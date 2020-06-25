Від масок до дистанції: чи дотримуються безпеки жителі Дніпра в транспорті
У Дніпрі та всій Україні посилився контроль за дотриманням карантинних обмежень. Вся справа в тому, що кількість хворих почала зростати.
Незважаючи на це, багато жителів Дніпра досить несерйозно ставляться до пандемії. Про те, чи дотримуються городяни правил соціальної дистанції і захисту під час поїздок в транспорті міста – розповість OBOZREVATEL.
Скільки хворих в Дніпрі
За даними на 25 червня, в Дніпрі зафіксовано майже півтисячі випадків зараження вірусом:
"За минулу добу за медичною допомогою з ознаками ГРВІ звернулися 63 людини. Станом на 25 червня, в місті зафіксовано 498 лабораторно підтверджених випадків захворювань на COVID-19. 378 осіб одужали. 8 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження ", – повідомила медичний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 5 Олена Олексенко.
Незважаючи на те, що державна і місцева влада просять городян бути уважнішими до свого здоров'я і дотримуватися заходів безпеки, поки це необхідно – дніпряни "втомилися" від масочного режиму і постійних обмежень.
Чи дотримуються жителі Дніпра карантинні обмеження
Як розповів старший інспектор прес-служби Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, старший лейтенант Павло Карманов, патрульна поліція Дніпра часто проводить профілактичні бесіди і виїжджає на рейди, щоб донести до городян всю серйозність ситуації:
"Під час патрулювання поліцейські часто виявляють порушників карантинних заходів. Варто нагадати, що від вас залежить не тільки ваше здоров'я, а й життя оточуючих людей. Крім того, може бути виписаний штраф згідно зі статтею 44-3 КУпАП – порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних , санітарно-протиепідемічних правил і норм. Штрафи за порушення карантину складають від 17 до 34 тисяч гривень для громадян та від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб ".
Чи дотримуються карантинних правил в громадському транспорті Дніпра
Сьогодні Дніпро живе практично звичними для себе життям і ритмом. На вході в трамвай, тролейбус або маршрутку водії звертають увагу на наявність захисної маски, а ось одноразовими рукавичками користуються практично одні пенсіонери.
Маски або респіратори в транспорті є у дітей і людей похилого віку, а ось молодь і покоління середнього віку дотримуються правил рідше. Багато людей знімають маски, коли проходять повз водія транспорту, інші – спускають захисні засоби до підборіддя:
"Вчора я намагався виїхати з центру на житловий масив Парус, зайшов в 121 маршрутку. Була година пік, всі місця зайняті, тому водій попросив мене вийти з транспортного засобу. "Брати стоячих" відмовився, оперуючи тим, що штрафують", – розповів житель Дніпра Ілля.
Але не всі водії так сумлінно ставляться до безпеки пасажирів:
"З центру пасажирів стоячи не беруть, але як тільки водій від'їжджає від кінцевої – може забити повний вагон. Вчора тільки їхав на першому трамваї, людей було дуже багато. Спека, всі в масках, товпляться і злі", – поділився дніпрянин Олексій.
До слова, пасажири трамваїв більш відповідально ставляться до безпеки: практично всі, хто знаходився в вагоні, були в медичних масках. Що стосується дистанції – її складно дотримуватися, особливо в стандартних "спринтерах". Все, що залишається – убезпечити себе масками і антисептичними засобами.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про роботу служб у Дніпрі і корисних номерах. Трапляються ситуації, коли терміново потрібно вирішити питання або отримати допомогу, а контактних даних – немає.