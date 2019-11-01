Від залежності до появи пухлини: як в Дніпрі живуть колишні алкоголіки

Алкоголізм - страшна хвороба, яку не всі можуть побороти. На жаль, в такому стані проживають понад 100 тисяч українців. Одні вчасно зупиняються, а життя інших перетворюється на справжнє пекло і сумно закінчується.

Дніпряни, які пройшли такий складний період в житті, намагаються не згадувати про минуле і просять змінити їх імена.

До чого призводить алкоголізм? Чи є нормальне життя після відмови від "чарівних" напоїв? Детально розповість OBOZREVATEL.

Алкоголізм b17

Віталій, 58 років:

"У 25 років я одружився, і у мене народилася чудова донька. У такому віці я ще не нагулявся і тому пішов, так би мовити, в запій. Днями і ночами пропадав з друзями в кафе, місцевих клубах і навіть примудрявся їздити гуляти в інші міста. А вдома чекали дружина і маленька донька. Зараз я розумію, що дуже винен перед ними, так як крім випивки я зраджував своїй коханій, яка все знала і приймала мене таким, який я був.

Так тривало протягом п'яти років. Одного разу я прийшов додому в нетверезому стані, зібрав речі і пішов від сім'ї. Тоді втрутилися мої батьки. Вони намагалися зупинити мене і вселити мені, що сім'я – найголовніше в житті і мені потрібно повернутися.

В той момент я знову поїхав до друзів на тиждень, де ми днями і ночами тільки те й робили, що пили і веселилися.

Одного разу за мною приїхав батько і сказав: "Обирай: або ти повертаєшся в сім'ю, або ми залишаємо тебе з твоїми пиятиками і більше не проси у нас допомоги".

У цей момент я ніби збожеволів, ну, м'яко кажучи, "зловив білку". Взявся за сокиру і почав ганятися за батьком. Добре, що йому вдалося втекти і сховатися.

На наступний день, коли мені розповіли про цю ситуацію, я нічого не пам'ятав, і мені було страшенно соромно перед всією сім'єю.

Тоді я вирішив, що пора закінчувати зі своїми пригодами і пиятиками, братися за розум і робити все, щоб моя сім'я добре жила і ні в чому не потребувала.

Я дуже вдячний своїй дружині за те, що змогла мене зрозуміти, пробачити, і прийняла назад в сім'ю. Я почав займатися бізнесом: відкрив кілька своїх магазинів, які до сих пір приносять гарний прибуток.

Минуло 26 років, і до сьогоднішнього дня я ні краплі алкоголю не вжив. Зізнаюся чесно, дуже соромно, навіть коли згадую всі моменти з минулого. Звичайно, сім'я мене пробачила і тепер я роблю все для того, щоб вони добре жили. Тому що завдяки їхній підтримці я зав'язав з темним минулим і тепер живу щасливим життям".

Алкоголізм ГолосUA

Сергій, 36 років:

"Одружився я дуже рано - в 17 років. Все тому, що моя дівчина завагітніла, і мої батьки змусили одружитися. Чесно, я це зовсім не планував і тому, можна сказати, мене насильно змусили створити сім'ю.

Я дуже багато працював, робив все, щоб моя дитина ні в чому не потребувала. Але до дружини у мене не було ніяк почуттів і тому я почав гуляти. У будні дні працював, а на вихідних пропадав де завгодно, але тільки не вдома. Так, я зраджував дружині і дуже багато пив. Було навіть таке, що дружина мене шукала по всьому місту три дні, а я просто відключив телефон і поїхав з друзями на море. У шлюбі ми прожили 14 років. Не знаю, як вона терпіли мої витівки.

Крім цього, дуже рано помер мій батько. Він служив в Афганістані і після повернення додому став жорстким алкоголіком. Він помер від цирозу печінки в ранньому віці. Тоді я ненавидів усіх, і це теж вплинуло на те, що пізніше я почав пити.

В один день я зустрів своє справжнє кохання. Ту, яка вже кілька років поруч зі мною, підтримує мене і щиро любить. Саме моя кохана змогла зупинити мене і повернути до нормального життя. Ми в шлюбі вже 4 роки. Крім цього, я знайшов іншу більш прибуткову роботу, перестав пити і гуляти, і з радістю повертаюся додому до своєї сім'ї. Але через вживання алкоголю у мене з'явилися проблеми з нирками. Іноді може так прихопити, що доводиться колоти знеболюючі. Можу точно сказати, що зі стану алкоголіка може вивести тільки підтримка рідної і близької людини, яка буде вірити в тебе, допомагати забути минуле і почати нове щасливе життя".

Алкоголізм Міжнародний культурний портал "Експеримент"

Артем, 22 роки:

"У мене був дуже складний перехідний вік. З 14 років я жорстко пив, курив і тусив з друзями. Крім цього, часто сварився з батьками з різних причин. Вони твердили, що мені потрібно отримати освіту і в майбутньому знайти хорошу роботу. Але я був малий та дурний і ніколи їх не слухав.

Якось я потрапив в дуже погану компанію, ночами я пропадав з ними. Ми ганяли на машинах в нетверезому стані і робили неприйнятні речі.

Пам'ятаю, що це була зима, і я настільки був п'яний, що впав і зламав ногу. Минув час, нога зажила, і я знову продовжував гуляти і пити мало не до втрати свідомості. Чесно, батьки навіть хотіли мене закодувати, але я категорично чинив опір і втікав з дому.

Одного разу з'явився жахливий біль в нозі, який з кожним днем посилювався все більше і більше. Крім цього, почалися головні болі, від яких не рятували ніякі таблетки. Я звернувся до лікаря і мені поставили страшний діагноз - рак ...

У цей момент весь світ перевернувся. Думки були тільки про одне: "Що робити ?! Що зі мною буде далі?!". Батьки дуже важко переживали зі мною цей момент. Я бачив у їхніх очах відчай, але надія на одужання все одно була.

І я став боротися за своє життя. Мої знайомі, близькі і рідні, друзі, навіть незнайомі люди допомогли зібрати потрібну суму на лікування, і я поїхав в Ізраїль.

Там я пробув кілька місяців, проходив лікування і хіміотерапії. Це було боляче. Через кілька місяців мені сказали, що пухлина зникла і тепер я абсолютно здоровий, але все одно потрібно періодично спостерігатися і стежити за своїм здоров'ям.

Я повернувся на батьківщину і зрозумів, що більше ніколи в житті ні краплі в рот алкоголю не візьму. Тому що алкоголь - це зло. Через нього мені поставили такий страшний діагноз, який повністю перевернув моє життя. Я зайнявся спортом, знайшов роботу і став частіше проводити час з сім'єю і близькими людьми. Тепер я ціную все, що маю, і живу заради свого майбутнього. Навіть ворогу не побажаю того, що я пережив".

Алкоголізм АіФ

Віктор, 61 рік:

"Я повернувся з армії, одружився і у мене народилася дитина. Робота була така, що частина моїх колег з приводом і без кожен день вживали алкоголь. Так, я почав випивати з ними.

Я пішов в моторошні запої: не ходив на роботу, на якій мене постійно прикривали, виганяв з дому дружину з маленькими дітьми.

Батьки мене завжди захищали і це, напевно, ще більше змушувало мене відчувати себе незалежною людиною і робити те, що я хочу. Ця залежність алкоголем тривала більше 30 років... Звичайно, були перерви, міг не пити місяць, але все починалося знову. Багато разів кодувався, але цього вистачало всього на рік, і я знову йшов в запій.

Зупинився я тільки тоді, коли у мене народилися онуки. Вони повернули мені сенс життя, і з ними я відчуваю себе щасливим. Я закодувався, і ось уже більше п'яти років не вживаю алкоголь. Я впевнений, що таке життя, яким я жив раніше, більше не повториться. Рідні та близькі люди допомагають мені забути все те, що я творив раніше. Шалено вдячний їм за те, що через такий проміжок часу повірили в мене і допомогли подолати страшний алкоголізм".

Люди стають алкоголіками з різних причин: хтось через розчарування в житті, а хтось потрапляє під поганий вплив. Перш ніж випити подумайте про наслідки. Адже алкоголізм не завжди виліковується і може привести навіть до летального результату. Головне – вчасно одуматися і зупинитися.

Софія Ковнір

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