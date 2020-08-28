Віддали здорову дитину – забрали інваліда: у Дніпрі батьки звинуватили лікарів у недбальстві

У Дніпрі батьки 2-річної Вероніки Дячини звинувачують лікарів обласної дитячої клінічної лікарні в недбальстві та некомпетентності у своїй роботі. За їхніми словами, вони віддали дочку на операцію, в результаті якої малятко стало інвалідом.

Про всі подробиці кореспонденту OBOZREVATEL розповів тато дівчинки Євген.

Як стало відомо, в лютому цього року у Ніки була планова операція з видалення грижі на стравоході. Після її проведення стан дитини різко погіршився і трапилася зупинка серця:

"Після того як дитину почали піднімати і одягати, вона впала в кому. Потім донька пробула місяць у реанімації. Чому так трапилося – лікарі не змогли відповісти, але було видно, що вони щось приховують", – розповів Євген.

2-річна Ніка перед операцією

Інші лікарі стверджують, що під час такої операції дитині могли пошкодити або зачепити блукаючий нерв, який відповідає за всі органи. Наразі в Ніки катастрофічно пошкоджений мозок від кисневого голодування:

"Скільки серце не працювало – ми теж не знаємо. Про що лікарі замовчують – ми не знаємо! І ми не знайшли фахівців, які могли б розповісти про реальну ситуацію з дитиною", – зазначив тато Ніки.

Раніше дівчинка була абсолютно здоровою

Невролог із Києва повідомив батькам, що дівчинці необхідне лікування стовбуровими клітинами, щонайменше в три етапи. Потім потрібна реабілітація:

"У клініці Козявкіна нам відмовили, оскільки важкий випадок і дитина постійно в страшному тонусі. Я дізнавався, що таких дітей реабілітують у Греції в клініці "Евексія", але там таке лікування від двох до шести місяців. У місяць від 9 до 13 тисяч євро!" – розповів Євген.

Як стверджують батьки Ніки, ситуація дуже складна, і в Дніпрі ніхто не хоче займатися їхньою донькою. Наразі дівчинка перебуває в міській клінічній лікарні №5:

"Я впевнений, що це винні лікарі з Космічної. І ще вони хотіли швидше від нас позбутися, покриваючи одне одного. Дуже хочеться, щоб вони понесли відповідальність, але грошей на суди та адвокатів у нас немає. Ми віддавали їм здорову дитину..." – додав тато дівчинки.

Також Євген розповів, що з дитячої клінічної лікарні лікар виписала дівчинку вже з явними ознаками нездорового стану, які привели до ще більшого погіршення здоров'я:

"У лікарні на Космічній нас вела Залізняк Тетяна Олександрівна, яка виписала мою доньку з передсудомними плямами, з посинілими ручками та ніжками. Дитина пробула вдома два тижні з судомами, дивитися на її муки вже не було сил. Тому швидка допомога нас доставила в 5 лікарню. Як сказали неврологи, стан дуже поганий, оскільки весь цей час були судоми. Це і призвело до погіршення. І те, що в дочки з'являлася якась реакція, то вона зникла теж через судоми", – повідомив папа маленької Ніки.

Крім того, батьки відзначили, що до погіршення здоров'я призвели ліки, які прописала лікарка. За їхніми словами, вони не підійшли дитині:

"Після реанімації дитина почала уві сні посміхатися, а також коли засинала – згинала ніжки. Але після судом стан погіршився..." – підкреслив Євген.

Маленька Ніка залишилася інвалідом

На сьогоднішній день у дворічної Ніки дуже багато діагнозів, які, за словами батьків, з'явилися після операції:

лапароскопічна фундоплікація;

аномалія розвитку магістральних судин шиї;

гостра надниркова недостатність;

гостра гіпоксична енцефалопатія рефлекторного характеру;

церебральна недостатність;

дихальна недостатність;

серцево-судинна недостатність;

пароксизмальна шлуночкова тахікардія;

спастичний тетрапарез;

бульбарний синдром;

симптоматична епілепсія.

2-річна дівчинка стала інвалідом

У вересні в дитини заплановано лікування стовбуровими клітинами в київській клініці. Але для цього потрібна велика сума грошей – 100 тисяч гривень.

Батьки Ніки просять допомоги у всіх небайдужих:

4149629397667981 – картка тата Дячини Євгена Леонідовича.

4149499121478513 – карта мами.

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