Весняні тренди: що буде модно в Дніпрі

Справжні модниці Дніпра вже у всеозброєнні: підготовка до нового сезону добігає кінця.

Якщо ви ще не встигли оновити свій гардероб – OBOZREVATEL розповість, що модно в новому сезоні.

Що буде модно в Дніпрі: весна-2020 pinterest

Модні кольори весни і літа 2020 виглядають яскраво, свіжо, але при цьому трохи знайоме, нагадуючи нам барвисті і оптимістичні 80-е. На думку Інституту кольору Пантон, ця палітра відображає нашу мрію про стабільність і індивідуальності, збереженню традицій і оновленню класики. Які тренди принесе весна в місто – поділилася модельєр-дизайнер з Дніпра Катя Голуб.

Тренд №1: Синій колір

Як підмітив інститут кольору Pantone, який визначає кольори у всьому світі, головний колір 2020 року - класичний синій. Цей відтінок сприяє зниженню тривоги в світі, що стала бичем сучасного суспільства.

Pantone Colours of the Year woolmarket

"Він трендовий, так як це пов'язано з комфортом, спокоєм і природою. Ще в новому сезоні будуть популярними кольорами бордо, зелений (смарагд) і карамель", – поділилася дизайнер.

Колір 2020 року - синій vogue.ua

Актуальні образи vogue.ua

Синій - благородний і глибокий колір elle

Світ моди зробив вибір vogue.ua

Тренд №2: Об'ємні светри

Об'ємні светри – це тренд весни 2020 року в комплекті з міні спідницею.

"Такий тренд актуальний не перший сезон. Spring/2020 буде дивувати не тільки симбіозом фактур, але і зручністю на межі з жіночністю" – акцентує дизайнер.

Для дам з характером і стилем marieclaire

Весна - привід яскраво заявити про себе marieclaire

Дівчата раді таким трендам marieclaire

Тренд №3: спідниці з фатину

Фатинові спідниці вже встигли підкорити серця дніпрянок.

За словами дизайнера Каті Голуб, спідниці з елементами фатину стильно виглядають зі шкіряною курткою. Суміш ніжного кольору спідниці з грубим верхом і класичне взуття – один з найстильніших луків весни.

Фатин - ще один тренд elle

Зухвалість і ніжність в одному образі elle

Ніколи не пізно стати жіночною marieclaire

Тренд №4: Сарафани зі светром

Сарафани зі светром під грубе взуття (черевики, кросівки) або ж навпаки, під класичне взуття на підборах – один з головних трендів цієї весни.

"Не потрібно соромитися виділятися серед інших і комбінувати те, що раніше не поєднувалося. Весна 2020 – сезон впевнених в собі", – підвела підсумки дизайнер.

Мода на светри та сарафани marieclaire

Образ на кожен день marieclaire

Будь стильною 24\7 marieclaire

Тренд №5: Тартан

Традиційний шотландський принт – гордість Сполученого Королівства, який вже давно прийшов на територію Європи і з завидною постійністю з'являється на подіумах інших модних столиць. У новому сезоні клітина буде виглядати стильно як і в total-look, так і при використанні однотонних основ.

Шотландський принт знову актуальний elle

Тренд №6: Лаванда

Європейським фаворитом цього разу стала ніжна лаванда, причому пристрасть до розбілених відтінків фіалки масово захопила подіуми. Вибирайте тотал-луки, як у Emilia Wickstead, Preen by Thornton Bregazzi і Roland Mouret, або приміряйте на себе бузковий дозовано, як у Marta Jakubowski і AWAKE

Roland Mouret, Preen by Thornton Bregazzi, Emilia Wickstead marieclaire

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