Великдень 2020: як жителі Дніпра відзначать свято і яка вартість приготування

У зв'язку з продовженням загальнонаціонального карантину до 24 квітня, жителям Дніпра доведеться скромно відзначити майбутнє свято Пасхи 19 квітня.

Як в цьому році дніпряни зможуть відзначити Великдень і у скільки обійдеться приготування паски – читайте далі в нашому матеріалі.

Великдень 2020 СПЖ

Як жителі Дніпра зможуть відзначити Великдень

Як відомо, у католицьких християн Великий піст розпочався ще 26 лютого, він триватиме 48 днів. Так, католики відзначать свято в цьому році 12 квітня.

У православних християн піст розпочався пізніше – 2 березня, і триватиме 48 днів. Тому Великдень православні зустрінуть 19 квітня.

Відзначимо, що на час карантину всім українцям заборонили масово збиратися в церквах.

Як працюватимуть церкви Дніпра

У церквах через карантин вже ввели заходи обережності. Священнослужителям заборонили подавати руку для цілування, а людям – цілувати ікони і хрести.

Також в церквах виконують всі санітарні норми, активно проводять прибирання, дезінфекції ікон, ручок дверей та інших загальнодоступних предметів.

Проект "Великдень вдома"

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий проект під назвою "Великдень вдома".

"Великдень зазвичай збирає в церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами в церквах", – повідомив президент.

Великдень 2020 СТБ

Трансляція по телебаченню

Крім цього, пасхальне богослужіння церков транслюватимуть по телебаченню.

Як повідомили в пресслужбі ПЦУ, Священний Синод Православної Церкви України "буде приймати відповідні практичні рекомендації для духовенства і мирян, зокрема, про порядок здійснення богослужінь в ці дні, з наближенням відповідного часу".

Також в пресслужбі додали, що при ухваленні рішення про святкування Великодня будуть взаємодіяти з державою і враховувати поточну ситуацію в країні.

Відзначимо, що на даний момент храми Дніпра залишаються доступними для відвідування. Однак зайти туди можуть не більше 10 осіб одночасно.

Крім цього, жителям Дніпра доведеться відмовитися від святкування на свіжому повітрі. Кабінет міністрів України посилив правила поведінки під час карантину. Тепер заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон. За це загрожує штраф в розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Парки Дніпра перекриті Instagram "Ху*ий Дніпро"

У скільки в Дніпрі обійдеться приготування паски

Для приготування стандартної паски знадобиться:

Пшеничне борошно – 35 гривень;

Яйця – 15 гривень/10 штук;

Вершкове масло – 35 гривень;

Молоко – 25 гривень;

Цукор – 15 гривень;

Дріжджі – 10 гривень;

Начинка (родзинки, цукати, горіхи і т.п.) – 30 гривень;

Цукрова пудра – 20 гривень;

Лимон – 10 гривень;

Кольорове посипання – 30 гривень.

Так, загальна середня вартість пасок в Дніпрі складе близько 225 гривень. Відзначимо, що ціни на ці продукти перед святом можуть змінюватися.

Великдень 2020 5 канал

Вартість пасок під замовлення в Дніпрі

Жителі Дніпра на Великдень можуть замовити вже готові святкові паски. Їх вартість залежить від вибору і виду паски.

Так, середня вартість паски під замовлення:

Міні-паска – 80 гривень;

Маленька паска – 150 гривень;

Середня паска – 200 гривень;

Велика паска – 250 гривень.

Паски під замовлення в Дніпрі

Паски під замовлення в Дніпрі

Паски під замовлення в Дніпрі

Оригінальні рецепти пасок від дніпрян

"Кольорова паска"

Складові:

Борошно (самопіднімальне) – 600 г;

Сир (домашній жирний) – 200 г;

Шоколад (білий) – 100 г;

Сік (буряковий) – 200 мл;

Сік (морквяний) – 100 мл;

Вода – 100 мл;

Яйця (білки) – 8 шт;

Цукор (пудра) – 1 кг;

Лимон (сік) – ¼ шт.

Спосіб приготування:

Приготуйте тісто: для цього змішайте в мисці до однорідної консистенції борошно, сир, білий шоколад, буряковий і морквяний сік і воду. Розлийте тісто по чотирьом одноразовим формам. Поставте паски в духовку і випікайте протягом 40 хвилин при температурі 160 градусів до повної готовності. Коли паски будуть готові, дайте їм охолонути. За бажанням можна трохи просочити їх ромом. Для глазурі збийте 8 яєчних білків з 1 кг цукрової пудри і соком ¼ лимона. У вас повинна вийти однорідна блискуча тягуча маса. Полийте паски цукровою помадкою і присипте зверху будь-якими прикрасами на ваш смак.

Паски ivbg.ru

"Сирні паски"

Складові:

200 г сиру;

2 яйця;

200 мл молока;

50 г вершкового масла;

2 чайні ложки сухих дріжджів;

100-150 г цукру;

½ чайної ложки солі;

550-600 г борошна;

100 г родзинок.

Спосіб приготування:

Розчиніть дріжджі в теплому молоці. Змішайте в мисці сир, яйця, сіль, цукор і розтоплене вершкове масло. Додайте цю суміш в молоко з дріжджами. Змішайте борошно з промитими і обсушеним родзинками, поступово всипте в рідкі інгредієнти і замісити тісто. Вимішуйте тісто на присипаній борошном поверхні. Перекладіть в миску, накрийте рушником і дайте підійти в теплому місці. Це займе приблизно 1,5 години. Потім обомніть тісто і залиште його на 40 хвилин. Розділіть тісто на частини і викладіть в змащені маслом форми. Залиште їх на столі, щоб тісто піднялося. Випікайте сирні паски до 180 градусів духовці близько 20 хвилин. Готові паски покрийте глазур'ю і посипкою.

Сирна паска Смачно.ua

Паска панеттоне

Складові:

120 мл теплого молока;

15 грам свіжих дріжджів;

1 ст.л. цукру;

1 ст.л. борошна;

100 г вершкового масла;

2 яйця;

2 жовтки;

1 жовток + 1 ст.л. молока;

1/3 склянки цукру;

3 склянки борошна;

½ ч.л. солі;

1 склянка ізюму і цукатів;

Цукрова пудра.

Спосіб приготування:

У теплому молоці розчинити дріжджі. Додайте 1 ст.л. цукру і борошна, перемішайте. Накрийте плівкою або рушником і відставте в тепле місце на 20 – 30 хвилин. Просійте борошно з сіллю. Масло розітріть з цукром, додайте яйця, жовтки і опару. Поступово додайте борошно і замісіть тісто (вимішують близько 10 хвилин). Помістіть тісто в змащену маслом форму, накрийте і залиште в теплому місці на 1,5-2 години. Коли тісто підійде, додайте в нього родзинки, цукати і знову злегка вимісіть. Змастіть масло дно форми для випічки і застеліть її пергаментним папером. Викладіть тісто в підготовлену форму, накрийте і залиште на 1 годину. Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть верх паски жовтком, змішаним з молоком. Випікайте 15 хвилин, потім ще 20 – 30 хвилин при температурі 165 градусів. Остудіть панеттоне, присипте цукровою пудрою і подавайте.

Паска панеттоне СТБ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителі Дніпра можуть отримати консультацію лікаря онлайн. Для цього необхідно попередньо записатися. Стало відомо, як отримати консультацію лікаря онлайн в Дніпрі і у скільки це обійдеться.

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