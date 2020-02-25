Весняні хвороби у дітей: що радять лікарі Дніпра

Разом з потеплінням в Дніпро приходить сприятливе середовище для росту і розвитку мікробів, а запас необхідних вітамінів в організмі знижується.
Про те, як не допустити хвороби у дітей у весняний період – розповість OBOZREVATEL.
Весняні хвороби: як боротися
golos.zp.ua
Як розповів фахівець Дніпропетровського центру матері та дитини ім. проф. Руднєва Максим Карамушка, самими "популярними" захворюваннями як і раніше вважаються грип і застуда. Як правило, ними встигають перехворіти багато дітей, а то і по кілька разів за весну.
"Часто буває, що у весняний період у дитини виникає поєднання найрізноманітніших захворювань. Наприклад, ГРВІ провокує загострення хронічного гаймориту, алергії, гастроентерологічних захворювань. Також навесні зустрічаються часті спалахи інфекційного мононуклеозу, грипу. Це відбувається тому, що погодні умови початку весни – дуже сприятливі умови для поширення збудників цих захворювань. Крім того, для початку весни характерні загострення хронічних хвороб шлунково-кишкового тракту: гастрити, гастродуоденіти, виразки шлунка, різні запальні захворювання кишечника. І це "підкріплюється" тим, що в організмі дитини утворюється сезонна нестача вітамінів, яка ускладнює лікування " – розповів лікар Максим Карамушка.
Спеціаліст акцентує, що після зими в першу чергу страждає імунітет:
"Причиною частих хвороб дітей навесні є вичерпаний за зиму запас міцності імунітету, який утворюється в організмі дитини протягом теплого періоду. Крім того, в зимовий період дає про себе знати нестача сонячного світла, яке сприяє виробленню організмом вітаміну D".
Рекомендації: як уберегти дитину від хвороб навесні
На думку фахівця, головний і перевірений метод – вести здоровий спосіб життя. Щоб ваша дитина була здорова, потрібно:
– дотримуватися правил гігієни;
– гуляти на свіжому повітрі;
– займатися спортом;
– дотримуватися здорового збалансованого харчування;
– обмежити контакти з інфекційними хворими.
Дніпровські батьки підтримують точку зору фахівців. На думку багатодітної мами Тетяни Ковальчук, в даному питанні немає ніяких секретів:
"Провітрюйте приміщення кілька разів на день і стежте, щоб діти дотримувалися режиму сну. Важливий момент – менше гаджетів і більше прогулянок. Звичайно ж, важливо мінімізувати відвідування громадських місць, адже є ризик підхопити вірусну інфекцію. Посилене вітамінізоване харчування: цитрусові, яблука, мед – якомога більше зелених овочів і фруктів. При дотриманні цих правил – ваші діти будуть здорові цілий рік ", – акцентує мешканка Дніпра.
Прогулянки на свіжому повітрі - запорука здоров'я
akzent
Здоров'я дітей: три головних правила
1. У дітей, як і у дорослих, навесні нерідко загострюються хронічні захворювання. Навіть якщо дитина добре себе почуває, весняна консультація з фахівцем обов'язкове.
2. У міжсезоння необхідний прийом полівітамінів: місячний курс, потім на тиждень перерву – і так до самого літа. Підбирайте препарати тільки з фахівцем, які відповідають віку дитини – в них підібрані оптимальний склад компонентів і дозування.
3. Навесні особливо небезпечно "розгойдувати" біоритми, це послаблює імунітет. Постарайтеся домогтися, щоб дитина лягала спати і вставала в один і той же час, їла "за розкладом", гуляла щодня не менше двох годин.
Куди звертатися в Дніпрі, якщо захворіла дитина
У Дніпрі достатньо медичних установ, в яких готові надати допомогу будь-якій дитині:
Лікарні:
Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, вул. Космічна, 13. Телефон: (056) 713-71-00;
Міська дитяча клінічна лікарня №1, Слобожанський проспект, 29а. Телефон: (056) 760-05-93;
Міська дитяча клінічна лікарня №2, вул. Свердлова, 29. Телефон: (056) 373-65-28;
Міська дитяча клінічна лікарня №3 ім. проф. Руднєва, пр. Пушкіна, 26. Телефон: (0562) 33-83-37;
Міська дитяча клінічна лікарня №5, вул. Акінфієва, 5. Телефон: (056) 246-13-74;
Міська дитяча клінічна лікарня №6, вул. Караваєва, 68. Телефон: (056) 760-51-00.
поліклініки:
Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №1 вул. Саранська, 12;
Поліклініка №3 дитячої міськлікарні №1 вул. С. Ковалевської, 53;
Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №1 вул. Березинська, 25;
Поліклініка №5 дитячої міськлікарні №1 вул. Широка, 222;
Поліклініка №6 дитячої міськлікарні №1 вул. Бєляєва, 4;
Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №3 пр. Пушкіна, 26;
Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №5 вул. Шевченко, 6 / А;
Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №5 вул. Космічна, 1;
Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №5 бульвар Слави, 52;
Поліклініка №3 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Янтарна, 81;
Дитяча поліклініка міськлікарні №6 вул. С.Ковалевской, 53 / А;
Поліклініка №1 дитячої міськлікарні №6 вул. Караєва, 68;
Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №6 ж/м Західний, вул. Будьонного, 12;
Поліклініка №2 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Косіора, 31 / А;
Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №6 ж/м Червоний Камінь, 10;
Поліклініка №4 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Фестивальна, 1;
Поліклініка №5 дитячої міськлікарні №6, філія вул. Мониторная, 10;
Дитяча поліклініка №3 міськлікарні №6 вул. Березинська, 18;
Дитяча поліклініка №4 міськлікарні №6 пров. Фестивальний, 1.
Філії поліклінік:
Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Орловська, 41;
Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Зональна, 4;
Філія поліклініки №1 дитячої лікарні №3 вул. Татарська, 54.
У непередбачених ситуаціях - телефонуйте в 103.
Бережіть своє здоров'я і прищеплюйте культуру здорового способу життя своїм дітям. Тоді підростаюче покоління буде хворіти набагато рідше.
Лікарі радять вести здоровий спосіб життя
akzent
Раніше OBOZREVATEL розповідав про той, які діти шукають родину в Дніпрі і області.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!