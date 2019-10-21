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21 жовтня • оновлено в 15:44
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Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

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Хтось мріє про яскраве свято, інші ж - вважають за краще скромно розписатися в РАГСі і відправитися в медовий місяць за кордон.

У наш час існує маса варіантів і сценаріїв для того, щоб задовольнити будь-які запити нареченого і нареченої.

OBOZREVATEL розповість про найновіші весільні тренди, а також підрахує, скільки коштуватиме свято.

Скільки коштує весілля в Дніпрі

Скільки коштує весілля в Дніпрі

mz-wedding.com

Скільки коштує зіграти весілля в Дніпрі

Тільки майбутнім чоловікові і дружині вирішувати, в якому форматі проводити весілля. Це може бути камерна весілля – торжество для найрідніших і найближчих, або ж пишний банкет – свято для широкого кола. Відштовхуючись від даних факторів підрахуємо, у скільки обійдуться ті чи інші весільні принади і послуги. Ну а про те, що з перерахованого актуально для майбутньої сім'ї – вибирати не нам.

Які документи потрібні для одруження

- Паспорти громадян України;

- Ідентифікаційний код;

- Квитанція про сплату державного мита (0,85 грн) і послуг РАЦСу за оформлення заяви (від 35,66 грн).

Якщо це повторне одруження

- Додається свідоцтво про розлучення;

- Рішення суду про розірвання шлюбу;

- Свідоцтво про смерть одного з подружжя;

- Рішення суду або висновок РАЦСу про визнання шлюбу недійсним;

Якщо це шлюб з іноземцем

- Паспорт громадянина іноземної держави;

- Документ, що підтверджує наявність законних підстав для перебування в Україні.

вартість обряду

Скорочений обряд – 155,78 грн;

Повний обряд – від 304,08 грн.

Укладення шлюбу відбувається після закінчення одного місяця з моменту подачі заяви. При подачі заяви співробітник РАЦСу погоджує з вами дату і час розпису.

Реєстрація шлюбу - це доступно

Реєстрація шлюбу - це доступно

Реєстрація шлюбу в день подачі заяви або в будь-яку іншу дату проводиться тільки з поважних причин:

- вагітність нареченої;

- майбутня тривале відрядження;

- важка хвороба;

- призов на строкову військову службу.

Крім того, в липні 2016 року Кабмін запустив пілотний проект – шлюб за добу. Зареєструвати шлюб за добу в Дніпрі можна за такими адресами:

- Міське комунальне заклад культури "Вокально-хореографічний ансамбль" Юність Дніпра ", вул. Титова, 18, тел. (056) 736 44 62, 722 22 91.

- Комунальне підприємство "Будинок юстиції" Дніпропетровської обласної ради, вул. Старокозацький, 52, тел. (056) 778 02 48.

- Комунальне підприємство "Дніпропетровський будинок органної і камерної музики" Дніпропетровської обласної ради, адреса :. Дніпро, просп. Сергія Нігоян Сергій Гагікович, 66, тел. (067) 998 62 52.

- Комунальне підприємство "Щасливе місто", просп. Дмитра Яворницького, 22 торгово-офісний комплекс "Атріум", тел. (066) 884 58 58.

Скільки коштує укласти шлюб за добу

- в будні дні з 9.00 до 16.00 – від 1200 грн;

- у вечірній і нічний час – з 16.00 до 9.00 або у вихідний – від 1800 грн;

- реєстрація шлюбу протягом години – від 2200 грн;

- виїзна церемонія укладення експрес-шлюбу – від 2700 грн.

Дорого чи є: про ціни на весільну сукню і костюм нареченого

Дніпро - місто можливостей. Тут ви можете придбати весільну сукню як за 1 000 гривень, так і за 50 000 грн. Під кожен запит є варіанти: наприклад, можна придбати сукню б \ у в практично ідеальному стані, а можна пошити на замовлення у дизайнера в шоу-румі або придбати в елітному весільному салоні.

Туфлі нареченої також можна купити самі звичайні (білі човники без каблука) за 300 грн, а можна шикарні за 6 000 грн.

Весілля - це не обов'язково великі розтрати

Весілля - це не обов'язково великі розтрати

olx.ua

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Доступне плаття

Доступне плаття

olx.ua

шикарні сукні

шикарні сукні

inessa-salon

Святковий костюм нареченого обійдеться дешевше - в б \ у стані від 300 гривень. Костюм-трійку в бутіку можна придбати за ціну в 5 000 гривень. Аксесуари (у вигляді запонок, метелики або краватки) також обійдуться на суму близько 1 500 гривень.

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

olx.ua

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

tamir.ua

Дівочі справи

Крім того, у нареченої є ще багато додаткових витрат, таких як манікюр, педикюр, шугарінг, зачіска, макіяж і багато іншого. В середньому загальна вартість перерахованих послуг стартує від 3000 гривень.

Збори нареченої - це цікаво

Збори нареченої - це цікаво

svadebka.ws

Скільки коштує банкет

В даному питанні все дуже індивідуально. На околиці міста, в звичайному кафе вартість банкету не здивує вас: за одного гостя ви заплатите 300-400 гривень. Якщо ж ви плануєте відзначати свято в дорогому ресторані – то варто орієнтуватися на суму від 1000-1200 гривень за запрошеного. У загальній сумі банкету найчастіше НЕ входять алкоголь, фрукти і овочі. З більшістю закладів (як з простими кафе так і з дорогими ресторанами) завжди можна домовитися про покупку алкоголю поза стінами закладу, адже так можна здорово заощадити або розраховувати на більш великий вибір.

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

fashion-pups

Флористика і декор

Сьогодні майбутні молодята з великою відповідальністю підходять до питання прикраси весільної церемонії і банкету. Якщо ви не прихильник декору - то мінімальні прикраси і невеликі акценти обійдуться вам в суму до 5 000 гривень (кілька вазонів з квітами або колб зі свічками, мінімалістичний фотозоні, легке прикраса столу молодят, кульки).

Для любителів яскравих акцентів і деталізації весільний декор та флористика будуть досить витратними. Фахівці готові втілювати всілякі ідеї та фантазії і обійтися таке задоволення може в суму навіть в 100 000 гривень.

Декор на будь-який бюджет

Декор на будь-який бюджет

Головне - втілити бажане

Головне - втілити бажане

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Фото і відео на пам'ять

Цей момент складно переоцінити. Талановиті фотограф і оператор – це ті люди, яким ви довіряєте зберегти теплі пам'ятні моменти свого торжества на довгі роки, тому не варто недооцінювати їх значимість.

У Дніпрі хороший весільний фотограф обійдеться вам в суму від 20 000 гривень, а то й набагато дорожче. Послуги відеооператора, що працює з молодятами весь день і банкетний вечір - не дешевше.

Якщо ж ви не хочете витрачати кошти на фотографа (повний весільний день) – можна обійтися годинний фотосесією на красивою локації або ж в студії. Вартість цього варіанта - в 4 рази дешевше.

Збережіть найкращі моменти в пам'яті

Збережіть найкращі моменти в пам'яті

infoportal.kiev.ua

Ведучий, музика, шоу-програма

Простий тамада обійдеться в 7-8 тис гривень, VIP-класу - починаючи від 25 000 грн. За якісний базовий світло і звук доведеться заплатити від 8 000 грн. Послуги ді-джея обійдуться в середньому в таку ж суму. Популярні виконавці просять гонорар в залежності від рівня популярності – від 80 000 гривень.

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

wedding-wolf.kiev.ua

Весільний торт як окремий вид мистецтва

Головна солодкість свята також має свої тренди. Молодята готові віддати велику суму за торт, який вразить гостей наповал: так, стандартний торт вагою 4,0-4,5 кг можна придбати за 1 000 гривень, а шикарний велетень з деталізацією – за 7-8 тис. Грн.

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

pr-prestig.com.ua

Весільні тренди 2020

сукня нареченої

Зовсім недавно закінчилася весільна Тиждень моди в Нью-Йорку і в хід пішли тренди нового сезону. Дизайнери дивували образами з ніжного мережива, щедро розшитими сукнями, квітковими аплікаціями, пір'ям і перлами. В моду знову увійшли пишні спідниці з сітки і фатину. Крім того, всі так само актуальними залишаються мінімалістичні сукні з використанням чистих кольорів і правильних ліній.

Гібрид фати і весільної накидки (кейп) від Zuhair Murad Bridal

Гібрид фати і весільної накидки (кейп) від Zuhair Murad Bridal

vogue.ua

Мереживні візерунки Monique Lhuillier Bridal

Мереживні візерунки Monique Lhuillier Bridal

vogue.ua

Cмелая лінія декольте Galia Lahav Bridal

Cмелая лінія декольте Galia Lahav Bridal

vogue.ua

Багатоярусні спідниці від Monique Lhuillier Bridal

Багатоярусні спідниці від Monique Lhuillier Bridal

vogue.ua

Обсяг в рукавах від Monique Lhuillier Bridal

Обсяг в рукавах від Monique Lhuillier Bridal

vogue.ua

Альтернатива весільної сукні Tadashi Shoji Bridal

Альтернатива весільної сукні Tadashi Shoji Bridal

vogue.ua

Перли і пір'я Zuhair Murad Bridal

Перли і пір'я Zuhair Murad Bridal

vogue.ua

Чисті кольори і лінії від Carolina Herrera Bridal

Чисті кольори і лінії від Carolina Herrera Bridal

vogue.ua

Дектор і флористика

Для весільної середовища екологія стає стійким трендом. З недавніх пір тема екології активно простежуватися і в весіллях, але тепер не тільки в назві, а й в раціональному підході до матеріалів і квітам.

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

skrimenko.kiev.ua

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

Ксенія Антонова

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

Ксенія Антонова

Еко-весілля

Еко-весілля

Еко-весілля

Еко-весілля

skrimenko.kiev.ua

Весільний торт

Геометричні форми і різні по висоті яруси – новий тренд в питанні головною солодощі на весільному столі.

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

bazm.uz

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

bazm.uz

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

wedding.ua

Мінімалізм в деталях

Прагнення до мінімалізму триває і здається залишиться з нами надовго. Одне з головних цього підтверджень - повернення монобукетов. У весільних запрошеннях в моду входить Типографічний верстка поліграфії, лаконічний і мінімалістичний дизайн.

Монобукет з тюльпанів

Монобукет з тюльпанів

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

wedding-magazine

гірська лаванда

гірська лаванда

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Розкішне плаття, діамантові обручки й поцілунки: з'явилися нові фото з весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін
Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

wedding-magazine

Букет з калл

Букет з калл

Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

wedding-magazine

осінні весілля

Декоратори відзначають, що особливою любов'ю користуються осінні весілля, так як осінні фарби тільки підсилюють ефект, додаючи бархатистість, ускладнюючи і поглиблюючи палітру.

золотистий тренд

золотистий тренд

svadbadoiposle

чарівна осінь

чарівна осінь

svadbadoiposle

Затишок і тепло

Затишок і тепло

svadbadoiposle

Підсумуємо

Тільки вам вирішувати, яким буде свято молодої сім'ї. Все залежить не тільки від фінансової можливості, а й від настрою і бажань молодих.

Хочете тихе затишне торжество після розпису в колі рідних і близьких? – Досить забронювати стіл у кафе і розписатися в РАГСі, витративши на захід близько 10 000 гривень. Бажаєте шикарне весілля з усіма принадами? – Обмежень немає і ваш весільний бюджет може переступити 500 000 гривень.

Найголовніше - знайти свою половинку. Решта - деталі і бажання.

Свято молодої сім'ї

Свято молодої сім'ї

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштує розлучитися в Дніпрі.

Яна Коваль

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весілля сукня свято новини
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