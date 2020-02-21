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21 лютого • оновлено в 18:04
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Яна Коваль

Весняні тренди: що буде модно в Дніпрі

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Справжні модниці Дніпра вже у всеозброєнні: підготовка до нового сезону добігає кінця.

Якщо ви ще не встигли оновити свій гардероб – OBOZREVATEL розповість, що модно в новому сезоні.

Що буде модно в Дніпрі: весна-2020

Що буде модно в Дніпрі: весна-2020

pinterest

Модні кольори весни і літа 2020 виглядають яскраво, свіжо, але при цьому трохи знайоме, нагадуючи нам барвисті і оптимістичні 80-е. На думку Інституту кольору Пантон, ця палітра відображає нашу мрію про стабільність і індивідуальності, збереженню традицій і оновленню класики. Які тренди принесе весна в місто – поділилася модельєр-дизайнер з Дніпра Катя Голуб.

Тренд №1: Синій колір

Як підмітив інститут кольору Pantone, який визначає кольори у всьому світі, головний колір 2020 року - класичний синій. Цей відтінок сприяє зниженню тривоги в світі, що стала бичем сучасного суспільства.

Pantone Colours of the Year

Pantone Colours of the Year

woolmarket

"Він трендовий, так як це пов'язано з комфортом, спокоєм і природою. Ще в новому сезоні будуть популярними кольорами бордо, зелений (смарагд) і карамель", – поділилася дизайнер.
Колір 2020 року - синій

Колір 2020 року - синій

vogue.ua

Актуальні образи

Актуальні образи

vogue.ua

Синій - благородний і глибокий колір

Синій - благородний і глибокий колір

elle

Світ моди зробив вибір

Світ моди зробив вибір

vogue.ua

Тренд №2: Об'ємні светри

Об'ємні светри – це тренд весни 2020 року в комплекті з міні спідницею.

"Такий тренд актуальний не перший сезон. Spring/2020 буде дивувати не тільки симбіозом фактур, але і зручністю на межі з жіночністю" – акцентує дизайнер.
Для дам з характером і стилем

Для дам з характером і стилем

marieclaire

Весна - привід яскраво заявити про себе

Весна - привід яскраво заявити про себе

marieclaire

Дівчата раді таким трендам

Дівчата раді таким трендам

marieclaire

Тренд №3: спідниці з фатину

Фатинові спідниці вже встигли підкорити серця дніпрянок.

За словами дизайнера Каті Голуб, спідниці з елементами фатину стильно виглядають зі шкіряною курткою. Суміш ніжного кольору спідниці з грубим верхом і класичне взуття – один з найстильніших луків весни.

Фатин - ще один тренд

Фатин - ще один тренд

elle

Зухвалість і ніжність в одному образі

Зухвалість і ніжність в одному образі

elle

Ніколи не пізно стати жіночною

Ніколи не пізно стати жіночною

marieclaire

Тренд №4: Сарафани зі светром

Сарафани зі светром під грубе взуття (черевики, кросівки) або ж навпаки, під класичне взуття на підборах – один з головних трендів цієї весни.

"Не потрібно соромитися виділятися серед інших і комбінувати те, що раніше не поєднувалося. Весна 2020 – сезон впевнених в собі", – підвела підсумки дизайнер.
Мода на светри та сарафани

Мода на светри та сарафани

marieclaire

Образ на кожен день

Образ на кожен день

marieclaire

Будь стильною 24\7

Будь стильною 24\7

marieclaire

Тренд №5: Тартан

Традиційний шотландський принт – гордість Сполученого Королівства, який вже давно прийшов на територію Європи і з завидною постійністю з'являється на подіумах інших модних столиць. У новому сезоні клітина буде виглядати стильно як і в total-look, так і при використанні однотонних основ.

Шотландський принт знову актуальний

Шотландський принт знову актуальний

elle

Тренд №6: Лаванда

Європейським фаворитом цього разу стала ніжна лаванда, причому пристрасть до розбілених відтінків фіалки масово захопила подіуми. Вибирайте тотал-луки, як у Emilia Wickstead, Preen by Thornton Bregazzi і Roland Mouret, або приміряйте на себе бузковий дозовано, як у Marta Jakubowski і AWAKE

Roland Mouret, Preen by Thornton Bregazzi, Emilia Wickstead

Roland Mouret, Preen by Thornton Bregazzi, Emilia Wickstead

marieclaire

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в Дніпрі повернути гроші або обміняти товар : права споживачів.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини Стиль Мода
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