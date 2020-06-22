Відпустка 2020: скільки коштує зібратися на відпочинок жителям Дніпра
Літо – прекрасний час для того, щоб взяти відпустку і поїхати на відпочинок до моря. Але перед цим необхідно скласти список і придбати безліч речей.
Скільки коштує зібратися на відпочинок жителям Дніпра – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL .
Аптечка
В першу чергу, на відпочинок необхідно взяти аптечку з лікарськими препаратами. У житті можуть бути різні ситуації і тому аптечка завжди повинна бути під рукою.
Дешевше і простіше жителям Дніпра буде купити вже готову аптечку з усіма необхідними ліками.
Зазвичай до складу такої аптечки входить все, що потрібно для проведення штучного дихання, зупинки кровотечі, обробки і перев'язки ран, антисептичні та допоміжні засоби, довідник з надання першої долікарської допомоги та рекомендації щодо застосування медичних препаратів.
Середня вартість готової аптечки в Дніпрі – 200-250 гривень.
Гігієнічні засоби
Для поїздки на море також необхідно обов'язково взяти гігієнічні засоби. Адже незалежно від ситуації завжди потрібно дотримуватися правил гігієни та догляду за собою.
Список гігієнічних засобів і їх середня вартість у Дніпрі:
Вологі серветки – 25 гривень;
Сухі серветки – 20 гривень;
Зубна паста – 45 гривень;
Зубна щітка – 20 гривень;
Мило – 30 гривень;
Шампунь – 50 гривень;
Гель для душа – 40 гривень;
Бритва – 120 гривень;
Гель для гоління – 75 гривень;
Туалетний папір – 6 гривень;
Гребінець – 30 гривень;
Ватяні палички – 15 гривень;
Ватяні диски – 20 гривень;
Крем для засмаги – 60 гривень.
В середньому гігієнічні засоби для жителів Дніпра обійдуться в 560 гривень.
Одяг та інші речі
Що брати з собою з одягу – вибір кожного. Але головне взяти кілька змінних футболок, нижню білизну, шорти, головні убори, сонцезахисні окуляри, купальник, а також зручне взуття.
Крім того, необхідно придбати дорожню сумку, покривало, надувний матрац і рушники. Середня вартість цих речей у Дніпрі:
Дорожня сумка – 500 гривень;
Покривало – 200 гривень;
Надувний матрац – 400 гривень;
Рушник – 100 гривень.
Загальна сума такого набору в Дніпрі вийде близько 1200 гривень.
Важливо відмітити! Перед подорожжю не забудьте взяти з собою документи, що підтверджують особу, а також засоби індивідуального захисту – маски, рукавички та антисептик.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпро нарешті прийшла сонячна і спекотна погода. Тому місцеві жителі активно виходять на міські пляжі, загоряють і плещуться в річці. Стало відомо, як працюють пляжі Дніпра.