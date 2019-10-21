Весілля в Дніпрі: від головних трендів до цін

Хтось мріє про яскраве свято, інші ж - вважають за краще скромно розписатися в РАГСі і відправитися в медовий місяць за кордон.

У наш час існує маса варіантів і сценаріїв для того, щоб задовольнити будь-які запити нареченого і нареченої.

OBOZREVATEL розповість про найновіші весільні тренди, а також підрахує, скільки коштуватиме свято.

Скільки коштує весілля в Дніпрі mz-wedding.com

Скільки коштує зіграти весілля в Дніпрі

Тільки майбутнім чоловікові і дружині вирішувати, в якому форматі проводити весілля. Це може бути камерна весілля – торжество для найрідніших і найближчих, або ж пишний банкет – свято для широкого кола. Відштовхуючись від даних факторів підрахуємо, у скільки обійдуться ті чи інші весільні принади і послуги. Ну а про те, що з перерахованого актуально для майбутньої сім'ї – вибирати не нам.

Які документи потрібні для одруження

- Паспорти громадян України;

- Ідентифікаційний код;

- Квитанція про сплату державного мита (0,85 грн) і послуг РАЦСу за оформлення заяви (від 35,66 грн).

Якщо це повторне одруження

- Додається свідоцтво про розлучення;

- Рішення суду про розірвання шлюбу;

- Свідоцтво про смерть одного з подружжя;

- Рішення суду або висновок РАЦСу про визнання шлюбу недійсним;

Якщо це шлюб з іноземцем

- Паспорт громадянина іноземної держави;

- Документ, що підтверджує наявність законних підстав для перебування в Україні.

вартість обряду

Скорочений обряд – 155,78 грн;

Повний обряд – від 304,08 грн.

Укладення шлюбу відбувається після закінчення одного місяця з моменту подачі заяви. При подачі заяви співробітник РАЦСу погоджує з вами дату і час розпису.

Реєстрація шлюбу - це доступно

Реєстрація шлюбу в день подачі заяви або в будь-яку іншу дату проводиться тільки з поважних причин:

- вагітність нареченої;

- майбутня тривале відрядження;

- важка хвороба;

- призов на строкову військову службу.

Крім того, в липні 2016 року Кабмін запустив пілотний проект – шлюб за добу. Зареєструвати шлюб за добу в Дніпрі можна за такими адресами:

- Міське комунальне заклад культури "Вокально-хореографічний ансамбль" Юність Дніпра ", вул. Титова, 18, тел. (056) 736 44 62, 722 22 91.

- Комунальне підприємство "Будинок юстиції" Дніпропетровської обласної ради, вул. Старокозацький, 52, тел. (056) 778 02 48.

- Комунальне підприємство "Дніпропетровський будинок органної і камерної музики" Дніпропетровської обласної ради, адреса :. Дніпро, просп. Сергія Нігоян Сергій Гагікович, 66, тел. (067) 998 62 52.

- Комунальне підприємство "Щасливе місто", просп. Дмитра Яворницького, 22 торгово-офісний комплекс "Атріум", тел. (066) 884 58 58.

Скільки коштує укласти шлюб за добу

- в будні дні з 9.00 до 16.00 – від 1200 грн;

- у вечірній і нічний час – з 16.00 до 9.00 або у вихідний – від 1800 грн;

- реєстрація шлюбу протягом години – від 2200 грн;

- виїзна церемонія укладення експрес-шлюбу – від 2700 грн.

Дорого чи є: про ціни на весільну сукню і костюм нареченого

Дніпро - місто можливостей. Тут ви можете придбати весільну сукню як за 1 000 гривень, так і за 50 000 грн. Під кожен запит є варіанти: наприклад, можна придбати сукню б \ у в практично ідеальному стані, а можна пошити на замовлення у дизайнера в шоу-румі або придбати в елітному весільному салоні.

Туфлі нареченої також можна купити самі звичайні (білі човники без каблука) за 300 грн, а можна шикарні за 6 000 грн.

Весілля - це не обов'язково великі розтрати olx.ua

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шикарні сукні inessa-salon

Святковий костюм нареченого обійдеться дешевше - в б \ у стані від 300 гривень. Костюм-трійку в бутіку можна придбати за ціну в 5 000 гривень. Аксесуари (у вигляді запонок, метелики або краватки) також обійдуться на суму близько 1 500 гривень.

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Дівочі справи

Крім того, у нареченої є ще багато додаткових витрат, таких як манікюр, педикюр, шугарінг, зачіска, макіяж і багато іншого. В середньому загальна вартість перерахованих послуг стартує від 3000 гривень.

Збори нареченої - це цікаво svadebka.ws

Скільки коштує банкет

В даному питанні все дуже індивідуально. На околиці міста, в звичайному кафе вартість банкету не здивує вас: за одного гостя ви заплатите 300-400 гривень. Якщо ж ви плануєте відзначати свято в дорогому ресторані – то варто орієнтуватися на суму від 1000-1200 гривень за запрошеного. У загальній сумі банкету найчастіше НЕ входять алкоголь, фрукти і овочі. З більшістю закладів (як з простими кафе так і з дорогими ресторанами) завжди можна домовитися про покупку алкоголю поза стінами закладу, адже так можна здорово заощадити або розраховувати на більш великий вибір.

fashion-pups

Флористика і декор

Сьогодні майбутні молодята з великою відповідальністю підходять до питання прикраси весільної церемонії і банкету. Якщо ви не прихильник декору - то мінімальні прикраси і невеликі акценти обійдуться вам в суму до 5 000 гривень (кілька вазонів з квітами або колб зі свічками, мінімалістичний фотозоні, легке прикраса столу молодят, кульки).

Для любителів яскравих акцентів і деталізації весільний декор та флористика будуть досить витратними. Фахівці готові втілювати всілякі ідеї та фантазії і обійтися таке задоволення може в суму навіть в 100 000 гривень.

Декор на будь-який бюджет

Головне - втілити бажане

Фото і відео на пам'ять

Цей момент складно переоцінити. Талановиті фотограф і оператор – це ті люди, яким ви довіряєте зберегти теплі пам'ятні моменти свого торжества на довгі роки, тому не варто недооцінювати їх значимість.

У Дніпрі хороший весільний фотограф обійдеться вам в суму від 20 000 гривень, а то й набагато дорожче. Послуги відеооператора, що працює з молодятами весь день і банкетний вечір - не дешевше.

Якщо ж ви не хочете витрачати кошти на фотографа (повний весільний день) – можна обійтися годинний фотосесією на красивою локації або ж в студії. Вартість цього варіанта - в 4 рази дешевше.

Збережіть найкращі моменти в пам'яті infoportal.kiev.ua

Ведучий, музика, шоу-програма

Простий тамада обійдеться в 7-8 тис гривень, VIP-класу - починаючи від 25 000 грн. За якісний базовий світло і звук доведеться заплатити від 8 000 грн. Послуги ді-джея обійдуться в середньому в таку ж суму. Популярні виконавці просять гонорар в залежності від рівня популярності – від 80 000 гривень.

wedding-wolf.kiev.ua

Весільний торт як окремий вид мистецтва

Головна солодкість свята також має свої тренди. Молодята готові віддати велику суму за торт, який вразить гостей наповал: так, стандартний торт вагою 4,0-4,5 кг можна придбати за 1 000 гривень, а шикарний велетень з деталізацією – за 7-8 тис. Грн.

pr-prestig.com.ua

Весільні тренди 2020

сукня нареченої

Зовсім недавно закінчилася весільна Тиждень моди в Нью-Йорку і в хід пішли тренди нового сезону. Дизайнери дивували образами з ніжного мережива, щедро розшитими сукнями, квітковими аплікаціями, пір'ям і перлами. В моду знову увійшли пишні спідниці з сітки і фатину. Крім того, всі так само актуальними залишаються мінімалістичні сукні з використанням чистих кольорів і правильних ліній.

Гібрид фати і весільної накидки (кейп) від Zuhair Murad Bridal vogue.ua

Мереживні візерунки Monique Lhuillier Bridal vogue.ua

Cмелая лінія декольте Galia Lahav Bridal vogue.ua

Багатоярусні спідниці від Monique Lhuillier Bridal vogue.ua

Обсяг в рукавах від Monique Lhuillier Bridal vogue.ua

Альтернатива весільної сукні Tadashi Shoji Bridal vogue.ua

Перли і пір'я Zuhair Murad Bridal vogue.ua

Чисті кольори і лінії від Carolina Herrera Bridal vogue.ua

Дектор і флористика

Для весільної середовища екологія стає стійким трендом. З недавніх пір тема екології активно простежуватися і в весіллях, але тепер не тільки в назві, а й в раціональному підході до матеріалів і квітам.

skrimenko.kiev.ua

Ксенія Антонова

Ксенія Антонова

Еко-весілля

Еко-весілля skrimenko.kiev.ua

Весільний торт

Геометричні форми і різні по висоті яруси – новий тренд в питанні головною солодощі на весільному столі.

bazm.uz

bazm.uz

wedding.ua

Мінімалізм в деталях

Прагнення до мінімалізму триває і здається залишиться з нами надовго. Одне з головних цього підтверджень - повернення монобукетов. У весільних запрошеннях в моду входить Типографічний верстка поліграфії, лаконічний і мінімалістичний дизайн.

Монобукет з тюльпанів

wedding-magazine

гірська лаванда

wedding-magazine

Букет з калл

wedding-magazine

осінні весілля

Декоратори відзначають, що особливою любов'ю користуються осінні весілля, так як осінні фарби тільки підсилюють ефект, додаючи бархатистість, ускладнюючи і поглиблюючи палітру.

золотистий тренд svadbadoiposle

чарівна осінь svadbadoiposle

Затишок і тепло svadbadoiposle

Підсумуємо

Тільки вам вирішувати, яким буде свято молодої сім'ї. Все залежить не тільки від фінансової можливості, а й від настрою і бажань молодих.

Хочете тихе затишне торжество після розпису в колі рідних і близьких? – Досить забронювати стіл у кафе і розписатися в РАГСі, витративши на захід близько 10 000 гривень. Бажаєте шикарне весілля з усіма принадами? – Обмежень немає і ваш весільний бюджет може переступити 500 000 гривень.

Найголовніше - знайти свою половинку. Решта - деталі і бажання.

Свято молодої сім'ї

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, скільки коштує розлучитися в Дніпрі.

Яна Коваль

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