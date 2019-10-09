Від двох смужок на тесті до пітного одягу: що дивного дніпряни можуть купити в мережі

При бажанні житель Дніпра може обзавестися самої незвичайної покупкою.

Що продають в мережі - OBOZREVATEL розповість нижче.

Незвичайні товари в інтернеті

Дизайнери модного бренду Оpening Сeremony випустили джинси, які потрібно носити без білизни. Зараз вони продаються в мережі за 600 доларів (14865,60 гривень). Дизайн джинсів вельми незвичайний - вони мають широкі прозорі вставки з боків, які повністю оголюють стегно і ногу. Тобто, їх потрібно носити без нижньої білизни.

Водонепроникний надувний "Зелений інопланетянин" - відмінна забава для вечірки. За 446 гривень ви можете купити костюм і вражати оточуючих. Саме в аналогічних костюмах часто можна зустріти смішні відео в мережі, де герої розігрують друзів.

У комплекті з костюмом можна замовити пару сережок за 25 гривень:

Ви фанат Тірекс? Тоді цей костюм точно для вас! Якщо у вас на роботі немає дрес-коду – ви маєте повне право в ньому прийти в офіс.

Крім того, в інтернеті є можливість замовити "Чоловічий трофей". Що з ним робити – вирішувати тільки вам. Як варіант – вручити коханому чоловікові або самотньою подрузі.

Позитивний тест на вагітність – той ще сюрприз для чоловіка. За 60 гривень ви можете увігнати в ступор свого обранця. Головне – не забувати про наслідки такого розіграшу.

Навіщо і кому може знадобитися спітніле, мокре і забуте спортивне барахло – залишається тільки здогадуватися. Але продавець впевнений, що дивний комплект коштує 100 гривень.

Якщо ви справжній шанувальник творчості Ніколаса Кейджа - то швидше за замовляйте собі ультрамодний спортивний комплект з його особою. А щоб бути ближче до кумира ночами – подушку з Кейдж-бананом.

Ось такий антистрес можна купити в інтернеті. За відгуками – ці штуковини дуже м'які і приємні. Хто знає, можливо саме в вашому офісі їх не вистачає.

Всього 199 гривень – і ви станете гордим володарем тапочок-риб. Крім того, такі тапочки – відмінний подарунок другу. Але не радимо дарувати такий подарунок коханій людині на річницю, адже є шанс залишитися побитим цієї ж взуттям.

Хочете підкреслити свою красу або додати родзинку в образ? Сумка-пивний животик вам на допомогу.

Чи вважаєте, що маленькій сумки недостатньо? Тоді вперед за модною футболкою!

А як на рахунок підсвічування для велосипеда? Вибирайте будь-який колір і катайтеся по нічному місту скільки завгодно!

Любіть розглядати картинки у вбиральні? В інтернеті є все, чого душа забажає!

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