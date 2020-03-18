Щорічно весна в Дніпрі починається з того, що жителі приватних секторів спалюють суху траву. Тепла погода призводить до підвищення класу пожежонебезпеки.

Про те, чому це небезпечно і яка альтернатива утилізації сміття більш ефективна – розповість OBOZREVATEL.

Спалювання сухої трави в Дніпрі: чим це небезпечно ГСЧС в Дніпропетровській області

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, за останні два дні в Дніпрі і області було зафіксовано 80 пожеж, з яких – 46 загорянь в екосистемах (горіли сміття та трава).

Рятувальники наголошують: не паліть сміття і траву! ДСНС у Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра акцентують: не кидайте суху рослинність, не кидайте непогашені недопалки. Пожежі в екосистемах можуть перекинутися на житловий сектор, а також спровокувати лісові пожежі. Крім загрози розширення пожежі важливо пам'ятати, що дим від багаття негативно впливає на організм дітей і дорослих.

"Навесні торішня трава швидко висихає на сонці і легко спалахує від будь-якої іскри. Горіння трави швидко поширюється, особливо у вітряні дні. Горіння стерні та сухої трави – процес некерований. Також варто пам'ятати, що під час горіння стерні, сміття та інших відходів, в атмосферу виділяється величезна кількість небезпечних речовин, які отруюють навколишнє середовище ", – акцентують в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Багаття небезпечні для життя

На вулиці Передовій сьогодні така картина у кожного другого будинку

Дим небезпечний для здоров'я Facebook: Березанівка - мій райончик

Навколишнє середовище страждає від таких методів Facebook: Березанівка - мій райончик

Жителі Дніпра також не в захваті від густого диму. Переважну кількість вогнищ фіксують у приватних будинків по Донецькому шосе, вулиці Передовій і на околицях Дніпра. У соціальних мережах багато хто скаржиться на те, що дихати в частих секторах неможливо: дим заповнив увесь навколишній простір. Днями черговий пожежа сталася в Діївці:

"Вогонь через сильний вітер поширився на великій площі. Полум'я вже було біля воріт місцевих жителів. До будинку залишалося всього метрів 30. Є і ті, домоволодіння яких постраждали від полум'я. У чоловіка обгорів паркан, розплавився пластик на житловому будинку, обгоріли стіни. Самі таку пожежу загасити місцеві жителі не могли. Тільки пожежники змогли впораєтися з полум'ям ", – повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.

Постраждати можуть навіть вдома і люди Facebook: Реальний Дніпро

Дим огортає всю найближчу територію Facebook: Реальний Дніпро

Дихати абсолютно нічим Facebook: Реальний Дніпро

Завдяки рятувальникам, пожежу ліквідовано Facebook: Реальний Дніпро

Суха рослинність: як правильно утилізувати

Існують більш екологічно безпечні і корисні способи переробки сухих рослин:

збір залишків, гілок та інших органічних відходів з території в великі купи;

замовлення послуг компаній, які займаються утилізацією відходів;

вивезення трави з території ділянки, розміщення залишків на полігонах або в компостних ямах.

Сухі рослини можуть стати корисним джерелом добрива для ґрунту. Частина відходів, а саме гілки, залишки їжі, опале листя, скошену траву, бур'яни та інше, а також папір і картон можна використовувати для отримання компосту. Це, мабуть, кращий спосіб утилізації харчових і рослинних відходів. Таким способом ви не тільки будете позбавлятися від чималої частки сміття, а й отримаєте відмінні готові добрива.

Ось так близько багатоповерхівок в Дніпрі прибирають суху траву, сміття і листя

Після - сміття вивозять

Нагадаємо, згідно зі статтею 152 Адміністративного кодексу України, за спалювання сміття на житлових територіях передбачений штраф в розмірі від 340 до 1360 гривень.

Якщо ви стали свідком того, як хтось спалює сміття або суху траву – звертайтеся в "102". Якщо ви помітили, що пожежа розгорається, спробуйте загасити підручними засобами: гілками дерев, піском або водою. Якщо ж не вдається впоратися самостійно – терміново зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

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