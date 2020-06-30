Від нецензурних слів до крадіжки дерев: у Дніпрі вандали знищують майно міста

На жаль, у Дніпрі щодня відбуваються акти вандалізму. Несвідомі місцеві жителі описують будівлі рекламою наркотиків, нецензурними словами, а також крадуть і знищують майно, яке належить комунальним підприємствам міста.

Як в Дніпрі вандали "вбивають" місто і як з цим борються – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Крах комунального майна

У Дніпрі вандали щодня трощать і псують комунальне майно, і при цьому причини таких дій – різноманітні. Хтось робить це під дією алкогольних напоїв або наркотичних засобів, а хтось – з незрозумілих особистих переконань.

З 1 червня після тривалого капітального ремонту відновила свою роботу амбулаторія №2 "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги 9".

Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, працівники намагаються підтримувати порядок всередині амбулаторії і зовні. Однак від дій несвідомих громадян не застрахований ніхто.

Вандалізм у Дніпрі в області медицини. Фото пресслужби Департаменту охорони здоров'я населення

Вандалізм у Дніпрі в області медицини. Фото пресслужби Департаменту охорони здоров'я населення

Не опять, а знову: популярну кулю бажань вкотре понівечили

У Дніпрі на Фестивальному причалі ще в 2006 році встановили скляну кулю бажань. Балансоутримувачем конструкції є ТОВ "Кристал".

Так, дана споруда щорічно страждає від рук несвідомих громадян. Перший раз кулю розбив вандал в лютому 2014 року. Після цього її відновили, але потім кулю ще кілька разів знищували. Відзначимо, що, незважаючи на акти вандалізму, скляну кулю кожен раз реконструюють, так як він є одним із символів міста і улюбленим місцем для фотосесій місцевих жителів.

Як стало відомо, днями компанія вандалів знову спотворила скляну конструкцію і змалювала її нецензурними написами і символами. Підприємство, на балансі якого міститься куля, поки не усунуло наслідки вандалізму.

У Дніпрі вандали залишають нецензурні написи та символи на кулі бажань

Куля бажань на Фестивальному причалі страждає щорічно

Куля бажань на Фестивальному причалі страждає щорічно

Перетворену вулицю Короленка почали розбивати

Як стало відомо OBOZREVATEL, нещодавно на вулиці Короленка невідомі цілеспрямовано виламали один з нових антипарковочних стовпчиків. Кожен з них закріплений чотирма спеціальними масивними кріпленнями. Щоб його виламати, необхідно прикласти силу.

У Дніпрі на Короленка вандали знищили новий антипарковочний стовпчик

Як повідомив OBOZREVATEL головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови і його заступників Антон Андрієнко, даний стовпчик незабаром буде відремонтовано за рахунок підрядної організації, так як об'єкт "Реконструкція вулиці Короленка" ще не прийнятий на баланс міста.

Відзначимо, що на місці вандалізму пошкоджений антипарковочний стовпчик вже демонтували.

У Дніпрі на Короленка демонтували антипарковочний стовпчик

П'ють і трощать, а комунальники відновлюють

У сквері на вулиці Калинова щодня розпивають спиртні напої, і все сміття городяни викидають на землю, хоча поряд знаходиться безліч урн.

Також у цьому сквері було встановлено 12 залізобетонних сміттєвих урн, але всі вони були розбиті вандалами. Крім того, співробітники комунальних підприємств на цьому місці постійно зафарбовують написи з рекламою наркотичних сайтів, а також відновлюють зламані лавочки.

Пам'ятник Клочко Володимиру Юрійовичу був відкритий в 1976 році, він складається з постаменту і кам'яного бюста з бронзи. Як розповів OBOZREVATEL майстер ділянки на Лівому березі підприємства-підрядника Геннадій Заяць, пам'ятник був встановлений з написом для жителів даного району, але близько місяця тому вандали обірвали всі написи. Також частина пам'ятника була зруйнована, а барельєф збитий.

"Щодня в цьому районі працюють по два співробітника комунальних служб, які контролюють і наводять лад після вандалів. Також для допомоги залучають техніку", – повідомив Заяць.

Вандалізм у сквері на Калиновій в Дніпрі

Вандалізм у сквері на Калиновій в Дніпрі

Вандалізм у сквері на Калиновій в Дніпрі

За словами представника підприємства-підрядника, одними з популярних районів, де щодня помічають акти вандалізму, є алея на проспекті Миру, парк Малиновського та парк Любарського.

Комунальники активно ліквідовують наслідки вандалізму в Дніпрі

Комунальники активно ліквідовують наслідки вандалізму в Дніпрі

Комунальники активно ліквідовують наслідки вандалізму в Дніпрі

Влада дбає, а поліція – ігнорує

Як повідомив OBOZREVATEL головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови і його заступників Антон Андрієнко, на сьогоднішній день випадки вандалізму значно зменшилися:

"За останні п'ять років було вкрадено більше п'яти тисяч люків. Але спочатку ця статистика була великою, а зараз вона значно зменшилася. Це все через те, що в Дніпрі пройшла акція "Дамоклів меч", коли закривалися всі нелегальні пункти прийому металобрухту. На сьогоднішній день здати люки в Дніпрі неможливо, тому що легальні приймачі їх не приймають", – розповів Андрієнко.

Крім того, в Дніпрі часто ламають лавки, урни та сміттєві баки. За словами чиновника, з цим дуже важко боротися, тому що акти вандалізму відбуваються, в основному, в темний час доби. Тому патрульна поліція не може встежити за порядком.

У Дніпрі вандали знищують сміттєві баки. Фото пресслужби Департаменту екологічної політики

Також одним з яскравих прикладів вандалізму є псування утеплювачів на теплових трубах, які належать комунальним підприємствам міста:

"Ми з'ясували, що цим займаються люди без певного місця проживання. Вони отдирают їх, щоб взимку їм було тепліше", – зазначив головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови і його заступників.

Досить поширеними випадками вандалізму в Дніпрі є крадіжки на квіткових клумбах і зелених насаджень. Так, місцеві жителі хочуть заощадити кошти і крадуть насадження з клумб для подальшої висадки на своїй території:

"Такі акти вандалізму також важко зафіксувати, так як це відбувається вночі. Часто крадуть туї, які городяни надалі висаджують в своєму приватному секторі", – додав Андрієнко.

У Дніпрі вандали спотворюють відомі пам'ятники непристойними написами

Також великою проблемою є крадіжки пластикових зливних решіток, які дніпряни крадуть для того, щоб у себе вдома облаштовувати пішохідні доріжки:

"Зараз по місту відбувається планова заміна старих зливних решіток і люків на нові антивандальні, які дуже важко вкрасти. Щорічно міська влада витрачає чималі гроші на боротьбу з вандалізмом", – зазначив чиновник.

За словами Андрієнко, за останній період у Дніпрі акти вандалізму підрахувати дуже складно. Раніше фіксували всі випадки, а зараз патрульна поліція перестала приймати заяви, так як це псує статистику розкриття злочинів.

У Дніпрі вандали залишають незрозумілі написи на майно комунальних підприємств міста

У Дніпрі вандали залишають безліч незрозумілих написів

У Дніпрі вандали описують дитячі майданчики, в тому числі і інклюзивний парк

У Дніпрі вандали описують дитячі майданчики, в тому числі і інклюзивний парк

Шановні місцеві жителі! Будь ласка, дотримуйтесь чистоти і порядку в громадських місцях. Адже приємніше бачити акуратний, цілий і без сміття Дніпро, ніж брудне та з пошкодженими конструкціями місто.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що літо – прекрасний час для того, щоб взяти відпустку і поїхати на відпочинок до моря. Але перед цим необхідно скласти список і придбати безліч речей. Стало відомо, скільки коштує зібратися на відпочинок жителям Дніпра.