ВІЛ - не вирок: дніпрянки розповіли, як живуть з інфекцією

Вони працюють, займаються творчістю і мріють. Люди з ВІЛ живуть так само, як і без нього. Ось тільки життя цінують і відчувають з подвійною силою.

Детальніше про це розповість OBOZREVATEL.

Як в Дніпрі живуть жінки з ВІЛ

Нам вдалося тепло поспілкуватися з представницями благодійного фонду "Позитивні жінки" в Дніпрі, які поділилися своїми історіями.

Людмила Коломоєць, Тетяна Павлова і Анна Пономарьова

Керівник організації "БО" Позитивні жінки "Людмила Коломоєць дізналася про свій позитивний ВІЛ-статус ще в 1996 році, коли такої потужної терапії для підтримки життєздатності організму ще не існувало.

"Мало хто готовий говорити про свій ВІЛ-позитивний статус, адже на сьогодні все ще існує певна стигма дискримінації. Головне завдання нашої благодійної організації – це захист прав жінок. Жінка з ВІЛ більш вразлива до інфекції за фізіологічними особливостями, адже вона - сторона приймаюча. Ми вибираємо підхід до кожної, хто звертається до нас за допомогою", - розповіла Людмила Коломоєць.

Вірус імунодефіцита людини - це вірус, який живе в організмі. Всередині людського організму вірус атакує клітини (CD4-клітини), які допомагають нам залишатися здоровими. Людина, в крові якої живе ВІЛ, є ВІЛ-позитивною.

"Наша організація захищає права жінок з ВІЛ-інфекцією, яких торкнулися проблеми, пов'язані з насильством. У нас на базі фонду є шелтер, куди може звернутися абсолютно будь-яка жінка (незалежно від наявності або відсутності ВІЛ-статусу)", - акцентує Людмила Коломоєць.

Людмила дізналася про свій позитивний ВІЛ-статус в 1996 році

З якими історіями в шелтер потрапляють ВІЛ-позитивні мешканки Дніпра

У притулку потрапляють з різними історіями. Жінки з ВІЛ часто страждають від домашнього насильства, але головна умова для перебування в шелтері - прийом терапії.

"Якось раз до нас прийшла жінка з ВІЛ-статусом, чоловік у неї був негативний. Чоловік давав їй можливість проводити час за комп'ютером один раз в тиждень і ставив пароль. Відібрав у неї картку з виплатами на дитину, до всього іншого – наша героїня історії була вагітна другою дитиною. Вдарив грім тоді, коли вона народила: чоловік з матір'ю вирішили позбутися від неї і просто вигнав на вулицю холодної зимової ночі. Вона прибігла до нас в шелтер в одних капцях і з побоями. Це була жахлива історія. Хороша жінка, відмінна мати. Над нею знущалися, погрожували, вона жила впроголодь. Складними шляхами їй вдалося повернути своїх дітей, адже колишній чоловік просто не давав спілкуватися".

І таких історій - сотні по всій країні, про які говорити не хочуть.

"Ще один був випадок, коли в дискордантній парі (коли один партнер з позитивним ВІЛ-статусом, а другий - з негативним) чоловік вирішив відібрати у жінки трьох спільних дітей. Він пішов до невропатолога і самостійно, без її присутності, попросив направлення до психіатра . Лікар, не бачачи пацієнтки, зі слів чоловіка видав направлення до фахівця, прописуючи в напрямку страшний діагноз, який позбавляє жінки права виховувати дітей. Ми довго вирішували питання, навіть писали листа в Гельсінську спілку з прав людини".

Кожна людина, дізнаючись про статус, відчуває шок:

"Мені в 1996 році повідомили в ВІЛ-статус з абсолютно кам'яним обличчям. Перше, що я почала робити - це рахувала роки. Скільки мені ще потрібно жити, щоб виховати дочку? Давали до 5 років. А мені не підходить! Треба 9 років! Хоча ні, хоча б 12 ... Лікар була в шоці - 12 так 12. До речі, рівно через 12 років у мене пішов обвал клітин, і я почала приймати терапію. А тоді був страх, ліки не було. Сьогодні є можливість жити і це - найголовніше. А тоді було враження, що ти живеш і впираєшся в стелю, адже будь-який день міг стати останнім", - згадує Людмила Коломієць.

Деякі проходять довгий шлях, перш ніж зізнатися самій собі в тому, що ВІЛ увірвався в їх життя:

"Я дізналася про ВІЛ, коли потрапила в лікарню з позаматковою вагітністю. Була велика крововтрата і розрив труби. Крім того, що я втратила дитину - мене приголомшили новиною про інфекцію. Звідки? Хто? В голові не вкладалося. Брали аналіз, сказали, що він "сумнівний". Був шок, адже рівно за рік до цього я потрапляла в лікарню, брали аналіз, і він був негативний. Крім того, на той момент ми з чоловіком жили разом вже 2 роки і партнерів я не змінювала. Тоді я вмовила себе, що це помилка і жила далі", - розповіла Анна Пономарьова, яка дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус в 2006 році.

Анна Пономарьова

Але життя вносить свої корективи:

"Перша думка - я з цим жити не буду. Ось долікую - і стрибну з балкона (сміється). Щоб вийти на роботу було обов'язкова умова - встати в СНІД-центрі на облік. Я це зробила, але більше в СНІД-центр не ходила , адже вмовила себе, що це все величезна помилка. Так я прожила ще 2 роки без терапії. Але потім знову потрапила в лікарню з позаматковою вагітністю. Був скандал з лікарем, адже вона рятувала моє життя і була по вуха в моїй крові, а я навіть не попередила про ВІЛ. Я могла заразити людину і це – найстрашніше. Але я вперто пішла з лікарні і знову не різнавала свій позитивний статус. Пізніше у мене була молочниця на постійній основі, і вона не лікувалася, могла також по 4 рази в рік хворіти на важку форму бронхіту - і я ДОСІ НЕ ПОВ'ЯЗУВАЛА ЦЕ З ВІЛ. Організм почав руйнуватися. Через 5 років від моменту постановки діагнозу я потрапила в лікарню з туберкульозом і тоді я зрозуміла, що так я помру. При чому - зовсім скоро. Я почала пити терапію, інакше мене б винесли ногами вперед. Була депресія, я розлучилася з чоловіком. Але зі мною працювали фахівці і я почала життя з чистого аркуша", - згадує Анна Пономарьова.

Як з ВІЛ-позитивними працюють психологи Дніпра

"У ВІЛ-позитивних жінок величезна сила волі. Для багатьох визнати свій статус - у принципі практично нереально, а вони живуть, працюють, виховують дітей, подорожують. Одним словом – переступають через страх і біль і живуть. Важливо розуміти, що ніхто з нас не має ніяких гарантій і ніхто не застрахований. Існує стереотип, що всі, у кого ВІЛ – це наркомани і жінки легкої поведінки. Але це не так. Багато забезпечених, розумних, успішних людей дізнаються про свій статус ВІЛ. Багато тих, хто дізнається про вірус будучи в тривалому шлюбі з одним чоловіком. Випадки все різні", - розповів психолог-сексолог Тетяна Павлова.

Психологи вчать жінок того, що життя не закінчується, а продовжується в новому ритмі:

"Жінки приходять в організацію на групу, працюють, малюють, танцюють і вчаться бачити життя з іншого боку. Ми разом вчимося отримувати задоволення від кожного нового дня, ставимо цілі, виконуємо завдання. Тут дівчинки плачуть і страждають тільки на початковому етапі. Пізніше – збирають весь досвід і йдуть далі", - додає Тетяна Павлова.

Тетяна Павлова підходить до роботи з ВІЛ-позитивними з великою відповідальністю

Чи існує дефіцит ліків в Дніпрі

Важливо розуміти, що ВІЛ та СНІД - це не одне і те ж. З ВІЛ люди можуть жити дуже і дуже довго, і він не перейде в стадію СНІДу. До того, як з'явилися ліки проти ВІЛ, ВІЛ-позитивні люди швидко захворювали і багато хто вмирав, так як їх імунна система не працювала.

"Багато жінок про свій статус дізнаються під час вагітності. Це дуже великий відсоток виявлення. І ще один величезний акцент: ВІЛ почав молодіти. Це означає, що заражатися інфекцією стали люди більш молодого віку".

Завдяки вченим, світ вже в змозі ефективно контролювати ВІЛ за допомогою антиретровірусних препаратів. Антиретровірусна терапія націлена на запобігання зростанню вірусу в організмі. Препарати зупиняють знищення вірусом CD4-клітин ( "білих солдатів"), тим самим дозволяючи імунній системі відновлюватися. У ситуації, коли вірус повністю блокований, формування нових вірусних частинок малоймовірно. Саме тому при прийомі терапії люди з ВІЛ проживають довге життя рівно також, як і без інфекції. Головне - підтримувати організм.

"У Дніпрі таблетками забезпечують безкоштовно, вони гарної якості і в великій кількості. Якщо не підходить одна терапія - її можна змінити на іншу", - додала Людмила Коломоєць.

ВІЛ - не вирок

Факти про ВІЛ, які повинен знати кожен

- ВІЛ не може жити поза організмом більше однієї хвилини;

- На сьогоднішній день ВІЛ розглядають як хронічне захворювання, а це значить, що якщо ти приймаєш свої ліки як годиться і ведеш здоровий спосіб життя - ти можеш жити довго;

- ВІЛ і СНІД - різні речі;

- Ти не можеш інфікуватися ВІЛ через поцілунки, обійми, спільний посуд, туалет і ванну;

- Якщо у тебе ВІЛ, то це не означає, що у твоєї дитини теж буде ВІЛ.

Живи здорово. Дніпро

Важливо пам'ятати! Не забувайте здавати вчасно всі необхідні аналізи на наявність хвороб і вірусів. Будьте здорові, бережіть себе і партнера, а також обов'язково охороняйтеся. Ваше майбутнє - у ваших руках.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що вперше за десятки років вчені виявили новий штам ВІЛ.

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