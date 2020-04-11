Великдень в Дніпрі: як накрити шикарний стіл, не виходячи з дому

Зовсім скоро жителі Дніпра відзначатимуть одне з найбільших церковних свят. Через карантинні заходи всі урочисті скасовані, так що святкувати будемо вдома.

Про те, як накрити святковий стіл для всієї родини на Великдень не виходячи з дому – розповість OBOZREVATEL.

Як накрити стіл на Великдень, не виходячи з дому Pinterest

Великдень – найбільш очікуване свято серед християн. Він символізує Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, який прийняв смерть за гріхи людей і порятунок людського роду від страшних бід. На столі в цей святковий день радіє паска як символ Воскресіння та Небесного Царства і писанки – символ нового життя.

Цього року через карантин Великдень відзначатиметься 19 квітня і по особливим правилам: так, українцям рекомендують відмовитися від відвідування церков через ризик заразитися коронавірусом. Кращим рішенням буде залишитися вдома і подивитися онлайн-трансляцію богослужіння в інтернеті або по телевізору, а паски можна придбати вже освяченими.

Крім того, певним категоріям українців і зовсім забороняється відвідування церкви. Так, приходити на пасхальну службу в церкві не можна людям, старше 60 років. Все для того, щоб мінімізувати ризик зараження для даної вікової групи, адже саме люди похилого віку схильні до хвороб більше всіх.

Продукти для святкового столу: купити не виходячи з дому

Щоб придбати необхідні продукти для приготування улюблених святкових страв – не потрібно йти в супермаркет і наражатися на небезпеку. Адже саме в передсвяткові дні в магазинах будуть величезні черги. Для того, щоб не витрачати час і не ризикувати здоров'ям – досить замовити все, що вам необхідно, на будинок. Оплатити замовлення можна як готівкою, так і банківською картою. У супермаркеті Fozzy для юридичних осіб доступна ще і послуга безготівкового розрахунку.

Якщо вам необхідні продукти з таких дніпровських супермаркетів, як Varus, АТБ або Ашан – досить завантажити додаток з доставки товарів. У меню ви можете вибрати потрібні продукти. Вартість доставки – 60 гривень. Якщо в меню не вказано список товарів – ви можете написати його вручну, а кур'єр уточнить всі подробиці по телефону.

Додаток покаже найближчі супермаркети Glovo

Якщо списку товарів немає – можна ввести його вручну Glovo

При відсутності будь-якого продукту в супермаркеті з Вами обов'язково зв'яжеться менеджер і запропонує на заміну аналогічний за ціною і якістю товар. Кур'єр принесе всі необхідні продукти до ваших дверей.

Доставка продуктів з супермаркетів – платна послуга. В середньому, ціна за доставку становить 50 гривень.

Знайти потрібний товар можна за допомогою ключових слів в пошуку або за допомогою розділів Glovo

На екрані з'явиться список і ціна Glovo

Якщо який-небудь товар відсутній – вам запропонують заміну Glovo

Список обраних продуктів Glovo

Залишилося підтвердити замовлення Glovo

Великодні святкові набори та паски: скільки це коштує і як замовити додому

Якщо ви хочете, щоб на вашому столі обов'язково знаходилися головні великодні страви, а готувати їх немає бажання або можливості – можна зробити онлайн-замовлення. Все стандартно: за допомогою додатка Instagram або Glovo.

Паски можна замовити в супермаркетах за стандартними цінами (15-50 гривень в залежності від розміру), у кондитерів, і в ресторанах. Якщо у вас є улюблений ресторан – можна зателефонувати за номером телефону і зробити замовлення. Наприклад, незвичайна паска з шоколадом, арахісом або кокосом обійдеться в 345 гривень за 600 грам.

Паски на будь-який смак і кишеню Instagram: onedollar_bar

Залишайтеся вдома Instagram: onedollar_bar

У період карантину багато ресторанів займаються доставкою. Так, класичну паску можна замовити за 45 гривень (100 грам), а сирну – за 420 гривень.

Не потрібно піддавати себе небезпеці і йти в магазин Instagram: reporter_restaurant

Пекти паски не завжди хочеться Instagram: candys.dp.ua

Доставлять прямо під двері Instagram: reporter_restaurant

Паски на будь-який смак Instagram: ecofermaua

Великодні кошики також можна придбати в режимі онлайн. Їх вартість стартує від 1100 гривень. У набір входять: паска, розписні яйця, сир, ковбасні вироби, морс, пряники, вино. Звичайно ж, великодні кошики в різних закладах відрізняються наповненням, але основа одна: паска і крашанки.

Великодній кошик повинен бути не тільки смачним, але й корисним Instagram: right_food_dp

Великодній обід: замовити готові страви з доставкою

Недільний великодній обід – час, коли сім'я збирається за столом, радіє святу і ділиться планами на майбутнє. Якщо немає бажання готувати святкові страви – їх можна замовити. Крім паски і писанок, на столі повинні бути присутніми різноманітні страви, домашня ковбаса, буженина, сири, салати і все, що забажає душа.

В даному випадку процедура не відрізняється від замовлення улюблених суші: ви заходите на сайт служби доставки або ресторану, вибираєте улюблені страви, оформляєте доставку, оплачуєте замовлення картою або ж коли кур'єр зателефонує вам по домофону.

Перед великим святом рекомендуємо зробити замовлення страв заздалегідь, адже на Великдень буде багато охочих.

Великодній обід додому Instagram: furshet_dp_ua

Замовити великодній обід можна в будь-який доставці Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чи змінилися ціни на оренду житла в Дніпрі під час карантину.

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