зареєструвати місце проживання в Україні, необхідно виконати дві процедури:

виписатися – пройти зняття з реєстрації за місцем проживання;

прописатися – зареєструватися за новою адресою проживання.

Порядок реєстрації місця проживання в Україні передбачає особисте звернення до органу реєстрації або ЦНАП. Оскільки дитина, яка досягла 14 років, може самостійно вибирати собі місце проживання, при подачі документів на виписку-прописку його присутність обов'язкова.

При виникненні обставин, що перешкоджають самостійному зверненням до органів реєстрації для оформлення виписки і прописки, реєстрація за місцем проживання може бути проведена за зверненням законного представника – батьків або опікунів, або представника за дорученням.

Реєстрація місця проживання дітей, молодших 14 років

Процедура прописки малолітніх дітей аналогічна процесу реєстрації місця проживання повнолітніх громадян, проте має ряд юридичних особливостей. Зокрема, прописка дитини до 14 років може бути здійснена виключно за місцем реєстрації одного з батьків. При цьому, згода власника житла для прописки не потрібно.

У разі, якщо батько і мати дитини прописані за різними адресами, місце проживання дитини реєструється разом з одним з них з письмової згоди другого з батьків. З 2020 роки дитина молодше 14 років може бути прописаний через інтернет за допомогою веб-порталу державних послуг "Дія".

Як прописати новонароджену дитину в Дніпрі

На реєстрацію місця проживання новонародженої дитини батькам дається термін в три місяці з дня народження малюка. Процедура в цьому випадку максимально спрощена і за бажанням батьків або одного з них, документи для прописки новонародженого можуть бути подані через РАГС під час проведення держреєстрації народження.

Крім того, з 2020 року прописка новонародженої дитини в великих містах України можлива в онлайн-режимі через електронний сервіс держпослуг "Є-Малятко".

Перелік документів, необхідних для реєстрації дитини:

заяву на оформлення дитині прописки;

оригінал і копія свідоцтва про народження;

квитанція про сплату адміністративного збору;

оригінал і копія паспорта одного з батьків, до якого прописується дитина.

Відділи реєстрації актів цивільного стану в Дніпрі: куди звертатися

Амур-Нижньодніпровський районний відділ РАГС – проспект Слобожанський, 15. Телефон: 056-767-20-45;

Індустріальний районний відділ РАГС – проспект Слобожанський, 14. Телефон: т056-767-20-56;

Новокодацький районний відділ РАГС – вул. Данила Галицького, 31. Телефон: 066-683-80-78;

Самарський районний відділ РАГС – вул. Космонавта Волкова, 3. Телефон: 056-767-20-57;

Центральний районний відділ РАГС – Січеславська Набережна, 10. Телефон: 068-683-53-45;

Чечелівський районний відділ РАГС – просп. Пушкіна, 67. Телефон: 056-767-21-02;

Відділ реєстрації актів цивільного стану управління юстиції Дніпропетровської області – вул. Шмідта, 43-А. Телефон: 056-371-27-48.

Для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, необхідна присутність обох батьків або нотаріально завірена згода тата (мами) на прописку дитини за новою адресою.

Які ризики виникають відсутність прописки у Днепрянин

Відповідальність за проживання без реєстрації місця проживання передбачена ст. 197 КУпАП та тягне за собою попередження. Штраф за несвоєчасну прописку або її відсутність у дорослих і дітей можливий тільки в разі повторного вчинення правопорушення (якщо дитина ніде не прописаний – відповідальність нестимуть батьки). Таким чином, жити без прописки в Україні теоретично можна, але це незаконно і є адміністративним порушенням.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в Дніпрі змінити по батькові дитині і на яких підставах це можливо. Для зміни по батькові у батьків повинні бути серйозні підстави, адже після процедури дитина стикається з багатьма труднощами.