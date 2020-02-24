Вакцинація дітей в Дніпрі: необхідні щеплення і їх вартість

Маленьким жителям Дніпра з дитинства рекомендують зробити всі необхідні щеплення, щоб в майбутньому уникнути небезпечних захворювань.
OBOZREVATEL склав список потрібних вакцин для дітей і розповість, у скільки це обійдеться в Дніпрі.
Вакцинація дітей в Дніпрі
Газета.Ру
Календар необхідних щеплень для дітей
У перший день народження дитини – вакцина проти гепатиту В;
3-5 день після народження – БЦЖ (туберкульоз);
Перший місяць – вакцина проти гепатиту В;
Другий місяць – вакцина проти коклюшу, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції;
Четвертий місяць – АКДС, вакцина проти поліомієліту, гемофільної інфекції;
Шостий місяць – вакцина проти гепатиту В, АКДС, поліомієліту;
12 місяць – вакцина проти кору, краснухи, паротиту (КПК), гемофільної інфекції;
18 місяць – вакцина проти поліомієліту, АКДС;
Шість років – вакцина проти дифтерії, правця, поліомієліту та КПК;
Сім років – БЦЖ (туберкульоз);
14 років – вакцина проти поліомієліту;
16 років – вакцина проти дифтерії та правця.
Календар щеплень
moz.gov.ua
Безкоштовні вакцини в Дніпрі
Безкоштовно вакцинуватися можуть усі діти до 18 років і діти, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані.
У Дніпрі для вакцинації слід звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. У комунальних медустановах можна зробити безкоштовні щеплення від десяти інфекційних захворювань:
Гепатит В;
Туберкульоз;
Кір, паротит, краснуха;
Коклюш, дифтерія і правець;
Поліомієліт;
Гемофільна інфекція.
Країни, в яких закуповують вакцини
moz.gov.ua
Вартість платних вакцин для дітей в Дніпрі
Вакцинувати дитину можна і в приватних медичних установах або ж у лікарів-ФОП, які підписали договір з Національною службою здоров'я України. Подивитися перелік установ можна тут.
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Так, в приватних клініках можуть зробити комплексну вакцинацію. Ціна залежить від виробника.
АДС-м (проти дифтерії і правця) – середня вартість 350 гривень;
Проти поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця та гемофільної інфекції – середня вартість 1300 гривень;
Проти поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції та гепатиту В – середня вартість 2500 гривень;
Проти дифтерії, коклюшу та правця – середня вартість 1500 гривень;
Проти сироваткового гепатиту В – середня вартість 600 гривень;
Проти гемофільної інфекції – середня вартість 800 гривень;
Туберкулінова проба (реакція манту) – середня вартість 500 гривень.
Крім цього, можна вакцинуватися від ротавірусної інфекції. Це Вам обійдеться близько 1 тисячі гривень. Відзначимо, що щеплення від ротавірусної інфекції не є обов'язковою.
Також в Дніпрі є можливість вакцинувати дитину від вітряної віспи (вітрянка). Вартість такого щеплення – близько 1500 гривень.
Гепатит А – це захворювання печінки. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. Але вакцинувати дитину від цієї небезпечної хвороби можна. У Дніпрі вартість даного щеплення становить 600 гривень.
Зараження вірусом папіломи можливо при першому ж статевому контакті, і тому важливо пройти вакцинацію до початку статевої активності. Вартість вакцини проти папіломи в Дніпрі – близько 1500 гривень.
Вакцинація дітей в Дніпрі
Евромед Кидс
Як дізнатися про наявність вакцини в Дніпрі
Подивитися список вакцин, які закуповує держава, і перевірити залишок вакцин в Дніпрі і області можна тут.
Якщо у Вашому медустанові немає вакцини, зверніться до головного лікаря медустанови для з'ясування причини.
Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, то за допомогою зверніться до Департаменту охорони здоров'я.
Вакцинація дітей в Дніпрі
Клиника Медиком
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, які щеплення необхідно зробити дорослим жителям Дніпра. Також стало відомо, у скільки обійдуться вакцини.
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