Великодній кошик 2020: у скільки обійдеться в Дніпрі
Цього року через загальнонаціональний карантин жителям Дніпра доведеться відзначати Великдень вдома. Але багато городян не змінюють традиціям і активно готуються до святкування.
У скільки обійдеться в 2020 році великодній кошик в Дніпрі – читайте далі в нашому матеріалі.
Що кажуть експерти
Як повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, в цьому році великодній кошик в середньому по Україні обійдеться близько 801 гривень.
"Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов'язаних з подорожчанням молока, вершкового масла, борошна і цукру, збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативним сплеском цін на продукти на хвилі паніки через введення карантину у зв'язку з епідемією коронавируса COVID-19", – зазначив експерт.
За даними наукового центру, в середньому великодній кошик в Дніпропетровській області обійдеться близько 729 гривень.
Що входить до пасхального кошика і які ціни в Дніпрі
OBOZREVATEL вирішив перевірити особисто, у скільки обійдеться продуктовий набір на Великдень. Так, у великодній кошик жителі Дніпра повинні покласти наступні продукти:
Паска – 120 гривень;
Яйця – 25 гривень/10 штук;
Сир – 80 гривень/кг;
Вино – 70 гривень;
Сіль – 10 гривень/упаковка;
Ковбаса – 80 гривень/кг;
Буженина – 250 гривень/кг;
Сало – 130 гривень/кг;
Хрін – 15 гривень;
Овочі – помідори близько 50 гривень/кг, огірки близько 40 гривень/кг.
Загальна середня вартість такого великоднього кошика в Дніпрі обійдеться близько 870 гривень. Звичайно, якщо добре пошукати, то можна купити продукти і дешевше.
Вартість готових великодніх кошиків в Дніпрі
Щоб зайвий раз не виходити з дому, жителі Дніпра можуть замовити вже готову пасхальну корзину з усіма необхідними продуктами.
Так, жителі Дніпра можуть купити стандартний великодній кошик з мінімальним набором продуктів близько 400 гривень. Туди входить сиров'ялена ковбаса, хрін, корнішони, сіль і пасхальний кекс. Все це Вам упакують в плетений кошик.
Відзначимо, що таку корзину Вам може навіть освятити священик ПЦУ, а також безкоштовно доставлять додому.
Якщо Ви хочете, щоб у Вашому великодньому кошику було більше продуктів, то таке задоволення можна придбати трохи дорожче – близько 500 гривень. У цей набір додадуть ще й вино.
Вартість плетених кошиків в Дніпрі
Для того щоб скласти великодній набір, необхідно придбати плетений кошик. У Дніпрі їх вартість залежить від матеріалу і розміру вироба.
Так, стандартний плетений кошик обійдеться в 250-300 гривень. Такий виріб виготовляють з використанням ажурного плетіння і тому він є ємним, міцним і красивим.
Продавці відзначають, що святкові кошики роблять з якісного та екологічно чистого матеріалу, без хімічних домішок і обробок.
Також жителі Дніпра можуть придбати кошики ручної роботи з додатковим декором. Середня вартість такого виробу – маленького розміру від 400 гривень, середніх і великих розмірів від 800 гривень і вище.
Найчастіше такі великодні кошики плетуть із соломи, декорують мереживом і штучними квітами, пришивають тканину або покривають водостійкою фарбою.
Деякі продавці відзначають, що такий виріб можна використовувати не тільки в якості пасхального кошика, а й для зберігання різних дрібниць або для флористичних композицій.
"Святкові квіти додають в атмосферу сім'ї радості і благополуччя, піднімають настрій, допомагають налаштувати на почуття радості і затишку. І кожен, хто потрапить в будинок, оформлений таким пасхальним декором, відразу зрозуміє – свято настало", – повідомляють продавці.
Додаткові прикраси до великоднього кошика
Щоб атмосфера свята відчувалася більше, жителі Дніпра можуть додатково придбати різні прикраси і фігури до великоднього кошика.
Наприклад, декоративна великодня фігура у вигляді кролика, середня вартість якої становить від 250 до 500 гривень. Ціна залежить від розміру виробу. Такі фігури роблять з пінопласту і тканини.
Крім цього, жителі Дніпра можуть купити кашпо для декоративних композицій у вигляді зайчика з візком. Таке задоволення обійдеться близько 400 гривень.
Також напередодні свята можна придбати м'які іграшки у вигляді великодніх кроликів. Вартість залежить від розмірів виробу.
Зазвичай такі кролики продаються відразу в парі. Середня вартість маленьких кроликів близько 600 гривень, а великих – від 1300 гривень і вище.
Для прикраси великоднього кошика також можна придбати декоративні яйця на паличках за 50 гривень.
Великодні подарункові набори в Дніпрі
У світле свято хочеться також порадувати і своїх близьких. Тому жителі Дніпра можуть придбати красиві великодні набори за символічну вартість.
Наприклад, рідній людині можна подарувати великодній набір з м'якою іграшкою в кошику. У такий набір входять хлібник – плетений кошик зі знімним чохлом, текстильні серветки і інтер'єрна іграшка.
"Великодні зайчики – мила і забавна великодня іграшка для декору. Набір стане чудовим великоднім подарунком для дітей і дорослих: близьким, колегам, друзям. Всі зайчики виконуються вручну", – відзначають продавці.
Середня вартість такого пасхального набору – 400 гривень.
Крім цього, можна замовити і інші подарункові набори, вартість яких трохи нижче. Наприклад, великодній подарунковий набір рушників – до 150 гривень або набір пасхального мила – від 90 до 170 гривень.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в зв'язку з продовженням карантину, жителям Дніпра доведеться скромно відзначити майбутнє свято Пасхи 19 квітня. Стало відомо, як в цьому році дніпряни зможуть відзначити Великдень і у скільки обійдеться приготування паски.