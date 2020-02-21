Вакцинація дорослих жителів Дніпра: список щеплень і їх вартість

Щоб поліпшити свій імунітет і бути здоровим, вакцинуватися необхідно не тільки в дитинстві, але і в свідомому віці.

OBOZREVATEL розповість, які щеплення потрібно зробити жителям Дніпра в обов'язковому порядку, і яка їх вартість.

Вакцинація дорослих жителів Дніпра Центр "Фортіс"

Обов'язкові щеплення

Жителям Дніпра обов'язково необхідно вакцинуватися від дифтерії і правця. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років.

Тому кожні 10 років Ви зобов'язані робити планові щеплення проти дифтерії та правця.

Відзначимо, що в державних лікарнях ці щеплення роблять безкоштовно.

Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України, першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДС-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДС-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення.

Якщо в дитинстві Ви не вакциновані від дифтерії і правця, то необхідно отримати три дози вакцини АДС-М:

Перша доза;

Друга доза – через місяць;

Третя доза – через шість місяців.

У Дніпрі та області є безкоштовна і якісна вакцина для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену, яку застосовують для дорослих.

Якщо ж Ви не довіряєте державним лікарням, то щеплення проти дифтерії та правця можуть зробити в приватних клініках. У Дніпрі вартість щеплення залежить від виду вакцини. Ціна стандартної вакцини АДС-М проти дифтерії та правця – близько 350 гривень.

Вартість вакцини проти дифтерії, правця та інших захворювань варіюється від 1400 до 1900 гривень.

Вакцинація дорослих жителів Дніпра LIGA.net

Щеплення, пропущені в дитинстві

Якщо в дитинстві Ви не були щеплені від кору, краснухи та паротиту, то це необхідно зробити в свідомому віці.

Вакцини КПК захищають від кору, краснухи і паротиту на все життя. Ревакцинація не потрібна в тому випадку, якщо Вам зробили таке щеплення в дитинстві.

Для початку потрібно перевірити наявність імунітету від кору, краснухи та паротиту. Це можна зробити за допомогою лабораторних аналізів.

Перед вакцинацією лікар направить здати аналізи (на виявлення IgG до вірусу або інших). Це швидкий і простий спосіб з'ясувати, чи потрібна вакцинація чи ні.

Дорослим необхідно ввести одну дозу вакцини КПК, але для найкращого захисту - другу дозу через місяць.

У Мінохорони здоров'я повідомляють, що дана вакцина є живою вакциною, тому її можна робити під час вагітності. Щеплення КПК, проведені під час вагітності випадково, наприклад, коли жінка не знала, що вагітна, не є показанням до аборту.

Відзначимо, вакцини КПК є безкоштовними для дітей і дорослих з груп ризику: медиків, педагогів, студентів, військових, учасників ООС. Решта дорослих можуть придбати вакцину за свій рахунок в аптеці і зробити щеплення в медичній державній установі.

Жителі Дніпра також можуть вакцинуватися в приватних клініках. Вартість вакцини варіюється від 750 до 900 гривень.

Вакцинація дорослих жителів Дніпра Interfax.by

Щеплення від гепатиту B

Вакцинація проти гепатиту В захищає людину від таких небезпечних захворювань як цироз і рак печінки. У Дніпрі дітям зробити це щеплення можуть безкоштовно, а ось дорослим доведеться придбати вакцину за свій рахунок.

Для початку слід звернутися до лікаря, пройти обстеження і при необхідності лабораторні дослідження, які допоможуть з'ясувати, чи робили Вам щеплення від гепатиту В.

Схему вакцинації і дозування підбирає лікар (в залежності від віку та медичної історії пацієнта).

Крім цього, лікар пояснить, де в Дніпрі можна придбати вакцину, як її зберігати до проведення щеплення і проведе вакцинацію.

У Дніпрі вакцина від гепатиту В обійдеться в 400-450 гривень.

Вакцинація дорослих жителів Дніпра "Виком"

Рекомендовані щеплення

У Міністерстві охорони здоров'я України рекомендують щорічно робити щеплення від грипу. Для найкращого захисту вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусу грипу. Захисні антитіла в щепленому людині виробляються протягом двох тижнів - мінімум 7 днів.

За даними департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА, кількість хворих на грип зросла на 44% – до лікарів звернулися понад 26,5 тисяч жителів області. Більшість з них – діти.

Для жителів Дніпра доступні дві вакцини від грипу - "Джіс Флю" (Південна Корея) і "Ваксигрип Тетра" (Франція).

Вартість "Джіс Флю" - близько 2 тисяч гривень, а "Ваксигрип Тетра" - від 300 до 450 гривень. Якщо в аптеках немає потрібних вакцин, то їх можна замовити.

Вакцинація дорослих жителів Дніпра Народна правда

Щеплення проти вірусу папіломи

Папіломавірус найчастіше передається через статевий контакт, а більшість людей інфікується незабаром після початку статевого життя. Інфекція викликає рак шийки матки.

Для захисту від папіломавірусної інфекції, в залежності від типу вакцини, потрібно ввести 2-3 дози вакцини.

Вартість такої вакцини в Дніпрі – 1000-1400 гривень.

Щеплення проти гепатиту А

Вакцинацію від гепатиту А варто зробити, якщо Ви подорожуєте в країни, де він поширений (Африка, Азія, Південна Америка).

Дітям від 1 року і дорослим вводять 2 дози вакцини від гепатиту А.

Ціна вакцини в Дніпрі коливається від 1100 до 1300 гривень.

Вакцинація дорослих жителів Дніпра Кајгана

Як дізнатися, чи є вакцина в Дніпрі

Інформацію про наявність необхідної вакцини в Дніпрі і області можна перевірити в відповідній таблиці.

Вакцини, які входять в календар щеплень, за угодою з Міністерством охорони здоров'я за кошти державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН.

Потім Мінохорони України передає закуплені вакцини департаментам охорони здоров'я областей, а ті в свою чергу - державним медичним установам, щоб громадяни України могли отримувати необхідні щеплення безкоштовно.

Календар щеплень moz.gov.ua

Як вакцинуватися в Дніпрі

Для вакцинації слід записатися на прийом до свого сімейного лікаря, з яким Ви підписали декларацію.

Під час консультації Ви можете задати лікарю всі питання, які Вас цікавлять про вакцинацію: можливі реакції організму, процедуру щеплення або про вакцини. Також розкажіть про нинішній стан здоров'я, і чи є у Вас алергічні реакції.

Після консультації підпишіть інформовану згоду, отримайте направлення на щеплення і вакцинуйтеся.

Якщо лікар відмовляє в вакцинації, або говорить, що безкоштовних вакцин немає, Ви можете звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України по телефону 1677 і повідомити, що Вам перешкоджають у реалізації Вашого права на безкоштовну вакцинацію.

Вакцинація дорослих жителів Дніпра Новий день

Як повідомляв OBOZREVATEL, захворюваність на ГРВІ та грип в Дніпропетровській області перевищила епідемічний поріг. У Дніпрі є смертельний випадок.

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