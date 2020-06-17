Виганяють з криками: як в громадському транспорті Дніпра порушують права людей з інвалідністю

У Дніпрі люди з інвалідністю мають ті ж права та обов'язки, що й інші городяни. Але, на жаль, не всі це розуміють. Часто можна стати свідком того, як в громадському транспорті Дніпра ображають або принижують людей з інвалідністю.

OBOZREVATEL докладно розповість, як в транспорті Дніпра обмежують права людей з інвалідністю та що за це загрожує водіям.

Права осіб з інвалідністю

Людям з інвалідністю I і II групи, дітям-інвалідам, а також їх супроводжуючим надається право безкоштовного проїзду в громадському транспорті міста.

Відзначимо, що в обов'язковому порядку має бути посвідчення або довідка, що підтверджує інвалідність.

Пільгові перевезення здійснюють усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування. Відмова в наданні транспортних пільг є порушенням прав інвалідів.

Люди з інвалідністю Общественная палата

Як в громадському транспорті Дніпра порушують права людей з інвалідністю

"Мені пільговиків і так вистачає"

У Дніпрі водії маршруток часто відмовляють в проїзді людям з інвалідністю, аргументуючи це тим, що нібито немає місць:

"Я інвалід 1 групи і у мене питання, де краще публікувати інформацію про випадки, так скажемо, "некоректної" поведінки водіїв маршрутних таксі та автобусів. Гаразд я хоч і після травми, але я молодий і вже більш-менш відновився. А коли жінка на милицях без однієї стопи намагалася сісти в маршрутку, пред'являючи пенсійне посвідчення, їй водій маршрутки, в якій сиділо всього шість чоловік, всі молоді, сказав: "Мені пільговиків і так вистачає, місць немає"", – повідомив житель Дніпра Олександр.

Люди з інвалідністю krimavtotrans.info

За посвідченням УБД – не беруть

Також водії місцевих маршруток часто негативно реагують на надання посвідчень учасника бойових дій.

Так, в одній з міських маршруток стався неприємний інцидент. Все почалося з того, що водій різко відреагував на надане пасажиром посвідчення УБД.

Як з'ясувалося, пасажир був не тільки учасником війни на сході України, а й мав інвалідність – у чоловіка не було однієї ноги.

За ветерана АТО заступилася небайдужа пасажирка, і в маршрутці розгорівся конфлікт. В результаті інцидент не вдалося втихомирити, але чоловіка за посвідченням УБД водій все таки провіз.

Посвідчення УБД autoguide.pro

"Готовий був заплатити за проїзд, але прогнали з криками"

Бувають ситуації, коли пасажири з інвалідністю, які бажають проїхати в міському транспорті за оплату, але їх все одно не пускають в салон:

"Диспетчер не пустила пасажира з інвалідністю на візку. Він був готовий заплатити за проїзд і їхати не по посвідченню. Але його все одно прогнали з криками", - повідомили в одному з Телеграм-каналів.

Люди з інвалідністю lgotnikam.ru

Вигнав школярку з інвалідністю на темну вулицю

У Дніпрі також був випадок, коли водій маршрутки вигнав школярку на темну вулицю, так як йому не сподобався її документ про інвалідність.

Як стало відомо, 13-річна дівчинка пред'явила водієві не оригінал свого документа про інвалідність, а його копію. Водій обурився і назвав документи простим папірцем. На захист дитини стали й інші пасажири, проте це не допомогло.

"Всі присутні в маршрутці намагалися заступитися за дівчинку, але водій проявив максимальну нелюдськість і висадив її на незнайомій вулиці в повній темряві. Донька злякалася, і вся в сльозах зателефонувала мені. Пізніше з'ясувалося, що це був останній автобус і водій знав про це! І викинув дівчинку одну пізно ввечері!" – повідомили родичі дівчинки.

Інвалідність Inbusiness.kz

"Якщо щось не влаштовує – виходьте, я далі везти Вас не буду!"

Випадки, коли водії виганяють з салону транспорту дітей або людей з інвалідністю – непоодинокі. Так, водій однієї з міських маршруток влаштував скандал через дитину з інвалідністю.

Як стало відомо, на одній із зупинок в маршрутку увійшло три жінки і маленький хлопчик з інвалідністю. Вони передали гроші за трьох і після цього водій почав обурюватися на всю маршрутку, що за дитину не заплатили.

Мама хлопчика все ж передала гроші, так як посвідчення забули вдома, але по дитині було видно, що у нього є інвалідність. Водій гроші взяв, але продовжив голосно обурюватися.

В результаті на одній із зупинок він зупинив автобус, заглушив двигун і почав кричати матюками, щоб пасажири покинули маршрутку. При цьому гроші за проїзд повертати не хотів. Але чоловіки стали наполягати, і він роздав гроші.

Інвалідність Vse42

Що загрожує водіям Дніпра за утиск прав людей з інвалідністю

Як розповів OBOZREVATEL завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков, в першу чергу, залишити скаргу потрібно в Департамент транспорту:

"Після цього ми виставляємо претензії не водієві, а автопідприємству. Якщо випадки систематичні – заміна перевізника", – прокоментував Васючков.

Важливо! Закон України "Про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні" передбачає, що громадяни з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, мають право на безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті, а також всіма видами приміського транспорту.

Діти та люди з інвалідністю першої, другої груп по зору і з ураженням опорно-рухового апарату та особи, які супроводжують громадян з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю зазначених категорій, також мають право на безкоштовний проїзд в метро.

Водій громадського транспорту Politeka

Куди скаржитися жителям Дніпра

У Дніпрі з подібними скаргами на водіїв громадського транспорту можна звертатися до самого перевізника відповідного маршруту або на гарячу лінію Дніпровської міської ради:

+380 | 56 | 732 12 12;

+380 | 95 | 732 12 12;

+380 | 96 | 732 12 12;

+380 | 73 | 732 12 12.

Крім того, залишити скаргу можна в офіційному телеграм-чаті Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради – "Департамент транспорту ДМР".

Громадський транспорт ncrim.ru

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