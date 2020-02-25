Весняні хвороби у дітей: що радять лікарі Дніпра

Разом з потеплінням в Дніпро приходить сприятливе середовище для росту і розвитку мікробів, а запас необхідних вітамінів в організмі знижується.

Про те, як не допустити хвороби у дітей у весняний період – розповість OBOZREVATEL.

Весняні хвороби: як боротися golos.zp.ua

Як розповів фахівець Дніпропетровського центру матері та дитини ім. проф. Руднєва Максим Карамушка, самими "популярними" захворюваннями як і раніше вважаються грип і застуда. Як правило, ними встигають перехворіти багато дітей, а то і по кілька разів за весну.

"Часто буває, що у весняний період у дитини виникає поєднання найрізноманітніших захворювань. Наприклад, ГРВІ провокує загострення хронічного гаймориту, алергії, гастроентерологічних захворювань. Також навесні зустрічаються часті спалахи інфекційного мононуклеозу, грипу. Це відбувається тому, що погодні умови початку весни – дуже сприятливі умови для поширення збудників цих захворювань. Крім того, для початку весни характерні загострення хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту: гастрити, гастродуоденіти, виразки шлунка, різні запальні захворювання кишечника. І це "підкріплюється" тим, що в організмі дитини утворюється сезонна нестача вітамінів, яка ускладнює лікування " – розповів лікар Максим Карамушка.

Спеціаліст акцентує, що після зими в першу чергу страждає імунітет:

"Причиною частих хвороб дітей навесні є вичерпаний за зиму запас міцності імунітету, який утворюється в організмі дитини протягом теплого періоду. Крім того, в зимовий період дає про себе знати нестача сонячного світла, яке сприяє виробленню організмом вітаміну D".

Рекомендації: як уберегти дитину від хвороб навесні

На думку фахівця, головний і перевірений метод – вести здоровий спосіб життя. Щоб ваша дитина була здорова, потрібно:

– дотримуватися правил гігієни;

– гуляти на свіжому повітрі;

– займатися спортом;

– дотримуватися здорового збалансованого харчування;

– обмежити контакти з інфекційними хворими.

Дніпровські батьки підтримують точку зору фахівців. На думку багатодітної мами Тетяни Ковальчук, в даному питанні немає ніяких секретів:

"Провітрюйте приміщення кілька разів на день і стежте, щоб діти дотримувалися режиму сну. Важливий момент – менше гаджетів і більше прогулянок. Звичайно ж, важливо мінімізувати відвідування громадських місць, адже є ризик підхопити вірусну інфекцію. Посилене вітамінізоване харчування: цитрусові, яблука, мед – якомога більше зелених овочів і фруктів. При дотриманні цих правил – ваші діти будуть здорові цілий рік ", – акцентує мешканка Дніпра.

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Здоров'я дітей: три головних правила

1. У дітей, як і у дорослих, навесні нерідко загострюються хронічні захворювання. Навіть якщо дитина добре себе почуває, весняна консультація з фахівцем обов'язкове.

2. У міжсезоння необхідний прийом полівітамінів: місячний курс, потім на тиждень перерву – і так до самого літа. Підбирайте препарати тільки з фахівцем, які відповідають віку дитини – в них підібрані оптимальний склад компонентів і дозування.

3. Навесні особливо небезпечно "розгойдувати" біоритми, це послаблює імунітет. Постарайтеся домогтися, щоб дитина лягала спати і вставала в один і той же час, їла "за розкладом", гуляла щодня не менше двох годин.

Куди звертатися в Дніпрі, якщо захворіла дитина

У Дніпрі достатньо медичних установ, в яких готові надати допомогу будь-якій дитині:

Лікарні:

Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, вул. Космічна, 13. Телефон: (056) 713-71-00;

Міська дитяча клінічна лікарня №1, Слобожанський проспект, 29а. Телефон: (056) 760-05-93;

Міська дитяча клінічна лікарня №2, вул. Свердлова, 29. Телефон: (056) 373-65-28;

Міська дитяча клінічна лікарня №3 ім. проф. Руднєва, пр. Пушкіна, 26. Телефон: (0562) 33-83-37;

Міська дитяча клінічна лікарня №5, вул. Акінфієва, 5. Телефон: (056) 246-13-74;

Міська дитяча клінічна лікарня №6, вул. Караваєва, 68. Телефон: (056) 760-51-00.

поліклініки:

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №1 вул. Саранська, 12;

Поліклініка №3 дитячої міськлікарні №1 вул. С. Ковалевської, 53;

Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №1 вул. Березинська, 25;

Поліклініка №5 дитячої міськлікарні №1 вул. Широка, 222;

Поліклініка №6 дитячої міськлікарні №1 вул. Бєляєва, 4;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №3 пр. Пушкіна, 26;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №5 вул. Шевченко, 6 / А;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №5 вул. Космічна, 1;

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №5 бульвар Слави, 52;

Поліклініка №3 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Янтарна, 81;

Дитяча поліклініка міськлікарні №6 вул. С.Ковалевской, 53 / А;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №6 вул. Караєва, 68;

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №6 ж/м Західний, вул. Будьонного, 12;

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Косіора, 31 / А;

Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №6 ж/м Червоний Камінь, 10;

Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Фестивальна, 1;

Поліклініка №5 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Мониторная, 10;

Дитяча поліклініка №3 міськлікарні №6 вул. Березинська, 18;

Дитяча поліклініка №4 міськлікарні №6 пров. Фестивальний, 1.

Філії поліклінік:

Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Орловська, 41;

Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Зональна, 4;

Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Татарська, 54.

У непередбачених ситуаціях - телефонуйте в 103.

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