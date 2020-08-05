Відпочинок біля річки: ТОП місць в Дніпрі та області, де можна розслабитися

ТОП місць в Дніпрі та області, де можна розслабитися. Мамаслет

Через міську метушню та постійну роботу жителям Дніпра хочеться хоч ненадовго вирватися на відпочинок за межі міста, розслабитися та насолодитися тишею. Для цього багатьом достатньо знайти хороше місце біля річки, щоб разом з близькими людьми отримати задоволення на свіжому повітрі.

OBOZREVATEL зібрав ТОП місць в Дніпрі та області, де можна насолодитися відпочинком біля водойми і розповість, як туди дістатися.

Кар'єр в Старих Кодаках

Біля Дніпра розташоване прекрасне село Старі Кодаки. Приїхавши сюди, Ви зможете побачити неймовірні пейзажі та насолодитися красою місцевої природи. Крім того, в Старих кодах є гранітний кар'єр, біля якого також можна добре відпочити: влаштувати пікнік, порибалити і т.п.

Кар'єр в Старих Кодаках. Фото "Vgorode.ua"

Як дістатися

Доїхати до Старих Кодаків можна маршруткою №109. Вона курсує від площі Вокзальна до самого села.

Вартість проїзду: 8 гривень.

Час роботи: 05:00-23:00, кожні 4-15 хвилин.

Піщанка

Жителі Дніпра також можуть добре відпочити і розслабитися в селі Піщанка, яке розташоване на лівому березі річки Самара в місці впадання в неї річок Піщанка і Підпільна.

Тут є безліч чудових місць для відпочинку, а також як платні, так і безкоштовні пляжі. У село Піщанка можна приїхати навіть з наметами, встановити їх на березі річки і насолоджуватися красивими видами.

Піщанка. Фото "pishanka.dp.ua"

Як дістатися

До місця призначення можна доїхати маршрутом №207, який курсує від площі Старомостової до кінцевої – село Піщанка. Вартість проїзду: 15 гривень. Час роботи: 08:10-17:03.

Також від ТРЦ "Мост-Сіті" до села Піщанка рухається 209 маршрутка. Вартість проїзду: 22 гривні. Час роботи: 06:00-20:26.

Крім того, зручно можна виїхати з автовокзалу Дніпра. Звідси щопівгодини курсують автобуси до Піщанки. Вартість проїзду: 30-40 гривень.

Кар'єр у Вільногірську

Дане місце стало дуже популярним серед дніпрян. Адже кар'єр в Вільногірську прозвали "Дніпровськими Мальдивами". Чистий і білий пісок, прозорі озера і неймовірні пейзажі просто захоплюють дух.

Тому завдяки такій місцевості необов'язково летіти за кордон, адже справжня краса, де можна чудово відпочити – зовсім поруч.

Кар'єр в Вільногірську. Фото "Ukraine IS"

Як дістатися

Доїхати до бажаного місця можна двома способами – електричкою або маршруткою.

Так, з ж/д вокзалу Дніпра курсує електричка "Дніпро-П'ятихатки", яка проходить через Вільногірськ. Час відправлення:

05:00-06:58;

08:51-11:35;

15:51-17:19;

16:52-18:52;

17:23-19:26;

20:32-22:30.

Вартість проїзду: близько 70 гривень.

Також доїхати можна на маршрутці, яка щодня курсує з Центрального автовокзалу. Час відправлення:

07:00-09:00;

10:00-12:00;

13:00-15:00;

16:00-18:00;

19:00-21:00.

Вартість проїзду: 90 гривень.

Блакитні озера

Одними з популярних місць для відпочинку в Дніпропетровській області залишаються "Блакитні озера", які розташовані в селі Єлизаветівка. Тут з часом утворився котлован, який заповнився водою.

Також на Блакитних озерах облаштували кілька пляжів. Але відзначимо, що при купанні потрібно бути обережними, так як тут дуже глибоко.

Крім того, вечорами в цьому місці грає жива музика, проходять дискотеки, а також є всі необхідні умови, щоб залишитися з ночівлею.

Блакитні озера. Фото "Событие"

Як дістатися

Щодня до села Єлизаветівка ходить кілька автобусів з Центрального автовокзалу. Час відправлення: кожні півгодини. Вартість проїзду становить 30 гривень.

Орлівщина

Село Орлівщина в Новомосковському районі розташоване на лівому березі річки Самара. Тут знаходиться ліс, в якому можна розслабитися і подихати свіжим повітрям. Також протікає річка, на березі якої є можливість забути про міську метушню та побути наодинці зі своїми думками.

Крім того, в Орловщині розташовано безліч санаторіїв, котеджів і баз відпочинку. Вартість відпочинку цілком прийнятна. Головне – чудове проведення часу і отримання повноцінного відпочинку.

Орловщина. Фото "Вікіпедія"

Як дістатися

З Дніпра до Орловщини щодня курсують маршрутки з автовокзалу. Їх інтервал – 15 хвилин. Вартість проїзду становить 35-40 гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що для настрою та теплоти в будинку іноді не вистачає вірного і поступливого пухнастого друга. Знайти в Дніпрі вихованця – не проблема. У цьому на допомогу приходять спеціалізовані притулки для тварин.