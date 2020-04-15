Великдень вдома: як весело і безпечно провести вихідні в Дніпрі

У неділю Дніпро відзначить головне православне свято. Незважаючи на значимість події, через карантинні заходи Великдень будемо зустрічати вдома.

Про те, як цікаво і безпечно провести великодній вікенд – розповість OBOZREVATEL.

Великдень в Дніпрі: як відсвяткувати вдома Pinterest

Великдень – найдавніше і найважливіше свято у православних християн. У цей день прийнято збиратися всією сім'єю, ділитися планами і надіями, спілкуватися з рідними та близькими. На Великдень прийнято накривати багатий стіл з великою кількістю страв. Про те, як підготувати стіл до свята, не виходячи з дому – ми розповідали раніше.

Щорічно в Дніпрі великодні вихідні знаменуються великою кількістю городян, які смажать шашлики на природі, влаштовуючи яскраві й гучні пікніки. Цього року вилазки на природу під час епідемії коронавірусу під забороною, як і звичайні прогулянки великими компаніями.

У великих містах священнослужителі можуть бути запрошені на хлібозаводи, в пекарні і магазини – для освячення пасок. Так будь-який житель Дніпра зможе придбати вже освячену паску, не відвідуючи церкву. Всі заходи безпеки спрямовані мінімізувати ризик зараження вірусом городян.

Великдень онлайн: як побувати на службі, не виходячи з дому

На Великдень телеканали країни будуть транслювати богослужіння різноманітних церков. Так ви можете відсвяткувати вдома, не піддаючи своє життя небезпеці:

богослужіння УГКЦ 19 квітня з 7:30 до 11:00. Пряма трансляція на ICTV і UA: Перший;

богослужіння ПЦУ в ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00. Пряма трансляція на 1+1 і UA: Перший;

богослужіння УПЦ МП в ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00. Пряма трансляція на каналах Україна і Інтер.

Великодні ігри: як розважити дітей і дорослих

У святковий день дитині, як нікому іншому, особливо необхідні яскраві емоції. Свято буде незабутнім, якщо до нього трохи підготуватися.

Так, існує кілька класичних великодніх ігор, які будуть точно до душі вашій дитині.

Пошук пасхальних яєць і сюрпризів

Цю гру можна організувати як в квартирі, так і на дачній ділянці. Провести її буде цікаво як з однією дитиною, так і з групою дітей. Вам знадобляться фарбовані яйця і дрібні призи-сюрпризи: цукерки, наклейки, маленькі іграшки. Дорослий заздалегідь ховає в приміщенні або на дачній ділянці крашанки і призи, а дитина або група дітей повинні будуть їх знайти. Якщо дітей багато, то можна розділити їх на дві команди. Знайдені сюрпризи діти забирають собі.

Діти будуть раді веселим іграм Pinterest

Катання яєць

Традиційна пасхальна гра – катання яєць. Для цих цілей дорослі майстрували дітям гірку з бортиками, по якій можна скачувати яйця. Навколо неї на рівній поверхні розкладають невеликі сувенірчики і фарбовані яйця. Гравці діти підходять по черзі до гірки і скачують кожен своє яйце. Виграшем ставав той предмет, якого яйце коснулось. Траекторія яєць задається поворотом гірки.

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Яєчні гонки

Для гри необхідно 2 зварених "круто" яйця, 2 столові ложки. Гравці діляться на 2 команди. Кожна команда отримує столову ложку, на яку кладеться фарбоване яйце. Мета – пробігти певну відстань (зазначене прапорцем або кеглів), розвернутися і віддати ложку наступному учаснику, не впустивши яйце. Можна ускладнити завдання, тримаючи ложку не в руці, а в роті. Виграє команда, чиї гравці впораються із завданням швидше. В якості призів переможцям можна підготувати шоколадні яєчка.

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Кручення яєць

У цю гру грати можна як удвох, так і великою групою. Всі гравці одночасно закручують яйця. Чиє яйце довше прокрутилося – той і переможець. Він забирає яйце того, хто програв. Але щоб твоє яйце крутилося довго – потрібно ще й збагнути, як краще його закручувати – наприклад, ставити яйце горизонтально або вертикально.

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ТОП кращих великодніх мультфільмів

Після святкового обіду, спілкування з близькими і сім'єю дітям буде цікаво подивитися мультфільми про свято. Їх досить багато, але OBOZREVATEL розповість про найпопулярніші.

Хранителі снів

Великодній кролик, Санта-Клаус, Зубна фея, Джек Фрост і Пісочна людина – таємничі Хранителі снів. Їх головна мета – захищати сни дітей, і у кожного з них своя роль в цій непростій справі. Але зло не дрімає: підступний кромешник насилає на дітей кошмари і забирає в них віру в чудеса. Це дуже небезпечно для наших героїв: без дитячої віри вони слабшають і втрачають сили.

Великодню в мультфільмі приділено багато часу – в кінці кінців, одним з головних героїв тут виступає саме Великодній Кролик.

Вінні-Пух: Весняні дні з з малюком Ру

Наші улюблені герої з нетерпінням чекають настання теплих весняних днинки. Адже це найкращий час для того, щоб грати з ранку і до вечора, і весь день проводити поза домом! Ось тільки строгий Кролик так не вважає: він не хоче нікого випускати на вулицю, поки не буде закінчене велике весняне прибирання. А як же святкування Великодня?

Бунт Вухатих

Кролику Хеппі зовсім не хотілося робити те, чим займалася його сім'я довгими поколіннями. Замість того, щоб розносити дітям подарунки перед Великоднем, Хеппі хотів бути всесвітньо відомим барабанщиком. Тим часом злісне курча Карлос змістив його батька і захопив владу на острові. Чим закінчиться заплутана історія, ви дізнаєтеся, подивившись цей фільм з анімаційними персонажами.

Веселі Зайчата

Короткометражний мультфільм розповідає про веселих зайчат, які готуються до Великодня. Вони роблять зайців і яйця з шоколаду і наповнюють ними кошики для святкування. Мультик триває всього 7 хвилин, але відмінно підійде для того, щоб подарувати малюкові відчуття пасхального свята і віру в те, що розфарбоване яєчко приніс справжнісінький казковий кролик.

Великдень в країні кроликів

У кролячому королівстві існує традиція: за кілька місяців до Великодня Великодній Кролик доручає одному з мешканців королівства виростити з чарівного насіння дерева з крашанками. На цей раз виконати цю місію випало невдалому кроленяті Фліп, і він вирішив скористатися шансом у що б то не стало виправдати надану йому довіру.

Незвичайне пригода в місті крашанок

Егг-Таун – тихе містечко, в якому живуть в гармонії кури і кролики, проте неподалік завівся таємничий зловмисник. Він хоче вкрасти великодні яйця і зірвати святкування Великодня. Тепер жителям містечка крашанок доведеться об'єднатися, щоб повернути вкрадене.

Великодні фільми: що подивитися в святковий вечір

Хороший великодній вечір під час карантину можна підкріпити переглядом цікавого кіно:

Остання спокуса Христа

Це екранізація скандального роману грецького письменника Нікоса Казандзакіса, одна з кращих робіт режисера Мартіна Скорсезе. Мова про те, що було б, якби Ісус обрав земне життя, став би теслею, одружився б на Марії Магдалині і прожив би довге людське життя. Вільям Дефо прекрасно зіграв.

Пристрасті Христові

Істинний християнин Мел Гібсон, зізнався, що став знімати "Пристрасті", переживши потужну духовну кризу. Красуня Моніка Беллуччі в ролі Марії Магдалини всіх вразила, але Розалінда Челентано (дочка співака і артиста) в ролі Диявола просто поклала публіку на лопатки! Однак, із слабкими нервами краще не дивитися.

Ісус Христос – суперзірка

Незвичайне кіно, в якому все біблійні персонажі танцюють і співають. Музика Ендрю Ллойда Вебера запам'ятовується на все життя. Можна дивитися з дітьми, попередньо розповівши сюжет і пояснивши, що можливі деякі "різночитання" у викладі. Вся інтрига – навколо протистояння емоційно неврівноваженого Христа і трохи цинічного Іуди.

Повсталий

Автори фільму звертаються до Нового Завіту, і в центр оповідання виноситься не як така персона Ісуса, а історія набуття віри в нього, а також питання ціни цієї віри. Головний герой – римський трибун, якому доручено розслідувати чутки про воскресіння Христа.

Бен Гур

Легендарна кінокартина 1959 яка першою завоювала Оскар в 11 номінаціях. Історія, знята за романом Лью Уоллеса, не розповідає глядачам про самого Ісуса, який виступає там на другому плані, хоча і є одним з ключових персонажів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як отримати допомогу по безробіттю під час карантину в Дніпрі.

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