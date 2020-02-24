Вакцинація дітей в Дніпрі: необхідні щеплення і їх вартість

Маленьким жителям Дніпра з дитинства рекомендують зробити всі необхідні щеплення, щоб в майбутньому уникнути небезпечних захворювань.

OBOZREVATEL склав список потрібних вакцин для дітей і розповість, у скільки це обійдеться в Дніпрі.

Вакцинація дітей в Дніпрі Газета.Ру

Календар необхідних щеплень для дітей

У перший день народження дитини – вакцина проти гепатиту В;

3-5 день після народження – БЦЖ (туберкульоз);

Перший місяць – вакцина проти гепатиту В;

Другий місяць – вакцина проти коклюшу, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції;

Четвертий місяць – АКДС, вакцина проти поліомієліту, гемофільної інфекції;

Шостий місяць – вакцина проти гепатиту В, АКДС, поліомієліту;

12 місяць – вакцина проти кору, краснухи, паротиту (КПК), гемофільної інфекції;

18 місяць – вакцина проти поліомієліту, АКДС;

Шість років – вакцина проти дифтерії, правця, поліомієліту та КПК;

Сім років – БЦЖ (туберкульоз);

14 років – вакцина проти поліомієліту;

16 років – вакцина проти дифтерії та правця.

Календар щеплень moz.gov.ua

Безкоштовні вакцини в Дніпрі

Безкоштовно вакцинуватися можуть усі діти до 18 років і діти, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані.

У Дніпрі для вакцинації слід звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. У комунальних медустановах можна зробити безкоштовні щеплення від десяти інфекційних захворювань:

Гепатит В;

Туберкульоз;

Кір, паротит, краснуха;

Коклюш, дифтерія і правець;

Поліомієліт;

Гемофільна інфекція.

Країни, в яких закуповують вакцини moz.gov.ua

Вартість платних вакцин для дітей в Дніпрі

Вакцинувати дитину можна і в приватних медичних установах або ж у лікарів-ФОП, які підписали договір з Національною службою здоров'я України. Подивитися перелік установ можна тут.

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Так, в приватних клініках можуть зробити комплексну вакцинацію. Ціна залежить від виробника.

АДС-м (проти дифтерії і правця) – середня вартість 350 гривень;

Проти поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця та гемофільної інфекції – середня вартість 1300 гривень;

Проти поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції та гепатиту В – середня вартість 2500 гривень;

Проти дифтерії, коклюшу та правця – середня вартість 1500 гривень;

Проти сироваткового гепатиту В – середня вартість 600 гривень;

Проти гемофільної інфекції – середня вартість 800 гривень;

Туберкулінова проба (реакція манту) – середня вартість 500 гривень.

Крім цього, можна вакцинуватися від ротавірусної інфекції. Це Вам обійдеться близько 1 тисячі гривень. Відзначимо, що щеплення від ротавірусної інфекції не є обов'язковою.

Також в Дніпрі є можливість вакцинувати дитину від вітряної віспи (вітрянка). Вартість такого щеплення – близько 1500 гривень.

Гепатит А – це захворювання печінки. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. Але вакцинувати дитину від цієї небезпечної хвороби можна. У Дніпрі вартість даного щеплення становить 600 гривень.

Зараження вірусом папіломи можливо при першому ж статевому контакті, і тому важливо пройти вакцинацію до початку статевої активності. Вартість вакцини проти папіломи в Дніпрі – близько 1500 гривень.

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Як дізнатися про наявність вакцини в Дніпрі

Подивитися список вакцин, які закуповує держава, і перевірити залишок вакцин в Дніпрі і області можна тут.

Якщо у Вашому медустанові немає вакцини, зверніться до головного лікаря медустанови для з'ясування причини.

Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, то за допомогою зверніться до Департаменту охорони здоров'я.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які щеплення необхідно зробити дорослим жителям Дніпра. Також стало відомо, у скільки обійдуться вакцини.

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