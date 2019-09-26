Від однієї до п'ятдесяти тисяч: скільки коштує зняти квартиру в Дніпрі

У Дніпрі можна орендувати квартиру в абсолютно будь-якому районі і навіть з самим мінімальним бюджетом.

OBOZREVATEL розповість, де можна орендувати житло в Дніпрі і у скільки обійдеться місячна орендна плата.

Скільки коштує зняти квартиру в Дніпрі uainfo

Амур-Нижньодніпровський район

До складу району входять житлові масиви Сонячний, Мануйлівська, Ломовский, Каменський, Лівобережний-1 (інша назва - Березинський), Лівобережний-2, а також селища Кирилівка, Боржом, Султанівка, Сахалін, Березанівка, Ломівка, Амур і Нижньодніпровськ.

Оренда найдешевших квартир

За 1800 гривень ви можете орендувати кімнату в квартирі без господарів. У зимовий період оплата вище - 2000 грн + світло. У квартирі є пральна машина, бойлер, інтернет, диван і столик. Однокімнатна квартира обійдеться у 2000 гривень.

Середня вартість оренди

Середня ціна оренди квартир на Амурі (1 і 2 кімнатні) – 3500-4500 гривень. Звичайно ж, можна знайти і дорожче – все залежить від місця розташування, ремонту і умов в квартирі. Якщо говорити про трикімнатних квартирах – то ціни варіюються від 5500 грн в залежності від умов.

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Амур-Нижньодніпровському районі

Середня ціна на найдорожчі квартири під оренду в даному районі - про т 7000 гривень за однокімнатну і 10000 грн - 15000 грн за 2 і 3-кімнатне житло. Такі квартири найчастіше пропонують агентства нерухомості. Умови проживання надані для майбутніх орендарів на найвищому рівні.

Індустріальний район

Район межує з Амур-Нижньодніпровським і Самарським районами. На березі річки Дніпро розташований парк Сагайдак.

До складу району входять житлові масиви Лівобережний-3, Калиновський (раніше – Клочко) селища Самарівка і Олександрівка.

Оренда найдешевших квартир

Якщо хочете зняти недорогу кімнату або квартиру в індустріально районі, то вам пощастило: вже за 1400 гривень задумане реалізується. Звичайно ж, ремонт вас не порадує, зате дешево і сердито. Те ж стосується 2 і 3-кімнатних квартир: за 3 500 гривень ви можете зняти досить простору квартиру

Середня вартість оренди

Вже за 4000-4500 гривень в Індустріальному районі представлені варіанти "одиничок" та "двійок" з більш зручним місцем розташування та умовами проживання. За 5500-6000 гривень ви можете орендувати трикімнатну квартиру:

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Індустріальному районі

За 6000-7500 гривень ви можете зняти хороше житло в цьому районі (1 або 2-кімнатну квартиру):

За 12 500 грн в Індустріальному районі ви можете орендувати шикарну 3-к квартиру в районі з розвиненою інфраструктурою:

Новокодакскій район

Знаходиться в західній частині міста, межує з Чечелівське районом і селищем Карнаухівка (м Кам'янське). До складу району входять історичні селища Нові Кайдаки, Діївка, Сухачівка, Горяїнове, Ясна, житлові масиви Західний, Червоний Камінь, Покровський (колишній Комунар), Парус і смт Таромське.

Оренда найдешевших квартир

В даному районі ви можете зняти 1-кімнатну квартиру за суму від 1 000 гривень. Орендодавці надають мінімальні умови з частковою меблями. Крім того, зустрічаються варіанти з можливістю оренди з подальшим викупом.

Середня вартість оренди

Ціни на оренду в даному сегменті варіюються від 4500 до 6000 гривень за 1 і 2-х кімнатні квартири. В умовах проживання вказана вся необхідна меблі та техніка. Трикімнатна квартира з "свіжим" ремонтом обійдеться в суму від 6500 гривень.

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Новокодакском районі

Якщо ви хочете зняти дорогу квартиру в даному районі – то орієнтуйтеся на суму від 9 000 до 12 000 гривень. В таких квартирах є все для комфортного проживання: сучасна кухня, техніка, нові меблі.

Самарський район

Знаходиться в східній частині міста, межує з Амур-Нижньодніпровським і Індустріальним районами. Район отримав назву на честь річки Самара, яка ділить його на дві частини. До складу Самарського району Дніпра увійшли колишні міста районного підпорядкування Придніпровськ та Ігрень, селища Рибальського, Одинківка, Шевченко, Чаплі, Ксеньевка, житловий масив Північний і Нижньодніпровськ-Вузол.

Оренда найдешевших квартир

Якщо брати до уваги самі бюджетні варіанти, то можна розраховувати на 1200-1500 гривень за 1 кімнату або 2 кімнати в будинку. Орендодавець за краще здавати такого типу житло дівчатам-студенткам або самотнім працюючим хлопцям. Трикімнатна квартира в даному районі обійдеться в 3500 грн.

Середня вартість оренди

Орендувати 1-к квартиру з хорошим ремонтом і умовами в Самарському районі можна за 3500 гривень. Двокімнатна обійдеться в 4500 грн, ну а оренда трикімнатної - від 5000 гривень.

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Самарському районі

Якщо хочете орендувати трикімнатну квартиру в Самарському районі - розраховуйте на суму в 8000 гривень.

Соборний район

Соборний район розташований в центральній частині міста, на правому березі Дніпра. Соборний район - це економічний, культурний і промисловий центр міста. Також він найбільший район Дніпра по населенню.

Оренда найдешевших квартир

Щоб орендувати однокімнатну квартиру в даному районі - варто розраховувати на суму від 2500 гривень за невелику "одиничку". Орендарі пропонують зручне місце розташування і гарну транспортну розв'язку. Двокімнатна квартира обійдеться в 3500 грн, а трикімнатна - від 4000 гривень.

Середня вартість оренди

Середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Соборному районі стартує від 4000 гривень. Орендодавець пропонує стандартне наявність всієї техніки і меблів в хорошому стані зі свіжим ремонтом. Ціни на двокімнатні квартири – від 5500 гривень. Трикімнатна обійдеться в суму від 7000 гривень.

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Соборному районі

В даному районі найдорожчим варіантом на сайтах з пошуку житла вважається 1-кімнатна квартира вартістю в 20 000 гривень. Площа житла - 70 м². Квартира, укомплектована всіма необхідними меблями і технікою. Комплекс має свою закриту територію, з ландшафтним дизайном, яка прилягає і має прямий вихід в міський парк. Якщо ви хочете орендувати одну з найдорожчих двокімнатних і трикімнатних квартир – варто орієнтуватися на суму в 50 000 гривень.

центральний район

У травні 1932 року був створений Центральний Нагорний район, який через два роки, після загибелі С. М. Кірова, був перейменований в Кіровський. 26 листопада 2015 року розпорядженням і. о. міського голови в процесі декомунізації район перейменований в Центральний.

Оренда найдешевших квартир

Однокімнатна квартира в даному районі буде коштувати від 2500 гривень, а кімната – від 1700 гривень. У разі оренди кімнати вам доведеться жити з господинею. Орендувати двокімнатну квартиру можна за 4000 гривень, а трикімнатну – за 5000 гривень.

Середня вартість оренди

Середня вартість оренди квартир в Центральному районі – від 5000 грн за 1-кімнатну, від 6200 гривень за двокімнатну і 7500 гривень за "трійку". Орендодавець пропонують всі стандартні умови, свіжий ремонт і наявність необхідної техніки.

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Центральному районі

Орендодавці пропонують 1-кімнатну квартиру в стилі Лофт площею 48 кв.м за 15 000 гривень. Вартість двокімнатної - 20 000 гривень, а трикімнатної – 50 000 гривень.

Чечелівське район

Знаходиться в південно-західній частині міста, межує з Центральним, Шевченківським, Новокодакскім районами. До складу Чечелівське району Дніпра входять мікрорайони Чечеловка, 12-й квартал, Краснопілля, Аптекарська балка, Південний машинобудівний завод, Шинник.

Оренда найдешевших квартир

Орендувати ліжко-місце в Чечелівське районі можна за 1000 гривень. Умова – проживання з господарем житла. Оренда однокімнатної обійдеться в 2500 грн, двокімнатної - в 3500 гривень. Якщо вирішили взяти в оренду трикімнатну квартиру - орієнтуйтеся на ціну від 4000 гривень.

Середня вартість оренди

1-кімнатну квартиру в середньому можна орендувати за 4500 гривень, двокімнатну - 6000 грн, а трикімнатну - від 7000 гривень.

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Чечелівське районі

Вартість найдорожчої 1-кімнатної квартири в Чечелівське районі - 10 000 грн. Двокімнатна обійдеться в 13 000 гривень, а трикімнатна житлоплощу - в 16 000 грн.

Шевченківський район

Територія району пролягає від річки Дніпро та центральній частині міста. До складу Шевченківського району входить центр міста (колишня козацька слобода Половиця), Підстанція, 12 квартал, Тополя, Корея, Мирне, Кротова.

Оренда найдешевших квартир

В даному районі ви можете зняти кімнату за 1500 гривень без пральної машинки. Однокімнатна квартира обійдеться в 2500 гривень, дво- і трикімнатні – від 3300 гривень.

Середня вартість оренди

В середньому, однокімнатна квартира в даному районі обійдеться від 5000 гривень, двокімнатна – від 6500, а трикімнатна – 7500-8000 гривень.

Найдорожчі квартири з можливість оренди в Шевченківському районі

Ціни на дорогі квартири в Шевченківському районі - 13 000 грн за однокімнатну. Двокімнатна обійдеться в 17 000 гривень, а трикімнатна – в 25 000 гривень.

Яна Коваль

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