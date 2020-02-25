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25 лютого • оновлено в 19:28
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Яна Коваль

Весняні хвороби у дітей: що радять лікарі Дніпра

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Разом з потеплінням в Дніпро приходить сприятливе середовище для росту і розвитку мікробів, а запас необхідних вітамінів в організмі знижується.

Про те, як не допустити хвороби у дітей у весняний період – розповість OBOZREVATEL.

Весняні хвороби: як боротися

Весняні хвороби: як боротися

golos.zp.ua

Як розповів фахівець Дніпропетровського центру матері та дитини ім. проф. Руднєва Максим Карамушка, самими "популярними" захворюваннями як і раніше вважаються грип і застуда. Як правило, ними встигають перехворіти багато дітей, а то і по кілька разів за весну.

"Часто буває, що у весняний період у дитини виникає поєднання найрізноманітніших захворювань. Наприклад, ГРВІ провокує загострення хронічного гаймориту, алергії, гастроентерологічних захворювань. Також навесні зустрічаються часті спалахи інфекційного мононуклеозу, грипу. Це відбувається тому, що погодні умови початку весни – дуже сприятливі умови для поширення збудників цих захворювань. Крім того, для початку весни характерні загострення хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту: гастрити, гастродуоденіти, виразки шлунка, різні запальні захворювання кишечника. І це "підкріплюється" тим, що в організмі дитини утворюється сезонна нестача вітамінів, яка ускладнює лікування " – розповів лікар Максим Карамушка.

Спеціаліст акцентує, що після зими в першу чергу страждає імунітет:

"Причиною частих хвороб дітей навесні є вичерпаний за зиму запас міцності імунітету, який утворюється в організмі дитини протягом теплого періоду. Крім того, в зимовий період дає про себе знати нестача сонячного світла, яке сприяє виробленню організмом вітаміну D".

Рекомендації: як уберегти дитину від хвороб навесні

На думку фахівця, головний і перевірений метод – вести здоровий спосіб життя. Щоб ваша дитина була здорова, потрібно:

– дотримуватися правил гігієни;

– гуляти на свіжому повітрі;

– займатися спортом;

– дотримуватися здорового збалансованого харчування;

– обмежити контакти з інфекційними хворими.

Дніпровські батьки підтримують точку зору фахівців. На думку багатодітної мами Тетяни Ковальчук, в даному питанні немає ніяких секретів:

"Провітрюйте приміщення кілька разів на день і стежте, щоб діти дотримувалися режиму сну. Важливий момент – менше гаджетів і більше прогулянок. Звичайно ж, важливо мінімізувати відвідування громадських місць, адже є ризик підхопити вірусну інфекцію. Посилене вітамінізоване харчування: цитрусові, яблука, мед – якомога більше зелених овочів і фруктів. При дотриманні цих правил – ваші діти будуть здорові цілий рік ", – акцентує мешканка Дніпра.
Прогулянки на свіжому повітрі - запорука здоров'я

Прогулянки на свіжому повітрі - запорука здоров'я

akzent

Здоров'я дітей: три головних правила

1. У дітей, як і у дорослих, навесні нерідко загострюються хронічні захворювання. Навіть якщо дитина добре себе почуває, весняна консультація з фахівцем обов'язкове.

2. У міжсезоння необхідний прийом полівітамінів: місячний курс, потім на тиждень перерву – і так до самого літа. Підбирайте препарати тільки з фахівцем, які відповідають віку дитини – в них підібрані оптимальний склад компонентів і дозування.

3. Навесні особливо небезпечно "розгойдувати" біоритми, це послаблює імунітет. Постарайтеся домогтися, щоб дитина лягала спати і вставала в один і той же час, їла "за розкладом", гуляла щодня не менше двох годин.

Куди звертатися в Дніпрі, якщо захворіла дитина

У Дніпрі достатньо медичних установ, в яких готові надати допомогу будь-якій дитині:

Лікарні:

Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, вул. Космічна, 13. Телефон: (056) 713-71-00;

Міська дитяча клінічна лікарня №1, Слобожанський проспект, 29а. Телефон: (056) 760-05-93;

Міська дитяча клінічна лікарня №2, вул. Свердлова, 29. Телефон: (056) 373-65-28;

Міська дитяча клінічна лікарня №3 ім. проф. Руднєва, пр. Пушкіна, 26. Телефон: (0562) 33-83-37;

Міська дитяча клінічна лікарня №5, вул. Акінфієва, 5. Телефон: (056) 246-13-74;

Міська дитяча клінічна лікарня №6, вул. Караваєва, 68. Телефон: (056) 760-51-00.

поліклініки:

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №1 вул. Саранська, 12;

Поліклініка №3 дитячої міськлікарні №1 вул. С. Ковалевської, 53;

Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №1 вул. Березинська, 25;

Поліклініка №5 дитячої міськлікарні №1 вул. Широка, 222;

Поліклініка №6 дитячої міськлікарні №1 вул. Бєляєва, 4;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №3 пр. Пушкіна, 26;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №5 вул. Шевченко, 6 / А;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №5 вул. Космічна, 1;

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №5 бульвар Слави, 52;

Поліклініка №3 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Янтарна, 81;

Дитяча поліклініка міськлікарні №6 вул. С.Ковалевской, 53 / А;

Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №6 вул. Караєва, 68;

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №6 ж/м Західний, вул. Будьонного, 12;

Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Косіора, 31 / А;

Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №6 ж/м Червоний Камінь, 10;

Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Фестивальна, 1;

Поліклініка №5 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Мониторная, 10;

Дитяча поліклініка №3 міськлікарні №6 вул. Березинська, 18;

Дитяча поліклініка №4 міськлікарні №6 пров. Фестивальний, 1.

Філії поліклінік:

Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Орловська, 41;

Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Зональна, 4;

Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Татарська, 54.

У непередбачених ситуаціях - телефонуйте в 103.

Бережіть своє здоров'я і прищеплюйте культуру здорового способу життя своїм дітям. Тоді підростаюче покоління буде хворіти набагато рідше.

Лікарі радять вести здоровий спосіб життя

Лікарі радять вести здоровий спосіб життя

akzent

Раніше OBOZREVATEL розповідав про той, які діти шукають родину в Дніпрі і області.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини лікарі Центр громадського здоров'я діти
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